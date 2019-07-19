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Офтальмолог о том, почему прогрессирует детская близорукость и как беречь зрение смолоду

20.07.2019 — Новости Здоровья | Газета Авангард  
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Источник материала: Газета Авангард

Офтальмолог о том, почему прогрессирует детская близорукость и как беречь зрение смолоду

По данным ВОЗ, в мире около 1,5 млн слепых детей. Однако в 40% случаев потерю зрения в раннем возрасте можно предотвратить, уверены эксперты. Ежегодные мониторинги, проводимые Министерством здравоохранения Беларуси, показывают, что нарушение зрения — на лидирующих позициях среди других заболеваний у несовершеннолетних. О методах сохранения зрения, профилактике распространенных глазных заболеваний и стереотипах рассказала журналистам главный внештатный детский офтальмолог Министерства здравоохранения Беларуси Виктория Красильникова

Как у детей появляются близорукость и косоглазие

Такие распространенные дефекты зрения, как близорукость и косоглазие, — чаще всего не врожденные: их ребенок приобретает по мере взросления. Этот факт подтверждает общемировая статистика: на врожденную близорукость приходится только 5% случаев. Большинство же детей рождается с дальнозоркостью (гиперметропией) — это тот возрастной «задел», который обеспечивает условия правильного развития органа зрения по мере взросления. Обычно ребенок идет в школу еще с определенным запасом дальнозоркости, у него есть потенциал, чтобы иметь нормальное зрение в течение всей жизни, но в наше время такой резерв очень быстро ликвидируется. Виной всему — гаджеты. Привычка завязывается с ранних лет: ребенок не хочет есть, капризничает, не знает, чем себя занять, выход один — дать планшет или мобильный телефон.

Вот и получается, что настоящий бич современности — это детская близорукость (миопия). Осложнения этого заболевания в раннем возрасте бывают нечасто, зато уже позже проблема усугубляется, и офтальмологи с трудом справляются с ней. Чаще всего предрасположенность к близорукости передается на генетическом уровне. Свою лепту, конечно же, вносят неблагоприятные условия внешней среды, длительная работа с мелкими деталями или гаджетами на близком расстоянии. В результате врачи диагностируют школьную и профессиональную миопию. И это общемировая проблема. В Европе насчитывается около 15% близоруких среди студентов, а в Японии эта планка на уровне 85%. Получается, что чем выше показатели компьютеризированности страны, тем больше в ней людей с проблемами со зрением.

Злоупотребление гаджетами, большая нагрузка на глаза ребенка в школе и после занятий могут также привести к косоглазию. Тенденции таковы, что это болезнь со временем «взрослеет». Раньше таким недугом страдали дети в возрасте от 3 до 6 лет, и побороть ее можно было либо хирургическими, либо терапевтическими методами еще до школы. Сейчас косоглазить начинают ребята в возрасте 6-8 лет. «Когда мы читаем, смотрим на экран мобильного, глаза поворачиваются к центру. Если часто орган зрения находится в таком положении, то внутренние прямые мышцы, которые поворачивают глаз, подвержены напряжению, развивается спазм, они остаются в напряженном состоянии. Расслабиться и возвратить глаз в нормальное положение они уже не могут», — объясняет врач.

Распространенность глазных проблем у детей подтверждает и общее число обращений к офтальмологу: каждый год выявляется около 6 тыс. новых случаев аномалий рефракции (глаза не могут четко рассмотреть изображение предметов).

Как предотвратить проблему, чтобы потом не лечить

Родители должны следить, чтобы ребенок чередовал полчаса работы с аналогичным периодом времени для отдыха. То есть после работы за учебником или компьютерных игр эффективными будут прогулки, помощь по дому. «Профилактика близорукости должна начинаться именно с дошкольного возраста. Когда ребенок идет в школу — уже поздно проводить какие-либо манипуляции», — уверена доктор медицинских наук. Правила профилактики очень просты. Книга должна находиться на расстоянии вытянутой руки, читать не стоит лежа и в транспорте. Развлекать детей во время поездок гаджетами тоже не нужно. Телевизор следует расположить на расстоянии 3 м.

Большое влияние на снижение остроты зрения у детей оказывают травмы глаз. Родителям, как и воспитателям и учителям, нужно объяснить младшему поколению правила безопасности при активных играх.

Развеиваем мифы: линзы можно носить детям, очки в сеточку уже неактуальны

Продуктивно влияют на сохранение остроты зрения некоторые виды спорта. «Чаще всего мы сталкивались с таким постулатом, что если у ребенка близорукость, он сразу же попадает в группу ограничения по занятиям физической культурой. На самом деле, бег, плавание, ходьба на лыжах при умеренной интенсивности (пульс не выше 140 ударов в минуту) хорошо влияют на развитие органа зрения ребенка. Однако есть и ограничения. Если есть склонность к близорукости, то выполнение циклических упражнений и повышение пульса до 180 ударов в минуту в результате выполнения акробатических упражнений, прыжков со скакалкой может приводить к ухудшению способности ребенка к работе на близком расстоянии», — развеяла миф эксперт.

Лечится близорукость при помощи очков, контактных линз, хирургического вмешательства или лазерной коррекции. При этом существует еще один стереотип: линзы детям противопоказаны, к такому способу коррекции зрения стоит обращаться в совершеннолетнем возрасте. Однако контактную коррекцию можно начинать с раннего возраста. «Специфических противопоказаний у детей нет. Они такие же, как у взрослых — воспалительные заболевания, деформация роговицы (тогда носить стоит специальные жесткие линзы)», — уверяет офтальмолог. При этом у контактных линз есть большое преимущество — они не изменяют размер изображения.

А вот злоупотреблять специальными очками, которые способствуют сохранению зрения и профилактике заболеваний, ни детям, ни взрослым не следует. Современные экраны гаджетов не мерцают. Очки в дырочку и прочие хитрые приспособления уходят в небытие вместе с громоздкими старыми мониторами. Врачи считают, что при длительной работе за компьютером и других нагрузках на глаза эффективнее всего использовать слезозаменители (специальные капли, устраняющие сухость глаз).

Мария ШНА,

БЕЛТА.-0-

Читать полностью: https://m.belta.by/comments/view/oftalmolog-o-tom-pochemu-progressiruet-detskaja-blizorukost-i-kak-berech-zrenie-smolodu-6961/

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По данным ВОЗ, в мире около 1,5 млн слепых детей. Однако в 40% случаев потерю зрения в раннем возрасте можно предотвратить, уверены эксперты. Ежегодные... ...
 
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