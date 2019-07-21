Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты

Источник материала: Аргументы и факты

Тортики и пироги находятся под строжайшим запретом, если вы решили стать адептом ЗОЖ, похудеть или просто перейти на здоровое питание.. Сахар – белая смерть, сливки – калорийная бомба, а уж сливочное масло… О нем вообще лучше забыть – 700 Ккал в 100 граммах продукта!

Но от того, что тортики – это вредно, мы не начинаем хотеть их меньше. Запреты, испытания для силы воли во время диеты… о пользе таких вещей диетологи и психологи давно ведут споры. И многие считают, что именно запреты ведут к срывам и еще большему набору веса после окончания диеты. Так что лучше не запрещать себе сладкое, а постараться уменьшить в нем количество калорий. Но только не за счет жутких растительных сливок из баллончика или маргарина, а путем замены привычных ингредиентов, на другие, более полезные и менее калорийные. Например, сливочное масло мы можем заменить на кокосовое нерафинированное (с ним можно готовить и оно не содержит холестерина), а рафинированную муку высшего сорта – на муку из полбы, риса, миндаля. Наконец, можно поиграть с различными натуральными подсластителями. Например, порошка стевии понадобится гораздо меньше, чем обычного сахара, ведь стевия в 20 раз слаще привычного нам рафинада.

Мы подобрали рецепты тортов и других десертов, которые не нанесут вреда талии (конечно, в пределах 1-2 кусочков, если съесть торт целиком, вашу талию не спасет ничто), а полезных веществ в этих десертах больше, чем в обычных тортиках из магазина.

Блинный торт с матчей

Рецепт Александры Скобовой, кондитера корнера Matcha Dope на гастрономической улице strEAT

Принцип приготовления этого десерта соответствует принципам правильного питания питанию: не использовать белую пшеничную муку и не использовать сахар. Так же этот вариант полностью безлактозный и готовится на кокосовых сливках.

Для блинов:

200 г универсальной безглютеновой смеси

150 г рисовой муки

200 мл кокосового молока

700 мл воды

½ ч.л. соды

Щепотка соли

Любой натуральный подсластитель по вкусу (стевия, финиковый сироп, кокосовый сахар и т.д.)

1 ст.л. чая матча

Ванильный экстракт по вкусу

Для крема:

200 г белого шоколада без сахара

100 мл кокосовых сливок

Шаг 1. Для блинов смешиваем венчиком все ингредиенты.

Шаг 2. Нагреваем сковороду и выпекаем тонкие блины с двух сторон.

Шаг 3. Растапливаем шоколад на водяной бане, добавляем сливки, перемешиваем и ставим в холодильник охлаждаться.

Шаг 4. Промазываем каждый блин кремом, украшаем и ставим в холодильник на пару часов.

Кокосовый пудинг с манго

Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса No secret by Valeriya

4 порции

400 мл кокосового молока

30 г семян чиа

30 г меда

400 г манго

Листья мяты

Миндальные лепестки

Шаг 1. Нагреваем кокосовое молоко, добавляем туда мед и семена чиа.

Шаг 2. Помешиваем в течение 3-4 минут до тех пор, пока масса не начнет густеть, отставляем и даем настояться.

Шаг 3. Пудинг разливаем на 4 стакана и обязательно оставляем место для манго.

Шаг 4. Сверху добавляем порезанный манго.

Шаг 5. Перед подачей посыпать лепестками миндаля и листьями мяты.

Яблочный пирог

Рецепт Ульяны Юрьевой, владелицы корнера Brownie Мама на гастрономической улице strEAT

260 г муки полбяной

5 г разрыхлителя

70 г масла кокосового (можно заменить оливковым или подсолнечным)

120 мл растительного молока (овсяное, миндальное или кокосовое)

40 г коричневого сахара

80 г молотого миндаля

Соль

Для начинки:

500 г яблок

½ ч.л. корицы

1-2 ст.л. коньяка

Шаг 1. Яблоки очистить от семенных коробок, нарезать на дольки, посыпать корицей и замариновать в коньяке. Закрыть пищевой пленкой.

Шаг 2. Смешать муку с разрыхлителем, солью и сахаром.

Шаг 3. Добавить растительное масло, растереть в крошку. Постепенно добавить холодное молоко.

Шаг 4. Раскатать круг на пекарской бумаге, присыпать молотым миндалем, смешанным с коричневым сахаром (при выпечке сок из фруктов смешается с миндалем и образует вкуснейшую марципановую прослойку, которая заодно не даст промокнуть тесту).

Шаг 5. На тесто выложить замаринованные яблоки.

Шаг 6. Защипнуть края и выпекать в течение получаса в духовке, разогретой до 180 градусов.

Шоколадно-черничный торт

Рецепт Екатерины Масловой, автора «Книги о вкусной и веганской пище»

400 г муки

100 г сахара

17 г разрыхлителя

2 ст.л. порошка какао

400 мл соевого или рисового молока

100 мл растительного масла

50 г шоколадных капель для выпечки

200 г черники

Для глазури:

200 г горького шоколада

30 мл кокосового молока

Шаг 1. Смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и масло, смешайте тесто с помощью миксера. Должно получиться довольно жидкое тесто.

Шаг 2. Добавьте в тесто шоколадные капли для выпечки и чернику.

Шаг 3. Аккуратно перелейте тесто в смазанную маслом круглую разъемную форму для выпечки.

Шаг 4. Выпекайте торт 40-50 минут при температуре 180 градусов (готовность проверьте зубочисткой, она должна быть сухая и без остатков теста).

Шаг 5. Для глазури: в сотейнике растопите шоколад с молоком до однородной консистенции. Полейте остывший торт. Оставьте, пока шоколадная глазурь полностью не застынет.

Вафли без глютена

Рецепт Дарьи Лисиченко, основательницы магазинов полезного питания «Город-сад»

4 яйца

3 ст.л. сиропа топинамбура

10 ст.л. кокосового масла

Ваниль по вкусу

4 ст.л. миндальной муки

2 ст.л. псиллиума (мука из отрубей подорожника)

4 ст.л. муки зеленого банана

Миндальное молоко

Вафельница

Шаг 1. Отделите белки от желтков.

Шаг 2. В одной миске взбейте желтки с сиропом топинамбура, кокосовым маслом и ванилью.

Шаг 3. В ту же емкость добавьте миндальной муки, псиллиум и муку зеленого банана. Все тщательно замешайте миксером.

Шаг 4. Добавляйте к полученной смеси миндальное молоко до получения консистенции тягучего кремового теста.

Шаг 5. Взбейте все миксером, чтобы в тесте не было комков.

Шаг 6. Как только вафельница прогреется, начинайте выпекать вафли, каждую — до золотистой корочки.

Тыквенный пирог с медом и корицей

Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen

4 порции

200 г тыквы

150 г яблок

60 г сахара

40 г кукурузного крахмала

7 г ванильного сахара

7 г корицы

3 яйца

350 г творога

60 г сметаны 30%

4 шарика ванильного мороженого

Немного жидкого меда

Шаг 1. Тыкву нарезать мелкими кубиками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 2. Запечь тыкву в духовке при температуре 180 градусов (не более 7 минут).

Шаг 3. Все ингредиенты и запеченную тыкву смешать до однородной консистенции.

Шаг 4. Выложить массу в форму для выпекания и поместить в разогретую духовку.

Шаг 5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.

Шаг 6. При подаче пирог сервировать медом и шариком ванильного мороженого.