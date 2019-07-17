Не быть тебе Рапунцель. 13 ошибок, которые мы совершаем при расчесывании

Источник материала: Аргументы и факты

Мягкие, густые, блестящие — кто из нас не мечтает о роскошных волосах? Но добиться нужного результата помогают не только правильно подобранные средства по уходу: привычное расчесывание тоже играет немаловажную роль. Что нужно знать об этом процессе, чтобы не навредить своим волосам, объясняет парикмахер-стилист Александра Эдельберг.

Ошибка № 1. У вас всего одна расческа на все случаи жизни

Конечно, иногда можно обойтись всего одной расческой. Но лучше иметь в арсенале хотя бы три. Тонкая, плоская понадобится для проборов или начесов. Массажная щетка (их сейчас очень много на рынке, можно выбрать любую) — чтобы расчесывать и сушить волосы. Круглая расческа среднего диаметра нужна для укладки.

Ошибка № 2. При выборе расчески вы ориентируетесь на мнение продавцов

Сегодня благодаря маркетинговым уловкам выбрать подходящую расческу — целое дело. Но, исходя из своего опыта, скажу, что в первую очередь нужно опираться на собственные ощущения, а не на чужие советы. Вам должно быть удобно и приятно пользоваться щеткой. Только вы знаете, какая ручка вам нужна — деревянная, пластиковая или прорезиненная, какой вес расчески будет комфортным и т.д.

Ошибка № 3. Вы свято верите в то, что расчески из пластика вредят волосам

Учитывая повсеместную моду на экопродукты, неудивительно, что расчески из дерева пользуются большой популярностью. Есть мнение, что они, в отличие от своих «пластиковых коллег», не вредят волосам и, более того, убирают статическое электричество (хотя это не всегда так). На самом деле расчески из пластика также не наносят никакого вреда. Так что при выборе щетки предлагаю вам ориентироваться исключительно на свои ощущения.

Ошибка № 4. Вы думаете, что расческа с натуральной щетиной бережнее расчесывает волосы

Безусловно, натуральная щетина бережнее воздействует, когда вы расчесываетесь. Но не любые волосы поддадутся такой щетке. На мой взгляд, она больше подходит для детей и обладателей не очень густых волос.



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Ошибка № 5. Вы покупаете расчески «как у своего парикмахера»

Если вы приобрели роскошные туфли на высоком каблуке, но не можете сделать в них ни шагу, зачем они вам нужны? С расческой то же самое. Сейчас многие стараются покупать профессиональные щетки, но далеко не все из них оказываются эффективными, когда попадают в руки обычных людей. Например, у многих парикмахеров есть расчески с очень жесткой щетиной, понятно, что мастер в салоне справится с ними легко и просто, но вы не мастер, так что, воспользовавшись этим «гаджетом», рискуете сильно запутать волосы.

Ошибка № 6. Вы не расчёсываете мокрые волосы

Некоторые женщины искренне верят в миф о том, что мокрые волосы лучше не расчесывать. На самом деле это не совсем так. Главное — обращаться с ними очень бережно и использовать специальные щетки-детанглеры, которые прекрасно распутывают волосы и облегчают их расчесывание.

Ошибка № 7. Вы думаете, что волосы электризуются при расчесывании из-за погоды

Конечно, иногда погода играет свою роль, но чаще всего наши волосы электризуются из-за неправильного ухода или расчески, которая вам не подходит. Что делать? Во-первых, можно использовать специальные антистатические карбоновые щетки. Во-вторых, можно нанести несмываемый уход, флюид, масло, крем или даже лак для волос.

Ошибка № 8. Вы неправильно расчесываете волосы

Многие обладательницы длинных волос на ночь их распускают, но, чтобы избежать спутывания и появления колтунов, их лучше заплетать свою шевелюру в косу, убирать легкий пучок, иначе утром придется распутывать всю эту «красоту». Замечу, что при расчесывании всегда лучше начинать с концов или самых спутанных участков, а потом уже переходить к корням. Естественно, для тех, кто носит короткую длину, это правило неактуально.

Ошибка № 9. Вы верите в то, что от долгого расчесывания лучше растут волосы

До сих пор есть люди, которые свято верят, что чем дольше вы расчесываете волосы, тем лучше они будут расти. Это не так, никакой взаимосвязи между ростом волос и продолжительностью расчёсывания нет.



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Ошибка № 10. Вы редко расчесываетесь, чтобы выпадало меньше волос

Некоторые стараются как можно реже пользоваться расческой, считая, что это может спровоцировать выпадение волос. А зря, ведь, во-первых, только расчесывание обеспечивает ваш опрятный вид, во-вторых, при использовании расчески происходит легкий массаж кожи головы, что очень полезно, в-третьих, таким образом, вы избавляетесь от волос, которые и так должны выпасть! Поверьте, здоровый волос вы не сможете «случайно вычесать». Если вы случайно вырвете здоровый волос, вы это почувствуете.

Ошибка № 11. Вы часто меняете расческу

Расческа — не зубная щетка, и нет такого правила, которое бы четко говорило, как часто нужно ее менять. Все зависит от материала, из которого она сделана, от того, как вы ее эксплуатируете, и если вы используете ее вместе с феном, скорее всего, срок службы будет меньше.

Ошибка № 12. Вы не следите за состоянием расчески

Чем лучше вы ухаживаете за расческой, тем дольше она вам прослужит. Запомните элементарное правило — после каждого использования щетки, нужно очищать ее от волос. Если у вас такой привычки нет, делайте это хотя бы раз в неделю, плюс мойте расческу с хозяйственным мылом для небольшой дезинфекции. Все же на волосах скапливается пыль, остатки стайлинга, жир и т.д. Гигиена очень важна.

Если вы носите расческу в сумке, лучше, чтобы она была в чехле или косметичке, так она будет меньше пачкаться и не сможет вас случайно травмировать.

Ошибка № 13. Вы разрешаете пользоваться своей расческой другим людям

Если вы спросите врача-дерматолога, он однозначно скажет вам, что давать свою расческу кому бы то ни было нельзя! Даже если речь идет о членах одной семьи. Хотя все мы понимаем, что родственники часто пользуются одной и той же щеткой. Это не смертельно, конечно, но не имеет никакого отношения к гигиене и может спровоцировать появление различных заболеваний кожи головы.