Областная акция «За рождение»

Источник материала: Ивьевский край

C 2007 на базе областного перинатального центра организована и функционирует поликлиника, в составе которой имеется два отделения: консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья» и отделение медико-генетического консультирования.

Данная структура позволяет оказывать в условиях одной клиники разнонаправленную специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам репродуктивного возраста, беременным, супружеским парам и новорожденным, а при наличии показаний возможна госпитализация в стационар.





Консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья» создано для оказания комплексной специализированной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции. В него входят кабинеты по лечению женского и мужского бесплодия, кабинет гинеколога-эндокринолога, кабинет по невынашиванию беременности, по профилактике онкозаболеваний репродуктивной системы женщины, по планированию семьи, по консультированию беременных, кабинет врача-психотерапевта.









В эти дни в рамках продолжающейся Республиканской акции «За рождение» специалисты Гродненского областного клинического перинатального центра посетили Ивьевский район.

На базе поликлиники Ивьевской центральной районной больницы с 9.00 до 13.00 состоялся консультативный прием супружеских пар, который провели: врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории Гродненской городской поликлиники Нина Николаевна Юшкевич и врач-уролог Гродненской городской поликлиники № 6 Борис Сергеевич Пилецкий.

Также в рамках указанной акции в тот же день в редакции районной газеты работала прямая линия с заведующей поликлиникой Гродненского областного перинатального центра врачом –акушером –гинекологом Светланой Анатольевной Разиной.

В.ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.