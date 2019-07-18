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Стало известно, что входит в обязанности врача общей практики, и в каких случаях нужно обращаться к помощнику врача и медицинской сестре
18.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Основные изменения в перераспределении населения по участкам коснутся жителей районов Крайновичи, Красичин, Чернеевичи, ул. Солнечной (нечетная сторона), которые будут обслуживаться по адресу: ул. Брестская, 108, лечебно-диагностический корпус «Западный», а также жителей улиц Клещева, Гуренковой, Рокоссовского (четная сторона), Студенческой (от ул. Интернациональной до ул. Рокоссовского), которые будут обслуживаться по адресу: ул. Иркутско-Пинской дивизии, 48, центральная поликлиника.
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Стало известно, что входит в обязанности врача общей практики, и в каких случаях нужно обращаться к помощнику врача и медицинской сестре
> В связи с открытием лечебно-диагностического корпуса «Западный» изменится территориальное прикрепление пациентов во всех поликлиниках города для получения...
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