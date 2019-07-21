Тортик в стиле ЗОЖ. Готовим полезные и некалорийные десерты

Тортики и пироги находятся под строжайшим запретом, если вы решили стать адептом ЗОЖ, похудеть или просто перейти на здоровое питание.. Сахар – белая смерть, сливки – калорийная бомба, а уж сливочное масло… О нем вообще лучше забыть – 700 Ккал в 100 граммах продукта!
Но от того, что тортики – это вредно, мы не начинаем хотеть их меньше. Запреты, испытания для силы воли во время диеты… о пользе таких вещей диетологи и психологи давно ведут споры. И многие считают, что именно запреты ведут к срывам и еще большему набору веса после окончания диеты. Так что лучше не запрещать себе сладкое, а постараться уменьшить в нем количество калорий. Но только не за счет жутких растительных сливок из баллончика или маргарина, а путем замены привычных ингредиентов, на другие, более полезные и менее калорийные. Например, сливочное масло мы можем заменить на кокосовое нерафинированное (с ним можно готовить и оно не содержит холестерина), а рафинированную муку высшего сорта – на муку из полбы, риса, миндаля. Наконец, можно поиграть с различными натуральными подсластителями. Например, порошка стевии понадобится гораздо меньше, чем обычного сахара, ведь стевия в 20 раз слаще привычного нам рафинада.
Мы подобрали рецепты тортов и других десертов, которые не нанесут вреда талии (конечно, в пределах 1-2 кусочков, если съесть торт целиком, вашу талию не спасет ничто), а полезных веществ в этих десертах больше, чем в обычных тортиках из магазина.
Блинный торт с матчей
Рецепт Александры Скобовой, кондитера корнера Matcha Dope на гастрономической улице strEAT
Принцип приготовления этого десерта соответствует принципам правильного питания питанию: не использовать белую пшеничную муку и не использовать сахар. Так же этот вариант полностью безлактозный и готовится на кокосовых сливках.
Для блинов:
- 200 г универсальной безглютеновой смеси
- 150 г рисовой муки
- 200 мл кокосового молока
- 700 мл воды
- ½ ч.л. соды
- Щепотка соли
- Любой натуральный подсластитель по вкусу (стевия, финиковый сироп, кокосовый сахар и т.д.)
- 1 ст.л. чая матча
- Ванильный экстракт по вкусу
Для крема:
- 200 г белого шоколада без сахара
- 100 мл кокосовых сливок
Шаг 1. Для блинов смешиваем венчиком все ингредиенты.
Шаг 2. Нагреваем сковороду и выпекаем тонкие блины с двух сторон.
Шаг 3. Растапливаем шоколад на водяной бане, добавляем сливки, перемешиваем и ставим в холодильник охлаждаться.
Шаг 4. Промазываем каждый блин кремом, украшаем и ставим в холодильник на пару часов.
Кокосовый пудинг с манго
Рецепт Кирилла Бергера, бренд-шефа сервиса No secret by Valeriya
4 порции
- 400 мл кокосового молока
- 30 г семян чиа
- 30 г меда
- 400 г манго
- Листья мяты
- Миндальные лепестки
Шаг 1. Нагреваем кокосовое молоко, добавляем туда мед и семена чиа.
Шаг 2. Помешиваем в течение 3-4 минут до тех пор, пока масса не начнет густеть, отставляем и даем настояться.
Шаг 3. Пудинг разливаем на 4 стакана и обязательно оставляем место для манго.
Шаг 4. Сверху добавляем порезанный манго.
Шаг 5. Перед подачей посыпать лепестками миндаля и листьями мяты.
Яблочный пирог
Рецепт Ульяны Юрьевой, владелицы корнера Brownie Мама на гастрономической улице strEAT
- 260 г муки полбяной
- 5 г разрыхлителя
- 70 г масла кокосового (можно заменить оливковым или подсолнечным)
- 120 мл растительного молока (овсяное, миндальное или кокосовое)
- 40 г коричневого сахара
- 80 г молотого миндаля
- Соль
Для начинки:
- 500 г яблок
- ½ ч.л. корицы
- 1-2 ст.л. коньяка
Шаг 1. Яблоки очистить от семенных коробок, нарезать на дольки, посыпать корицей и замариновать в коньяке. Закрыть пищевой пленкой.
Шаг 2. Смешать муку с разрыхлителем, солью и сахаром.
Шаг 3. Добавить растительное масло, растереть в крошку. Постепенно добавить холодное молоко.
Шаг 4. Раскатать круг на пекарской бумаге, присыпать молотым миндалем, смешанным с коричневым сахаром (при выпечке сок из фруктов смешается с миндалем и образует вкуснейшую марципановую прослойку, которая заодно не даст промокнуть тесту).
Шаг 5. На тесто выложить замаринованные яблоки.
Шаг 6. Защипнуть края и выпекать в течение получаса в духовке, разогретой до 180 градусов.
Шоколадно-черничный торт
Рецепт Екатерины Масловой, автора «Книги о вкусной и веганской пище»
- 400 г муки
- 100 г сахара
- 17 г разрыхлителя
- 2 ст.л. порошка какао
- 400 мл соевого или рисового молока
- 100 мл растительного масла
- 50 г шоколадных капель для выпечки
- 200 г черники
Для глазури:
- 200 г горького шоколада
- 30 мл кокосового молока
Шаг 1. Смешайте муку, сахар, какао и разрыхлитель. Влейте молоко и масло, смешайте тесто с помощью миксера. Должно получиться довольно жидкое тесто.
Шаг 2. Добавьте в тесто шоколадные капли для выпечки и чернику.
Шаг 3. Аккуратно перелейте тесто в смазанную маслом круглую разъемную форму для выпечки.
Шаг 4. Выпекайте торт 40-50 минут при температуре 180 градусов (готовность проверьте зубочисткой, она должна быть сухая и без остатков теста).
Шаг 5. Для глазури: в сотейнике растопите шоколад с молоком до однородной консистенции. Полейте остывший торт. Оставьте, пока шоколадная глазурь полностью не застынет.
Вафли без глютена
Рецепт Дарьи Лисиченко, основательницы магазинов полезного питания «Город-сад»
- 4 яйца
- 3 ст.л. сиропа топинамбура
- 10 ст.л. кокосового масла
- Ваниль по вкусу
- 4 ст.л. миндальной муки
- 2 ст.л. псиллиума (мука из отрубей подорожника)
- 4 ст.л. муки зеленого банана
- Миндальное молоко
- Вафельница
Шаг 1. Отделите белки от желтков.
Шаг 2. В одной миске взбейте желтки с сиропом топинамбура, кокосовым маслом и ванилью.
Шаг 3. В ту же емкость добавьте миндальной муки, псиллиум и муку зеленого банана. Все тщательно замешайте миксером.
Шаг 4. Добавляйте к полученной смеси миндальное молоко до получения консистенции тягучего кремового теста.
Шаг 5. Взбейте все миксером, чтобы в тесте не было комков.
Шаг 6. Как только вафельница прогреется, начинайте выпекать вафли, каждую — до золотистой корочки.
Тыквенный пирог с медом и корицей
Рецепт Александра Борзенко, шеф-повара ресторана Craft Kitchen
4 порции
- 200 г тыквы
- 150 г яблок
- 60 г сахара
- 40 г кукурузного крахмала
- 7 г ванильного сахара
- 7 г корицы
- 3 яйца
- 350 г творога
- 60 г сметаны 30%
- 4 шарика ванильного мороженого
- Немного жидкого меда
Шаг 1. Тыкву нарезать мелкими кубиками. Яблоки очистить от кожуры и сердцевины, нарезать тонкими ломтиками.
Шаг 2. Запечь тыкву в духовке при температуре 180 градусов (не более 7 минут).
Шаг 3. Все ингредиенты и запеченную тыкву смешать до однородной консистенции.
Шаг 4. Выложить массу в форму для выпекания и поместить в разогретую духовку.
Шаг 5. Выпекать 35-40 минут при температуре 180 градусов.
Шаг 6. При подаче пирог сервировать медом и шариком ванильного мороженого.