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Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты

22.07.2019 11:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
shutterstock.com

Тортики и пироги находятся под строжайшим запретом, если вы решили стать адептом ЗОЖ, похудеть или просто перейти на здоровое питание.. Сахар – белая смерть, сливки – калорийная бомба, а уж сливочное масло… О нем вообще лучше забыть – 700 Ккал в 100 граммах продукта!

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты Какие полезные продукты - самые калорийные?

Но от того, что тортики – это вредно, мы не начинаем хотеть их меньше. Запреты, испытания для силы воли во время диеты… о пользе таких вещей диетологи и психологи давно ведут споры. И многие считают, что именно запреты ведут к срывам и еще большему набору веса после окончания диеты. Так что лучше не запрещать себе сладкое, а постараться уменьшить в нем количество калорий. Но только не за счет жутких растительных сливок из баллончика или маргарина, а путем замены привычных ингредиентов, на другие, более полезные и менее калорийные. Например, сливочное масло мы можем заменить на кокосовое нерафинированное (с ним можно готовить и оно не содержит холестерина), а рафинированную муку высшего сорта – на муку из полбы, риса, миндаля. Наконец, можно поиграть с различными натуральными подсластителями. Например, порошка стевии понадобится гораздо меньше, чем обычного сахара, ведь стевия в 20 раз слаще привычного нам рафинада.

Мы подобрали рецепты тортов и других десертов, которые не нанесут вреда талии (конечно, в пределах 1-2 кусочков, если съесть торт целиком, вашу талию не спасет ничто), а полезных веществ в этих десертах больше, чем в обычных тортиках из магазина.

Блинный торт с матчей

Рецепт Александры Скобовой, кондитера корнера Matcha Dope на гастрономической улице strEAT

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: гастрономический проект StrEAT

Принцип приготовления этого десерта соответствует принципам правильного питания питанию: не использовать белую пшеничную муку и не использовать сахар. Так же этот вариант полностью безлактозный и готовится на кокосовых сливках.

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Для блинов:

  • 200 г универсальной безглютеновой смеси
  • 150 г рисовой муки
  • 200 мл кокосового молока
  • 700 мл воды
  • ½ ч.л. соды
  • Щепотка соли
  • Любой натуральный подсластитель по вкусу (стевия, финиковый сироп, кокосовый сахар и т.д.)
  • 1 ст.л. чая матча
  • Ванильный экстракт по вкусу

Для крема:

  • 200 г белого шоколада без сахара
  • 100 мл кокосовых сливок

Шаг 1. Для блинов смешиваем венчиком все ингредиенты.

Шаг 2. Нагреваем сковороду и выпекаем тонкие блины с двух сторон.

Шаг 3. Растапливаем шоколад на водяной бане, добавляем сливки, перемешиваем и ставим в холодильник охлаждаться.

Шаг 4. Промазываем каждый блин кремом, украшаем и ставим в холодильник на пару часов.

Кокосовый пудинг с манго

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса No secret by Valeriya

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: Сервис полезной еды No secret by Valeriya

4 порции

  • 400 мл кокосового молока
  • 30 г семян чиа
  • 30 г меда
  • 400 г манго
  • Листья мяты
  • Миндальные лепестки

Шаг 1. Нагреваем кокосовое молоко, добавляем туда мед и семена чиа.

Шаг 2. Помешиваем в течение 3-4 минут до тех пор, пока масса не начнет густеть, отставляем и даем настояться.

Шаг 3. Пудинг разливаем на 4 стакана и обязательно оставляем место для манго.

Шаг 4. Сверху добавляем порезанный манго.

Шаг 5. Перед подачей посыпать лепестками миндаля и листьями мяты. 

Яблочный пирог

Рецепт Ульяны Юрьевой, владелицы корнера Brownie Мама на гастрономической улице strEAT

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: гастрономический проект StrEAT
  • 260 г муки полбяной
  • 5 г разрыхлителя
  • 70 г масла кокосового (можно заменить оливковым или подсолнечным)
  • 120 мл растительного молока (овсяное, миндальное или кокосовое)
  • 40 г коричневого сахара
  • 80 г молотого миндаля
  • Соль

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Для начинки:

  • 500 г яблок
  • ½ ч.л. корицы
  • 1-2 ст.л. коньяка

Шаг 1. Яблоки очистить от семенных коробок, нарезать на дольки, посыпать корицей и замариновать в коньяке. Закрыть пищевой пленкой.

Шаг 2. Смешать муку с разрыхлителем, солью и сахаром.

Шаг 3. Добавить растительное масло, растереть в крошку. Постепенно добавить холодное молоко.

Шаг 4. Раскатать круг на пекарской бумаге, присыпать молотым миндалем, смешанным с коричневым сахаром (при выпечке сок из фруктов смешается с миндалем и образует вкуснейшую марципановую прослойку, которая заодно не даст промокнуть тесту).

Шаг 5. На тесто выложить замаринованные яблоки.

Шаг 6. Защипнуть края и выпекать в течение получаса в духовке, разогретой до 180 градусов.

Шоколадно-черничный торт

Рецепт Екатерины Масловой, автора «Книги о вкусной и веганской пище»

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: Книга о вкусной и веганской пище
  • 400 г муки
  • 100 г сахара
  • 17 г разрыхлителя
  • 2 ст.л. порошка какао
  • 400 мл соевого или рисового молока
  • 100 мл растительного масла
  • 50 г шоколадных капель для выпечки
  • 200 г черники

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Для глазури:

  • 200 г горького шоколада
  • 30 мл кокосового молока

Шаг 1. Смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и масло, смешайте тесто с помощью миксера. Должно получиться довольно жидкое тесто.

Шаг 2. Добавьте в тесто шоколадные капли для выпечки и чернику.

Шаг 3. Аккуратно перелейте тесто в смазанную маслом круглую разъемную форму для выпечки.

Шаг 4. Выпекайте торт 40-50 минут при температуре 180 градусов (готовность проверьте зубочисткой, она должна быть сухая и без остатков теста). 

Шаг 5. Для глазури: в сотейнике растопите шоколад с молоком до однородной консистенции. Полейте остывший торт. Оставьте, пока шоколадная глазурь полностью не застынет.

Вафли без глютена

Рецепт Дарьи Лисиченко, основательницы магазинов полезного питания «Город-сад»

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: Магазин «Город-сад»
  • 4 яйца
  • 3 ст.л. сиропа топинамбура
  • 10 ст.л. кокосового масла
  • Ваниль по вкусу
  • 4 ст.л. миндальной муки
  • 2 ст.л. псиллиума (мука из отрубей подорожника)
  • 4 ст.л. муки зеленого банана
  • Миндальное молоко
  • Вафельница

Шаг 1. Отделите белки от желтков.

Шаг 2. В одной миске взбейте желтки с сиропом топинамбура, кокосовым маслом и ванилью.

Шаг 3. В ту же емкость  добавьте миндальной муки, псиллиум и муку зеленого банана. Все тщательно замешайте миксером.

Шаг 4. Добавляйте к полученной смеси миндальное молоко до получения консистенции тягучего кремового теста.

Шаг 5. Взбейте все миксером, чтобы в тесте не было комков.

Шаг 6. Как только вафельница прогреется, начинайте выпекать вафли, каждую — до золотистой корочки.

Тыквенный пирог с медом и корицей

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты
Фото: Ресторан Craft Kitchen

4 порции

  • 200 г тыквы
  • 150 г яблок
  • 60 г сахара
  • 40 г кукурузного крахмала
  • 7 г ванильного сахара
  • 7 г корицы
  • 3 яйца
  • 350 г творога
  • 60 г сметаны 30%
  • 4 шарика ванильного мороженого
  • Немного жидкого меда

Шаг 1. Тыкву нарезать мелкими кубиками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 2. Запечь тыкву в духовке при температуре 180 градусов (не более 7 минут).

Шаг 3. Все ингредиенты и запеченную тыкву смешать до однородной консистенции.

Шаг 4. Выложить массу в форму для выпекания и поместить в разогретую духовку.

Шаг 5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. При подаче пирог сервировать медом и шариком ванильного мороженого.

 
 
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