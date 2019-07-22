Тяжелая артиллерия. Что такое гормональная терапия и кому она нужна

Источник материала: Аргументы и факты

Гормональная терапия нередко обрастает огромным количеством слухов и домыслов. Одни уверяют, что на ней поправляются, другие считают, что от нее будут расти волосы по телу. Все это, уверены врачи, от того, что никто не понимает, как именно работают гормоны, доставляемые в организм извне, а также потому, что не соблюдают правила использования столь сильных препаратов. При этом без своевременного назначения и выполнения такого варианта терапии могут развиваться серьезные проблемы со здоровьем. Что надо знать о гормональной терапии, "АиФ" рассказала к.м.н., врач-эндокринолог Елена Сюракшина.

Эндокринная система — это совокупность желез, вырабатывающих гормоны, которые регулируют обмен веществ, рост и развитие, функции тканей, половые функции, сон, настроение. Недостаток или избыток гормонов говорит о том, что орган работает неправильно, в таком случае назначается гормональная терапия. Ведь в противном случае могут развиться утомляемость, слабость, постоянное желание спать, проблемы с интеллектом, плаксивость, обидчивость. Кроме того, портится кожа, ломаются ногти, ухудшается состояние волос, начинаются проблемы с детородными функциями и т.д.

Естественно, надо посетить эндокринолога, который назначит анализы и проверит уровень гормонов. Если же будут обнаружены какие-то отклонения от нормы, может потребоваться коррекция с помощью гормональной терапии. И тут важно понимать, что ее в полном объеме — дозировках, препаратах, длительность курса — должен назначать только специалист. Он же по ходу процесса лечения должен контролировать состояние пациента.

Что такое гормоны?

Гормоны, если описывать их простыми словами, — активные вещества, синтезирующиеся в организме и требующиеся для работоспособности всех органов и систем. Они образуются в таких органах, как щитовидная железа, гипофиз, гипоталамус, надпочечники, яичники, яички. Каждый гормон имеет свое предназначение. Так, одни ответственны за сокращение мышц и их тонус, секрецию желез в организме, контролируют белковый, углеводный и жировой обмен веществ, отвечают за поведенческие процессы, контролируют рост тела, водно-солевой обмен, контролируют половое созревание, усиливают действие гормонов роста и половых желез. Соответственно, если начинается сбой в выработке какого-либо из них, страдают разные системы организма.

Виды лечения

Различают три типа гормонотерапии:

Заместительная гормональная терапия — применяется при патологиях эндокринных желез. Этот вид терапии даёт результат тогда, когда гормон не поступает в организм (инсулин при диабете). Такой вид терапии назначается пожизненно.

Стимулирующая гормональная терапия — назначается тогда, когда необходимо активизировать деятельность желез внутренней секреции. Такой вид терапии длится недолго, обычно курсами.

Блокирующий (тормозящий) вид гормонотерапии — проводится, когда железа слишком деятельна и для терапии отдельных видов новообразований (гормонозависимых). Тогда вводят гормон — антагонист излишнего. Как самостоятельный вид терапии он не очень эффективен.

Обычно для лечения дозы составляют по весу пациента, причем расчеты идут в десятых и сотых миллиграммов и граммов. Поэтому, по сути, дозировки получаются не такими большими. Как правило, сильные препараты идут только при тяжелых ситуациях, как например, онкология. Гормональная терапия назначается только в случаях необходимости, а неправильно подобранный препарат или несоблюдение курса лечения либо самостоятельное изменение дозы ведут за собой серьезные изменения в организме: избыток массы тела, более активный рост волос, аллергии и так далее. Ни в коем случае нельзя самостоятельно менять дозировку препаратов, это может привести также к изменениям в организме.

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Можно ли пить алкоголь при гормонотерапии?

Один из вопросов, который волнует многих — есть ли ограничения по алкоголю при лечении гормонами. Ведь курсы, как правило, длительные, а лишать себя удовольствия иногда выпить бокальчик вина не всем хочется. Гормональные препараты бывают разные. К примеру, при использовании контрацептивов пить алкоголь можно.

Однако под употреблением спиртных напитков часто понимаются совершенно разные вещи. То есть пара бокалов вина за ужином никак не повлияет на здоровье при использовании средств контрацепции, а вот литр пива или водки, доводящие до беспамятства, неминуемо снизят надёжность таблеток и повлияют на эндокринную систему и здоровье в целом.

Также при приеме алкоголя и гормональных препаратов достаточно часто в организме наблюдается обострение язвенной болезни и гастрита, возникновение сильных мышечных судорог, стремительное развитие тромбофлебита, появление мигрени как заболевания, дисфункция деятельности половой системы.

Есть ли растительная альтернатива?

Также часто можно услышать рекомендации не использовать гормоны как тяжелую артиллерию — такое нередко бывает при климаксе, а вместо этого применять растительные средства. Однако не стоит заменять гормоны на травки. Ведь гормональная терапия назначается лишь в случае необходимости — недостаточное поступление в организм собственных гормонов или наоборот как антагонист излишнего гормона, поэтому замена невозможна. Однако гормональную терапию, прописанную врачом, вполне можно дополнять фитопрепаратами. В этом случае организм будет в большей мере получать все необходимое ему для нормального функционирования.

Возможные осложнения

Конечно же, бывают и определенные побочные реакции на фоне гормональной терапии. Так, встречаются отложение жира в подкожно-жировой клетчатке в разных зонах, например, на шее, повышение артериального давления, развитие диабета, язвы желудка, дерматиты, катаракта и многие другие сложные состояния. Поэтому терапию надо проводить под четким контролем врача для отслеживания любых негативных проявлений и подбора нового препарата в случае непереносимости. Кроме того, правильно подбирать гормональную терапию на фоне проведенных обследований, тогда риск побочных эффектов и осложнений будет сведен к минимуму.