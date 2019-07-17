ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Более 18 тысяч белорусов пострадали от укусов клещей с начала 2019 года

18.07.2019 16:21 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Более 18 тысяч белорусов пострадали от укусов клещей с начала 2019 года
Фото из открытых источников

Как стало известно, с начала 2019 года более 18 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«По данным энтомологического мониторинга, проводимого санитарно-эпидемиологической службой Беларуси, за 6 месяцев в организации здравоохранения по поводу присасывания клещей обратилось более 18 тыс. человек, что на 5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Наибольшее количество пострадавших отмечено в Минске, Гродненской и Брестской областях, наименьшее - в Гомельской области», - рассказали в ведомстве.

Более 18 тысяч белорусов пострадали от укусов клещей с начала 2019 года Клещ присосался! Пошаговая инструкция при укусе

Чаще всего клещи нападали на людей в лесу, сельской местности и на дачных участках - около 70% общего числа зарегистрированных случаев, в населенных пунктах - около 15%. За полугодие численность клещей в природных биоценозах увеличилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, среднесезонные показатели численности клещей на территории населенных мест снизились на 7%.

В Беларуси ежегодно регистрируют около 2 тыс. случаев болезни Лайма и более 100 случаев клещевого энцефалита. Возбудители этих заболеваний передаются человеку в основном через присасывание зараженных иксодовых клещей. Заразиться клещевым энцефалитом возможно при употреблении в пищу сырого козьего молока от зараженных животных.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ КЛЕЩЕЙ?

Выходя в лес, парк или на любую территорию, где встречаются клещи, необходимо придерживаться определенных правил. Брюки должны быть заправлены в носки или сапоги. Верхняя часть одежды (рубашка, куртка) должна быть заправлена в брюки, а манжеты рукавов - плотно прилегать к рукам. На голову предпочтительно надеть капюшон или закрывающую волосы косынку. Лучше, чтобы одежда была однотонной и светлой - на ней клещи более заметны.

Необходимо соблюдать особую осторожность, садясь или ложась на траву, поскольку клещ может прицепиться к верхней части одежды или волосам и заметить его будет трудно. Для выбора места отдыха, стоянки или ночевки в лесу лучше выбирать сухие сосновые леса с песчаной почвой или участки без травянистой растительности, где клещи встречаются крайне редко.

После возвращения из леса необходимо провести полный осмотр тела и одежды. При обнаружении присосавшегося клеща следует обратиться в ближайшую организацию здравоохранения. Если такая возможность отсутствует, нужно удалить его самостоятельно с использованием специализированных устройств или нитяной петли. Можно провести лабораторное исследование удаленного клеща. Для этого его следует поместить в чистый флакон с плотно прилегающей пробкой.

Если в течение месяца после присасывания клеща вы почувствовали изменения в самочувствии, отметили повышение температуры, боли в мышцах, головные боли или увеличивающееся красное пятно на месте присасывания, необходимо обратиться к врачу.

Более 18 тысяч белорусов пострадали от укусов клещей с начала 2019 года
Тихие кровопийцы. Как не умереть от укуса энцефалитного клеща?
Подробнее

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Наибольшее количество пострадавших отмечено в Минске, Гродненской и Брестской областях.
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Стало известно, что входит в обязанности врача общей практики, и в каких случаях нужно обращаться к помощнику врача и медицинской сестре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

17.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
18.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика