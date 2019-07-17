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«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

18.07.2019 11:44 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Многие семьи узнают о проблемах зрения у своих детей только во время прохождения медицинской комиссии перед школой. К сожалению, позднее диагностирование делает лечение сложнее и дольше. Поэтому офтальмологи крайне рекомендуют первый визит для проверки зрения осуществлять как можно раньше. Благо, современные технологии это позволяют.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Именно по этой причине в преддверии нового учебного года офтальмологическая клиника «Новое зрение» провела день открытых для детей и их родителей, во время которого посетителям напомнили о необходимости регулярной проверки зрения, показали современное оборудование для диагностики глаз начиная с младенчества, а также провели экскурсию по всем офтальмологическим кабинетам детского отделения.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Но обо всем по-порядку.

Приходящих детишек на протяжении всего мероприятия развлекал веселый и щедрый на болтовню клоун, который то высматривал новых посетителей, то фотографировался с присутствующими, то строил большие домики с ребятами. И обязательно всем раздавал шарики!

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Затем началась официальная часть мероприятия. Минский специалист клиники Светлана Владимировна Бугаева провела с детьми небольшую «глазную» викторину в игровой форме. Являясь врачом-офтальмологом высшей категории и одновременно заведующей консультационно-диагностическим детским отделением, Светлана Владимировна как никто другой знает о зрении детей почти всё. Именно поэтому она настоятельно рекомендовала присутствующим родителям с раннего возраста заботиться о глазах своих детей. Ведь чем раньше будет выявлена проблема, тем легче будет с ней бороться.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Затем все присутствующие были приглашены на экскурсию по кабинетам. Стильная и современная клиника оборудована новейшими аппаратами и комплексами диагностики. Это позволяет проводить проверку зрения уже начиная с трехлетнего возраста, а иногда и раньше. В определенных случаях для первичного выявления проблем со зрением будет достаточно 10-15 секунд (благодаря диагностическому комплексу Plusoptix).

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Детское отделение клиники «Новое зрение» состоит из трех кабинетов: детской диагностики, ортоптического лечения и кабинет страболога.

Кабинет детской диагностики

Кабинет детской диагностики оснащен бесконтактными методами исследования. В клинике есть самые современные и точные авторефрактометры, предназначенные для определения рефракции.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

При помощи аппарата IOL-master проводится измерение передне- задней оси глазного яблока.

Кроме того, в перечень обследования входит обязательное исследование рельефа роговицы и оптической силы роговицы при помощи кератотопографии. При необходимости в условиях клиники также возможно выполнение оптической когерентной томографии. Все вместе это позволяет провести точную диагностику, поставить верный диагноз и назначить соответствующее лечение.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Прием ведет врач-офтальмолог первой категории Бегеза Наталья Алексеевна, имеющая стаж работы в офтальмологии 17 лет. Сфера ее профессиональных интересов следующая:

- функциональная диагностика сложной офтальмологической патологии;
- консервативное лечение глазных болезней;
- диагностика осложнений сахарного диабета и ведение пациентов с диабетическими ретинопатиями;
- осмотр детей с патологией органа зрения (нарушение рефракции, косоглазие).

Закончила клиническую ординатуру по офтальмологии.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Бегеза Наталья Алексеевна

Кабинет ортоптического лечения

Оснащеннный современным лечебным и диагностическим оборудованием, кабинет ортоптического лечения позволяет проводить лечение всех видов косоглазия с различными углами, осуществлять развитие фузионных резервов, заниматься устранением неправильной фиксации и формирование бинокулярного зрения, а также выполнять лечение амблиопии.. Это реализо­вано в специальных компьютерных программах «Ай», «Плеоптика-II» (уп­ражнения «Тир», «Льдинка», «Крестики», «Галактика» и др.) и при помощи аппаратного лечения.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд
Панасюк Наталья Петровна

Панасюк Наталья Петровна, врач-офтальмолог первой категории со стажем работы в детской офтальмологии более 25 лет, поможет провести современную функциональную диагностику, выполнить скрининг врожденной патологии у детей, а также скрининг и лечение амблиопии. Также в ее сферу деятельности входит консервативное лечение детских глазных болезней, диагностика сложных форм косоглазия, консервативные методы лечения, призматическая коррекция паралитического косоглазия.

Кабинет страболога

Кабинет страболога позволяет точно определять углы косоглазия не только класическими методами, но и при помощи призм и шкалы Мэдокс.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Также в условиях кабинета существует возможность бесконтактно определить рефракцию самым маленьким пациентам и детям с особенностями развития при помощи аппарата Plusoptix, и одновременно с этим определить наличие косоглазия. Кроме всего прочего, при помощи специальных тестов определяется наличие бинокулярного и стереоскопического зрения.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

Можейко Татьяна Ивановна

Диагностику сложной глазной патологии, хирургическое лечение косоглазия методом регулируемых швов, исправление врожденной глазной патологии, консервативное и хирургическое лечение детских глазных болезней проводит Можейко Татьяна Ивановна, врач офтальмолог-хирург первой категории. Стаж работы в данной сфере составляет более 10 лет.

Как видите, коллектив профессионалов готов взяться за любое дело и помочь исправить проблемы со зрением ребенка при их наличии.

«Новое зрение» — детям: как в современной клинике проверяют зрение за 10 секунд

 
 
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   Многие семьи узнают о проблемах зрения у своих детей только во время прохождения медицинской комиссии перед школой. К сожалению, позднее диагностирование...
 
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