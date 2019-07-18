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Областная акция «За рождение»

19.07.2019 — Новости Здоровья | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

C 2007 на базе областного перинатального центра организована и функционирует поликлиника, в составе которой имеется два отделения: консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья» и отделение медико-генетического консультирования.

Данная структура позволяет оказывать в условиях одной клиники разнонаправленную специализированную амбулаторно-поликлиническую помощь женщинам репродуктивного возраста, беременным, супружеским парам и новорожденным, а при наличии показаний возможна госпитализация в стационар.

Областная акция «За рождение»

Консультативно-диагностическое отделение «Брак и семья» создано для оказания комплексной специализированной помощи женщинам и супружеским парам с нарушениями репродуктивной функции. В него входят кабинеты по лечению женского и мужского бесплодия, кабинет гинеколога-эндокринолога, кабинет по невынашиванию беременности, по профилактике онкозаболеваний репродуктивной системы женщины, по планированию семьи, по консультированию беременных, кабинет врача-психотерапевта.

Областная акция «За рождение»

Областная акция «За рождение»

В эти дни в рамках продолжающейся Республиканской акции «За рождение» специалисты Гродненского областного клинического перинатального центра посетили Ивьевский район.

На базе поликлиники Ивьевской центральной районной больницы с 9.00 до 13.00  состоялся консультативный прием супружеских пар, который провели: врач акушер-гинеколог высшей квалификационной категории  Гродненской городской поликлиники Нина Николаевна Юшкевич и врач-уролог Гродненской городской поликлиники № 6 Борис Сергеевич  Пилецкий.

Также в рамках указанной акции в тот же день в редакции районной газеты работала  прямая линия с заведующей поликлиникой  Гродненского областного перинатального центра врачом –акушером –гинекологом Светланой Анатольевной Разиной.

В.ГУЛИДОВА.

Фото С. ЗЕНКЕВИЧА.

 
 
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C 2007 на базе областного перинатального центра организована и функционирует поликлиника, в составе которой имеется два отделения:...
 
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