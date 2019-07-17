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Разумное питание

18.07.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Помидоры возглавили рейтинг самых полезных для человека продуктов питания. По мнению британских ученых, помидоры заслужили позицию № 1 из-за высокого содержания особо активных антиоксидантов — ликопенов, а также витамина С. Помидоры крайне необходимы для сердечно-сосудистой системы, они также предупреждают развитие некоторых форм рака.

Второе место занимает овсяная каша. Многими нелюбимая овсянка содержит большое количество витамина Е, протеин, клетчатку.

Третья позиция осталась за киви. Он содержит витамины А, С, Е, а семена — жирные кислоты омега-3.

На четвертом месте — черный виноград, содержащий антиоксиданты флавоноиды, которые предотвращают образование рака и поддерживают сердце.

По материалам СМИ.


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Помидоры возглавили рейтинг самых полезных для человека продуктов питания. По мнению британских ученых, помидоры заслужили позицию № 1 из-за высокого
 
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