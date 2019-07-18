ВАЖНО ЗНАТЬ: бешенство смертельно опасно!

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Каждый год в нашей стране регистрируется около

600 случаев бешенства. Зараженными могут быть

и дикие животные, и домашние питомцы.

Среди диких животных чаще всего заражаются собаки, кошки, коровы, лошади.

Бешенство — смертельно опасная болезнь для человека. Он может заразиться только от животного — от другого человека болезнь не передается. Вирус бешенства передается не только при укусе, но и ослюнении, т.е. попадании слюны бешеного животного на кожу пострадавшего. Чем ближе очаг поражения к голове пострадавшего, тем быстрее разовьется клиника бешенства.

Основные причины смертельно исхода — несвоевременное обращение к врачу и отказ от вакцинации. Случаи заболевания бешенством регистрируются по всему миру. От этого ежегодно умирает около 50 тысяч человек. Около 4 миллионов человек в мире ежегодно получает антирабическую помощь.

Количество лабораторно подтвержденного бешенства среди животных на территории Минской области за І полугодие 2019 г. — 64 случая (в 2018 — 69 случаев, в 2017 — 31 случай).

В республике ежегодно проводится профилактическая иммунизация против бешенства людей, чья работа связана с животными: егерей, охотников, лесников, ветеринарных работников. В случаях, когда контакта с больным животным избежать не удалось, пораженное место следует немедленно тщательно промыть с мылом, под струей воды, затем края раны смазать 5 % настойкой йода, наложить стерильную повязку и сразу обратиться к врачу.

Важно своевременно изолировать такого животного, вызвать ветеринарную службу. Если наличие болезни подтвердится, животное усыпят. Поэтому необходимо прививать от бешенства домашних животных. На территории, где было поймано бешеное животное, вводится карантин. Чаще он длится 2 месяца с момента случая. Кроме того, внеплановые прививки могут получить все люди и домашние питомцы, которые могли контактировать с больным животным. Мы должны уберечь себя и своих питомцев от бешенства.

Тамара МУРЗА,

врач-терапевт ГУ «Несвижский

дом-интернат для престарелых и инвалидов».