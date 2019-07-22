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Какие медуслуги получит человек в случае добровольного медицинского страхования?

23.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Добровольное медицинское страхование в Беларуси с каждым годом набирает все большую популярность, в особенности в организациях с коллективами от 20 человек и выше. Страховые компании предлагают несколько программ добровольного медицинского страхования, и каждая из программ имеет свои преимущества. Об этом наш разговор с главным врачом Пинской центральной поликлиники Игорем Юрьевичем КИКТЕНКО.

Какие медуслуги получит человек в случае добровольного медицинского страхования?

– Игорь Юрьевич, добровольное медицинское страхование практикуется во многих странах мира и расширяет возможности людей в получении медицинской помощи…

– Совершенно верно. Перечень медицинских услуг в случае добровольного страхования намного шире по сравнению с объемом и технологическим уровнем такой помощи, предоставляемой в пределах бюджетного финансирования.

– Центральная поликлиника уже накопила определенный опыт работы со страховыми компаниями…

– Да, мы постоянно взаимодействуем с 13-ю страховыми организациями: это «Белгосстрах», «Белнефтестрах», «Промтрансинвест», «Белэксимгарант», «Имклива Иншуранс», «ТАСК», «Кентавр», «Росгорстрах», «СК Белросстрах», «Белкоопстрах», «Белвнешстрах», «Ваш Асистанс» и «Ингосстрах».

– Сколько организаций Пинска и района воспользовались такими услугами и застраховали своих работников?

– На сегодня только «Белгосстрахом» застраховано 24 организации: 22 – в городе и 2 – в районе. Среди добровольно застрахованных, например, Пинский лесхоз, ДЭУ-26, районная налоговая инспекция.

– И количество застрахованных людей ежегодно увеличивается?

– Взять те же данные «Белгосстраха»: если в 2017 году было застраховано 1050 человек, в 2018-м это число выросло до 1 452 человек, а на июнь текущего года – до
1 998 человек.

– Каков алгоритм действий для людей и организаций, чтобы оформить добровольное медицинское страхование?

– Медицинская помощь оказывается на основе договоров, заключенных между страховщиком и страхователем, а также между страховщиком и организациями здравоохранения.

– Какие медуслуги получит человек в случае добровольного медицинского страхования?

– Страховые компании предлагают различные виды страховых медицинских программ, которые, по желанию, могут включать амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь, а также медикаментозное обеспечение, стоматологическую помощь и другое.

– На Ваш взгляд, в чем преимущества добровольного медицинского страхования?

– Во-первых, это экономия времени работников: человек обращается только в страховую компанию, и ему подбираются наиболее удобная дата и время прохождения обследований и консультаций. Во-вторых, выбор медучреждения, в котором можно обслуживаться: это либо государственное, либо коммерческое, а также возможность выбора необходимых врачей-специалистов. Кроме того, как я уже говорил выше, выбор необходимых программ: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарное обслуживание, стоматологическая помощь, медикаментозное обеспечение. Знаю, что в «Белгосстрахе» при страховании выбирается наиболее подходящая медицинская программа с применением скидок при коллективном страховании от 10 человек. Существуют льготы по налогообложению для предприятий.

– В центральной поликлинике имеется штат специалистов для оказания добровольно застрахованным людям медицинской помощи? 

– Мы сформировали внебюджетные ставки медицинских работников, которые осуществляют прием застрахованных пациентов.

– Спасибо за содержательную беседу.

Беседовала Екатерина МАЙСКАЯ.

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