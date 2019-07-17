Как не стать рабом телефона

Источник материала: Кричевская жизнь

Не так давно медицинским сообществом была официально признана еще одна фобия. Речь идет о боязни остаться без мобильного телефона (номофобии). Это загадочное слово характеризует одну из самых болезненных проблем современного общества, которая пока еще не получила официального кода как психическое расстройство. Так или иначе, все больше специалистов отмечают, что номофобия реальна и с каждым годом только укрепляет свои позиции, подчиняя себе все больше и больше людей по всему миру.

Термин «номофобия» берет свои истоки в английском языке и является сокращением от словосочетания No mobile phone phobia (страх остаться без мобильного телефона). В этой связи неправильно трактовать саму зависимость от электронных устройств как данный вид фобии. Зависимость — это еще не страх. Если вы забыли телефон дома и опасаетесь, что без верного спутника, который всегда находится в кармане ваших джинсов, что-то пойдет не так, вам действительно есть о чем задуматься.

Оба эти понятия (и зависимость от гаджета, и фобия потерять его) в данном случае взаимосвязаны. Впрочем, это условие не является обязательным, и иногда цепочка рушится. Например, не у всех зависимых от электроники людей развивается фобия в случае кратковременного отсутствия любимой вещицы. Да и сам страх не обязательно свидетельствует о зависимости.

Простое сетование из разряда «Как жаль, что я оставила телефон дома» не указывает на очевидную проблему. Человек, который подвержен номофобии, не станет сидеть на рабочем месте, выполняя привычные поручения в ожидании конца рабочего дня. Он предстает перед коллегами с не-ожиданной стороны: ищет забытый гаджет на столах других сотрудников, не находит себе места и даже пытается придумать очевидный предлог уйти с работы. Это похоже на мобильную ломку, где зависимый человек остался без дозы. Его мысли лихорадочно крутятся в голове и рисуют самые безнадежные сценарии: он думает, что мобильное устройство было украдено или оставлено в такси. Далее к бедняге приходит раздражение и желание скорее выяснить, что стало с его любимой игрушкой. Разумеется, ни о какой сосредоточенности на работе не может быть и речи. И пока рабочая смена мучительно тянется к своему концу, в душе этого человека успевают смениться все негативные эмоции, которые только существуют на свете: от легкого дискомфорта до настоящей потерянности.

Если телефон является для вас не развлечением, а необходимостью, связанной с профессиональной деятельнос-тью, вы можете ощущать некоторые из перечисленных выше признаков, но это совсем не означает, что вас можно причислить к разряду номофобов. Вы понимаете, что на короткий промежуток времени лишены некоторых возможностей, но это сожаление проявляется в легкой степени и не дос-тавляет вам страданий. Наличие фобии указывает на иррациональную реакцию человека, связанную с определенным событием.

Боязнь остаться без любимого гаджета – это нечто большее, чем сожаление о том, что вам придется слушать начальника на совещании, вместо того чтобы развлечь себя виртуальной перепиской. Симптомы, характерные для номофобов, выражены ярко и включают в себя панические атаки, повышение частоты сердечных сокращений, озноб, потливость, слабость в ногах и даже спутанность сознания. Все эти приз-наки мгновенно исчезают, стоит лишь снова обнаружить потерю.

Психологи выделяют несколько степеней этого расстройства (от незначительной до ярко выраженной). Иногда фобия настолько сильна, что человек впадает в панику от одной только мысли о потере любимого гаджета. Как и любое другое заболевание, расстройство может прогрессировать от одной стадии к другой.

Любые виды зависимостей характеризуются болезненной привязанностью к чему-либо. И если мы ведем конкретный разговор о гаджетах, то верным можно считать утверждение «не человек управляет смартфоном, а смартфон человеком». Номофоб не видит никакого интереса в реальной жизни, он весь поглощен виртуальным пространством и давно стал его рабом.

Поэтому, если у вас есть подозрения на легкую степень номофобии у себя или у кого-то из своих близких, не стоит оставлять эту проблему без внимания.

Не ждите, пока страхи приобретут слишком иррациональные очертания, и обратитесь за консультацией к специалисту.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.