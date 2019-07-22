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Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах
23.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Всемирный день борьбы с гепатитом проходит ежегодно 28 июля. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, призваны привлечь внимание общества к этой проблеме, повысить осведомленность людей о способах передачи вируса, методах лечения и профилактике заболеваний печени и, тем самым, предотвратить распространение инфекции.
Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний, поражающих печень. Гепатиты В и С являются наиболее опасными из-за высокого риска развития таких тяжелых осложнений, как цирроз и рак печени, поэтому основная задача заключается в ранней диагностике болезни и профилактике развития осложнений.
Наиболее эффективной мерой, предотвращающей вирусный гепатит В, является вакцинация, которая проводится новорожденным в родильном доме в первые часы жизни. Что касается вирусного гепатита С, вакцины против него не существует. Но на сегодняшний день для лечения хронического вирусного гепатита С успешно используются противовирусные препараты, которые обладают высокой эффективностью и низкой частотой нежелательных осложнений.
Основные пути передачи гепатита В и С:
Заразиться гепатитом В или С можно во время процедур, при которых нарушается целостность кожи (маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж и др.), в том числе проводимых в домашних условиях с использованием нестерильного инструментария.
Заражение гепатитами В и С может произойти при бытовых контактах, если инфицирован кто-то из членов семьи. Опасность представляют объекты, на которых может содержаться кровь: бритвенные принадлежности, маникюрные принадлежности, зубная щетка, расчески. Для каждого из членов семьи эти предметы должны быть индивидуальными!
Всем, кому небезразлично свое здоровье, а также в случае возникновения ситуаций высокого риска заражения гепатитами, рекомендуется проходить лабораторное обследование крови.
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