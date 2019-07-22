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Специалист Центра гигиены рассказал об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе

23.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции в Пинске и районе корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-эпидемиолог ГУ «Пинский ЗЦГиЭ» Варвара Панасевич:

— По состоянию на 1 июля 2019 года, в Республике Беларусь зарегистрировано 28 063 случая ВИЧ-инфекции, 21 484 – людей, живущих с ВИЧ. За январь-июнь 2019 года в Беларуси выявлено 1 083 ВИЧ-инфицированных лица.

В Брестской области за весь период наблюдения зарегистрировано 2 127 случаев ВИЧ-инфекции. За январь-июнь 2019 года в Брестской области выявлено 74 ВИЧ-инфицированных лица.

Город Пинск по количеству ВИЧ-инфицированных занимает первое место по Брестской области и шестое место в Республике Беларусь после городов Минск, Светлогорск, Солигорск, Гомель, Жлобин.

Специалист Центра гигиены рассказал об эпидемиологической ситуации по ВИЧ в Пинске и районе

По состоянию на 1 июля 2019 года в Пинске зарегистрировано 886 случаев ВИЧ-инфекции, количество людей живущих с ВИЧ – 626, показатель распространенности составил 455,6 на 100 тыс. населения. За январь-июнь 2019 года выявлено 23 ВИЧ-инфицированных лица (за январь-июнь 2018 года – 36 случаев). Показатель заболеваемости составил 16,7 на 100 тысяч населения (в 2018 году – 26,2 на 100 тысяч населения), что ниже прошлогодних показателей в 1,6 раз.

От разных причин (связанных и несвязанных с ВИЧ-инфекцией) умерло за все годы наблюдения 260 человек, за январь-июнь 2019 года – 15 человек.

Из 23 вновь выявленных случаев ВИЧ-инфекции за январь-июнь 2019 года наибольшее количество ВИЧ-инфицированных выявлено среди лиц 30-34 года – 39,1% (9 чел.), лица старше 40 лет – 30,4% (7 чел.), 35-39 лет – 13% (3 чел.), 0-14 лет – 4,4% (1 сл.), 25-29 – 13,1% (3 сл.).

Удельный вес в структуре заболеваемости женщин — 56,5% (13 случаев), мужчин — 43,5% (10 случаев).

Анализ путей передачи за январь-июнь 2019 года показал, что на половой путь передачи приходится 87% (20 сл.), на инъекционный путь передачи – 8,7% (2 сл.), вертикальный путь передачи – 4,3% (1 сл.).

Анализ путей передачи за январь-июнь 2019 года, как и на протяжении последних 5-ти лет, показывает преобладание полового пути передачи.

За весь период наблюдения зарегистрировано 115 случаев ВИЧ-инфекции. На 1 июля 2019 года людей, живущих с ВИЧ, – 83. За январь-июнь 2019 года было выявлено 3 случая ВИЧ-инфекции.

За весь период наблюдения в Пинском районе умерло 32 человека, в том числе в 3-4 клинических стадиях – 21 человек. За январь-июнь 2019г. умерших ВИЧ-инфицированных лиц не было.

По кумулятивным данным удельный вес ВИЧ-инфицированных мужчин (71 случай) выше, чем женщин (44 случая) в 1,61 раз и составляет 61,7% от всех случаев.

По кумулятивным данным в возрастной структуре наибольший удельный вес из числа ВИЧ-инфицированных приходится на лиц старше 40 лет – 29,6% (34 случая), 30-34 года – 23,5% (27 случаев), 35-39 лет – 21,7% (25 случаев), 25-29 лет – 15,7% (18 случаев). Наименьшее количество ВИЧ-инфицированных в возрастной группе 20-24 года – 9,5% (11 случаев).

При анализе путей инфицирования за весь период наблюдения установлено преобладание полового пути передачи – 78 случаев (67,8%), на инъекционный путь приходится 37 случаев (32,2%). Причиной инфицирования 3 случаев заболевания в январе-июне 2019 года явился гетеросексуальный контакт.

В Пинском районе в 49 населенных пунктах выявлены случаи ВИЧ-инфекции на территории 20-ти сельисполкомов.

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