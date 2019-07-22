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Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах

23.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Всемирный день борьбы с гепатитом проходит ежегодно 28 июля. Мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с гепатитом, призваны привлечь внимание общества к этой проблеме, повысить осведомленность людей о способах передачи вируса, методах лечения и профилактике заболеваний печени и, тем самым, предотвратить распространение инфекции.

Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах
Как сообщила корреспонденту pinsknews.by врач-эпидемиолог Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Варвара Панасевич, в Пинске и Пинском районе за 6 месяцев текущего года были зарегистрированы:

  • 1 случай заболевания острой формой гепатита С,
  • 1 случай заболевания острой формой гепатита В,
  • 40 случаев носительства вируса гепатита С,
  • 22 случая носительства вирусного гепатита В,
  • 24 случая хронического гепатита С,
  • 5 случаев хронического гепатита В.

Вирусные гепатиты – это группа инфекционных заболеваний, поражающих печень. Гепатиты В и С являются наиболее опасными из-за высокого риска развития таких тяжелых осложнений, как цирроз и рак печени, поэтому основная задача заключается в ранней диагностике болезни и профилактике развития осложнений.

Наиболее эффективной мерой, предотвращающей вирусный гепатит В, является вакцинация, которая проводится новорожденным в родильном доме в первые часы жизни. Что касается вирусного гепатита С, вакцины против него не существует. Но на сегодняшний день для лечения хронического вирусного гепатита С успешно используются противовирусные препараты, которые обладают высокой эффективностью и низкой частотой нежелательных осложнений.


Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах
Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах

Основные пути передачи гепатита В и С:

  • половой путь (незащищенные половые контакты);
  • инъекционный (использование одной иглы разными людьми, более 90% потребителей инъекционных наркотиков инфицированы вирусом гепатита С);
  • переливание крови.

Заразиться гепатитом В или С можно во время процедур, при которых нарушается целостность кожи (маникюр, педикюр, пирсинг, татуаж и др.), в том числе проводимых в домашних условиях с использованием нестерильного инструментария.

Заражение гепатитами В и С может произойти при бытовых контактах, если инфицирован кто-то из членов семьи. Опасность представляют объекты, на которых может содержаться кровь: бритвенные принадлежности, маникюрные принадлежности, зубная щетка, расчески. Для каждого из членов семьи эти предметы должны быть индивидуальными!

Всем, кому небезразлично свое здоровье, а также в случае возникновения ситуаций высокого риска заражения гепатитами, рекомендуется проходить лабораторное обследование крови.


Думаете гепатит вам не грозит? Заразиться можно, например, во время маникюра или при бытовых контактах

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