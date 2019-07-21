Центр гигиены: качество воды пляжей Пинска и района соответствует санитарным нормам

Источник материала: Полесская правда





О качестве воды мест отдыха населения у водоемов г. Пинска и Пинского района корреспонденту pinsknews.by рассказал врач-гигиенист, заведующий отделом гигиены Пинского зонального ЦГиЭ Эдуард Красковский:

– Пинским зональным центром гигиены и эпидемиологии в период купального сезона 2019 года еженедельно проводится работа по контролю за эпидемиологической безопасностью воды открытых водоемов, определенных для купания населения города Пинска и Пинского района. Это пляжи № 1 и № 2 города Пинска, пляжи водохранилища аг. Парохонск, водохранилища Жидче, четыре пляжа водохранилища Погост (аг. Новый Двор, д. Вяз ОАО «Рыбхоз «Полесье», КУП «ДРОЦ «Свитанак», ЧП «Езерский и К»), водохранилища Горново, водохранилища Мокрая Дубрава, озера Кривичи-1, два пляжа озера Кончицкое, озера Городищенское, реки Ясельда д. Поречье. По состоянию на 19 июля, результаты проведенных лабораторных исследований проб воды показали, что качество воды зон рекреации по микробиологической безопасности соответствует установленным гигиеническим требованиям.

Районный совет ОСВОД напоминает жителям Пинска и района, что купаться можно только в разрешенных для этого местах, и предостерегает о том, что вода может быть не только источником радости и здоровья, но и причиной непоправимой трагедии.

На водоемах следует соблюдать особую осторожность и помнить, что вода не прощает ошибок и небрежного к себе отношения. Недосмотр родителей может привести к непоправимым последствиям. В зоне риска оказываются и рыбаки без спасательных жилетов, и любители отдохнуть на берегу со спиртным, а также дети, предоставленные сами себе.





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