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Паразиты в крови: клещи стали переносчиками ещё одной опасной болезни

18.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Паразиты в крови: клещи стали переносчиками ещё одной опасной болезни

Список болезней, которые переносят клещи, может пополниться ещё одной.

Помимо энцефалита и боррелиоза укус такого насекомого может привести к бабезиозу. Об этом шведские врачи предупреждают дачников и всех тех, кто собирается отдыхать на природе, сообщает ТАСС. 

Это инвазионное, трансмиссивное заболевание, которое возникает как у животных, так и у человека. Его вызывают паразиты. Они поселяются в кровяных тельцах. В Швеции их переносчиками являются клещи. 

К слову, из-за бабезиоза не появляется сыпь. Однако у больного могут быть симптомы, подобные гриппу. Например, ломота и повышенная температура, сообщает старший врач Лабораторной медицины Лунда Кристина Перссон.

Однако, если человек сам по себе достаточно здоровый и обладает сильным иммунитетом, симптому могут исчезнуть сами. Но опасность заключается в том, что паразиты могут оставаться в организме ещё долгое время — вплоть до нескольких лет. А если иммунитет заболевшего снижен, то вполне вероятен летальный исход.

 Для защиты от бабезиоза актуальны те же рекомендации, что и в отношении энцефалита и боррелиоза. Чтобы защитить себя от нападения этих насекомых, стоит заправлять штаны в сапоги и проводить тщательный осмотр после возвращения с прогулки на природе.

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Список болезней, которые переносят клещи, может пополниться ещё одной. Помимо энцефалита и боррелиоза укус такого насекомого может привести к бабезиозу. Об этом...
 
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