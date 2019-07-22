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Какие медуслуги получит человек в случае добровольного медицинского страхования?
23.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Добровольное медицинское страхование в Беларуси с каждым годом набирает все большую популярность, в особенности в организациях с коллективами от 20 человек и выше. Страховые компании предлагают несколько программ добровольного медицинского страхования, и каждая из программ имеет свои преимущества. Об этом наш разговор с главным врачом Пинской центральной поликлиники Игорем Юрьевичем КИКТЕНКО.
– Совершенно верно. Перечень медицинских услуг в случае добровольного страхования намного шире по сравнению с объемом и технологическим уровнем такой помощи, предоставляемой в пределах бюджетного финансирования.
– Да, мы постоянно взаимодействуем с 13-ю страховыми организациями: это «Белгосстрах», «Белнефтестрах», «Промтрансинвест», «Белэксимгарант», «Имклива Иншуранс», «ТАСК», «Кентавр», «Росгорстрах», «СК Белросстрах», «Белкоопстрах», «Белвнешстрах», «Ваш Асистанс» и «Ингосстрах».
– На сегодня только «Белгосстрахом» застраховано 24 организации: 22 – в городе и 2 – в районе. Среди добровольно застрахованных, например, Пинский лесхоз, ДЭУ-26, районная налоговая инспекция.
– Взять те же данные «Белгосстраха»: если в 2017 году было застраховано 1050 человек, в 2018-м это число выросло до 1 452 человек, а на июнь текущего года – до
– Медицинская помощь оказывается на основе договоров, заключенных между страховщиком и страхователем, а также между страховщиком и организациями здравоохранения.
– Страховые компании предлагают различные виды страховых медицинских программ, которые, по желанию, могут включать амбулаторно-поликлиническую, стационарную медицинскую помощь, а также медикаментозное обеспечение, стоматологическую помощь и другое.
– Во-первых, это экономия времени работников: человек обращается только в страховую компанию, и ему подбираются наиболее удобная дата и время прохождения обследований и консультаций. Во-вторых, выбор медучреждения, в котором можно обслуживаться: это либо государственное, либо коммерческое, а также возможность выбора необходимых врачей-специалистов. Кроме того, как я уже говорил выше, выбор необходимых программ: амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарное обслуживание, стоматологическая помощь, медикаментозное обеспечение. Знаю, что в «Белгосстрахе» при страховании выбирается наиболее подходящая медицинская программа с применением скидок при коллективном страховании от 10 человек. Существуют льготы по налогообложению для предприятий.
– Мы сформировали внебюджетные ставки медицинских работников, которые осуществляют прием застрахованных пациентов.
Беседовала Екатерина МАЙСКАЯ.
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