Чем опасна игровая зависимость? Объясняет психолог

Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Интернет для многих современных детей — это не искусственное образование, а родное пространство, отношение к которому походит на религиозное, на отождествление с высшими силами. Страдающие игровой зависимостью дети в своих рисунках помещают земной шар внутрь экрана компьютера, при этом у ребёнка появляется стремление стать частью компьютерного мира. В сознании ребёнка-игрока основные жизненные интересы перемещаются в интернет, что чревато плохими последствиями.

В последнее время в социальных сетях появились «группы смерти», которые имеют различные красивые названия («Голубые киты», «Тихий дом»), они заманивают подростка к себе. Вступления в группы смерти совершаются далеко не только по причине семейного неблагополучия, несчастной любви, конфликтов в школе, с друзьями, родителями. В данном случае играют свою роль особенности подросткового возраста: жажда острых ощущений, любовь к страшилкам, желание показать свою крутость, а также другие мотивы (просто так, за компанию, от скуки). Этими особенностями пользуется куратор вредоносной группы.





У подростка есть потребность встречи со взрослым человеком, который может стать жизненным идеалом. Он ошибается и у него возникает ложная любовь к такому персонажу. Цели куратора становятся целями подростка. Вовремя заметить родителям, как он вовлёк в эту систему их ребёнка, практически невозможно, потому что куратор даёт подробные инструкции, как сохранить тайну. Но всё-таки можно поговорить со своим ребёнком, опередив куратора и дав достоверную информацию о таких сайтах. Нужно объяснить, что куратор — не волонтёр, он работает по договору, работа оплачивается по результату, в зависимости от того, какой подросток стал жертвой — если талантливый, из хорошей семьи, то оплата увеличивается.

У подростка есть психологическая предрасположенность к суициду и многие факторы влияют на его сознание. Например, стихи и песни с подобной тематикой. В таких произведениях самоубийства романтизируются, а самоубийцы подаются как образцы для подражания. Различные стрессы, хроническая тревога за своё будущее, депрессии у подростка протекают с безразличием и чувством пустоты, частичной потери себя, но этот период непродолжителен и легко лечится. В это время ребёнок особо уязвим и поддаётся влиянию, что и используют кураторы сайтов. В результате полосы неудач и поражений, из-за трудности процесса вхождения во взрослый мир подросток может пойти на суицид, уверившись в ложной мысли о том, что самоубийство разом устранит все возможные трудности.

Важная психологическая особенность подростка: особый образ действий, промежуточный между детской игрой и реальной деятельностью — «серьёзная игра», где фантазия и реальность сплетены.

В последнее время «группы смерти» стали активно использовать подростков-лидеров, их вербуют, ими управляют и дают различные задания.

Можно ли найти положительный выход из сложившейся ситуации? Да, это вполне реально. Желательно не позволять ребёнку пользоваться компьютером сразу после ночного сна, перед сном, при несделанных уроках. Главное, что могут и должны сделать родители для безопасности своего ребёнка правильно любить его. А это означает понимать и принимать подростка, не считать, что то, о чём он говорит — ерунда, а то, что его огорчает — мелочи. Важно интересоваться, чем он дышит, что его волнует, радует, чаще разговаривать о смысле жизни, о проблемах общества, о профессиях, о выборе своего пути, спрашивать его совета. И тогда ваш ребёнок сможет использовать свой жизненный потенциал во благо.

Наталия ГРАЩЕНКО,

психолог Несвижской ЦРБ.