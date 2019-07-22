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Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней

23.07.2019 17:19 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней
shutterstock.com

Совместный отдых укрепляет семейные отношения и дарит массу положительных эмоций. Если, конечно, он не омрачается болезнями детей. Что нужно знать о летних детских заболеваниях и как их избежать?

Главная беда – диарея

Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней«Вне всякого сомнения, главная дет­ская летняя болезнь – это диарея, или, в просто­речии, понос, – говорит педиатр, профессор, главный научный сотрудник Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Владимир Таточенко. – Её вызывают и бактерии, но 60–70% поносов в детском возрасте связаны с вирусами, в первую очередь  с ротавирусами. Поэтому лечить их с помощью антибиотиков и противобактериальных средств, как делают многие родители, не имеет смысла».

Родителям, считает профессор, нужно знать, что самое опасное при диарее – обезвоживание. Оно развивается из-за частого жидкого стула, с ним теряется много воды и солей, необходимых для нормальной работы организма. В результате у ребёнка снижается эластичность кожи и подкожной клетчатки (взятая в складку кожа расправляется не сразу). Вид у него осунувшийся, во рту сухо и губы сухие. Это важнейшие признаки, по ним и оценивают степень обезвоживания. Чтобы компенсировать потерю влаги, детей нужно выпаивать».

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«Можно приготовить такой раствор: на 1 л воды положить 1–2 столовые ложки сахара, 3,5 г соли (чуть больше ½ чайной ложки), 2,5 г питьевой соды (½ чайной ложки). Но в таком растворе не будет калия, ­по­этому помимо него нужно давать морсы, компоты, овощные супы – в них калия достаточно», – советует профессор.

Если же ребёнок ещё совсем кроха, то лечить его нужно особенно внимательно. По словам Таточенко, малышам до 2 лет в начале болезни дают

50–100 мл жидкости после каждого стула, детям постарше – 100–200 мл. Эта жидкость идёт в дополнение к тому, что ребёнок получает с пищей.

«После рвоты подождите 10–15 мин., а потом п­оите ребёнка тем же раствором по 1 чайной ложке каждые 2–3 мин. Это восполнит объём жидкости и солей, пока вы ждёте врача. А он уже оценит состояние ребёнка и назначит лечение», – добавляет он. Е­сли же появляются признаки обезвоживания, то лучше всего обратиться к врачу. Когда это невозможно, знайте, что за первые 4–6 часов лечения ребёнок должен получить 50–70 мл жидкости на 1 кг своего веса. На практике малышу весом 10 кг с умеренным обезвоживанием каждые 15 мин. надо давать по 2–3 столовые ложки воды или раствора. Такое лечение требует от родителей неотступного у­хода за ребёнком.

Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней
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Что касается популярных препаратов, содержащих бактерии, то их применяют при поносах у новорождённых и у детей, получивших много анти­биотиков. В остальных случаях, по мнению профессора Таточенко, нужды в них нет. Молочно­кислые бактерии можно получить из кисломолочных продуктов – простокваши, й­огурта, кефира. Они у многих народов давно и заслуженно считаются целебными. Сорбенты (активированный уголь, белая глина и т. д.) при острых поносах, по данным ВОЗ, большого эффекта не дают, хотя и вреда тоже. Многочисленные препараты лоперамида, замедляющие перистальтику кишечника, лучше не применять. Но при спазмах в кишечнике вполне уместны простые спазмолитики с дротаверином, их много.

И уж, конечно, не рекомендуется применять слабительные (чтобы «прочистило»), в том числе некогда популярное касторовое масло. Это лишь способствует потере воды и солей.

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Ангина в жару

Ангина в жару – дело нередкое. Её причиной, по мнению лор-врача высшей категории Александра Балакина, чаще всего бывают ошибки поведения.

«В жару не надо глотать большими кусками мороженое, пить залпом очень холодную воду, разгорячённым купаться в водоёме с прохладной водой, – поясняет он. – Конечно, больше всего такие «подвиги» любят дети. Особенно легко ребёнок заболевает, когда вспотел во время активной игры. Механизм развития ангины в этих случаях понятен: холод вызывает спазм сосудов в области миндалин, и в результате нарушается их питание и ослабевает противобактериальная защита. А в полости рта почти всегда есть условно-патогенные бактерии, которые при нормальном иммунитете без­опасны, но когда защита слабеет, вызывают инфекцию».

Точно таким же эффектом, предупреждает врач, обладает и кондиционер, настроеный на сильный холод. Лучше, чтобы он не снижал температуру ниже 17 градусов и не работал в режиме вентилятора, – это усиливает охлаждающий э­ффект.

Вода попала в ухо

Если ухо заложило от того, что в него попала вода, нужно положить ребёнка на бок и дождаться, чтобы она вылилась. Это произойдёт быстрее, если он сделает несколько глотательных движений или пошевелит ушами. Такие простые приёмы обычно хорошо помогают.

Но бывает и иначе – когда вода попадает не в наружное, а в среднее ухо. Как это происходит, ведь оно надёжно закрыто барабанной перепонкой?

Дело в том, что из полости носа к среднему уху ведёт очень узкий, длинный и тайный канал, который называют евстахиевой трубой по имени анатома, впервые его описавшего. По этому каналу вода и может туда просочиться. Так бывает, если ребёнок нырял или во время плавания «хлебнул» воду носом. Тогда он будет чувствовать заложенность уха, могут возникнуть и прострелы, особенно ночью.

Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней
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Вот рекомендации врачей в таких случаях. Во-первых, убедите сына или дочь чаще делать глотательные движения – это ослабит симптомы. Во-вторых, на ночь вставьте в ухо ватную турунду, пропитанную тёплым (но не горячим!) раствором борного спирта. А заодно согрейте ухо ещё и тёплым шерстяным шарфом. Если «стрельба» сильная, можно дать обычные обезболивающие препараты.

Но если боли остаются, необходимо обратиться к врачу – возможно, присоединилась инфекция и начался самый настоящий средний отит (воспаление среднего уха). Ведь вода в водоёмах нестерильная.

Солнечные ожоги

Загорелые дети выглядят здоровыми. Многие родители считают загар полезным и не очень серьёзно относятся к тому, если ребёнок обгорел на солнце, не воспринимая это болезнью. А зря. Загар может быть опасным. Солидные научные исследования показали, что у тех, кто в детстве сильно сгорал на солнце 6 раз, риск развития меланомы увеличивается в 2 раза.

Об этом нужно помнить всегда, даже когда вы находитесь в средней полосе России, не очень щедрой на яркое солн­це. Но особенно это важно, когда приезжаете на отдых к морю или просто в южные края, где солнце многократно ярче, чем у вас дома (см. инфо­графику).


Неболейка. Как летом защитить ребёнка от болезней
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Ну а если уберечь ребёнка не удалось и он всё же сгорел, нужно действовать энергично. Как? Это зависит от степени ожога. Когда дело дошло до волдырей и пузырьков, ­наполненных жидкостью, нужно сразу к врачу – самолечение в этом случае опасно. Когда ожог полегче и вы видите только покраснение и отёчность кожи, можно лечить чадо с­амостоятельно.

Оптимальны препараты с декспантенолом, они продаются под самыми разными названиями и выпускаются в виде мазей, гелей и спреев. Очень важно снижать температуру, если она повышена. Но, давая малышу жаропонижающее, внимательно изучите рекомендуемую дозировку, чтобы не превысить её.

Важно начать лечение как можно быстрее. Если ребёнок жалуется на лёгкие покалывания, чувство стянутости кожи или другие неприятные ощущения – начинайте, не дожидайтесь покраснения. Делайте холодные обтирания или влажные обёртывания. Можно смазать кожу и кефиром – тоже холодным. Это часто помогает остановить процесс.

 
 
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Лето – лучшее время г­ода. У детей каникулы, у р­одителей отпуска. Можно всей семь­ёй отправиться отдыхать.
 
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