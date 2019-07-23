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Страдают почки и сердце. Почему нельзя пить воду бесконтрольно?

24.07.2019 10:57 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Страдают почки и сердце. Почему нельзя пить воду бесконтрольно?
shutterstock.com

О норме воды в день в 2,5 литра сегодня знают даже дети. Врачи регулярно рекомендуют употреблять больше жидкости, чтобы организму работалось легче, ведь человек, как известно, на 70% состоит из воды. Жидкость необходима для нормального состава крови, питания мозга, выведения из тела отравляющих веществ, нормализации работы ЖКТ. С ее помощью худеется легче и молодость сохраняется дольше. Однако за стремлением сохранить фигуру или сделать лицо более гладким и светящимся здоровым блеском многие забывают, что воду при этом надо еще и правильно пить. Так, например, 2,5 литра — это суточная доза, а не на один прием.

Страдают почки и сердце. Почему нельзя пить воду бесконтрольно?О том, чем может быть чревато желание обмануть природу и напиться наперед, считая, что от воды вреда не будет, а также о том, какие органы страдают от избытка влаги, АиФ.ru рассказала терапевт высшей категории, заведующая терапевтическим отделением клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Ольга Саакян.

Популярная рекомендация

Действительно, одна из популярных рекомендаций на сегодняшний день — это выпивать 1,5-2 литра воды в сутки. Другое не менее популярное мнение — пить воду по требованию организма. Так как вода — это важнейшая составная часть организма, ее удельный вес достигает 70%, а в процессе жизнедеятельности мы теряем влагу (с потом, мочой  и т. д), то для нормального функционирования всех систем человеку необходимо восстанавливать водный баланс.

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Физиологи подсчитали, что средняя суточная норма воды для здорового человека — до 40 мл на 1 кг массы тела. Вот и получается, что, к примеру, женщине весом 60 кг требуется около 2,4 л воды в день (именно в день, а не за раз). Также следует учитывать, что при определенных условиях (жаркая погода, баня, активные занятия спортом и т. п.) организм теряет больше жидкости, а значит, и пить в таких случаях надо больше.

Поддерживая необходимый водный баланс, мы создаем благоприятные условия для жизнедеятельности нашего организма и в качестве бонуса получаем хорошее самочувствие. Так, в случае недостатка воды в организме увеличивается вязкость крови, снижается снабжение тканей кислородом, учащается пульс и дыхание, появляется чувство жажды, иногда — головокружение, как следствие, снижается работоспособность.

Утолять жажду лучше всего чистой «живой» (фильтрованной, родниковой) негазированной водой. Столовая и лечебно-столовая вода, которая очень полезна в небольших количествах и при определенных заболеваниях, не рекомендована для ежедневного восстановления водного баланса из-за высокого содержания минеральных солей. Такую воду лучше употреблять по назначению  врача.

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Вред воды

Однако слишком хорошо — тоже нехорошо. Избыток воды может негативно сказаться на состоянии здоровья. При излишнем потреблении жидкости могут возникнуть проблемы с пищеварением, увеличивается нагрузка на почки и сердце. Подсчитывая суточный водный баланс, необходимо учитывать как чистую воду и напитки, так и воду, содержащуюся в еде (например, в жидких супах содержание воды может составлять 60%, а в кашах — 40%). И это несмотря на то, что многие как раз рекомендуют не считать ничего дополнительного, кроме собственно воды.

Есть люди, которым надо очень аккуратно обращаться с водой и использовать рекомендации по потреблению жидкости исключительно по показаниям. Например, при таких хронических заболеваниях, как гипертония и почечная недостаточность, необходимо сократить потребление жидкости и четко придерживаться рекомендаций лечащего врача. Да и здоровым людям нужно не забывать о здравом смысле.

Страдают почки и сердце. Почему нельзя пить воду бесконтрольно?
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Случаи из жизни

Избыток жидкости, принятой бесконтрольно, может привести к печальным последствиям. Нередко говорят о питьевой болезни. Так, в 2008 году британка Жаклин Хенсен, выдерживавшая диету с большим потреблением воды, скончалась от отека мозга. Он был спровоцирован тем, что она за 2 часа выпила 4 литра воды. Женщина после очередной консультации с диетологами вернулась домой, села смотреть телешоу, длившееся два часа. Все это время она сидела и потягивала воду из бутылочек, принесенных заранее. Про рекомендацию растягивать 4 литра на день она не то чтобы забыла. Просто женщина не успела в течение дня распределить водные ресурсы, поэтому стала наверстывать за раз.

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Через некоторое время она почувствовала себя нехорошо: у нее открылась рвота, началась головная боль. Вскоре она и вовсе потеряла сознание. В больнице, куда ее доставили, был диагностирован отек мозга, развившийся на фоне нарушения баланса электролитов из-за водной интоксикации. В себя женщина уже не пришла.

Еще один случай: калифорнийка Дженнифер Стрэндж решила поучаствовать в необычном состязании. Его организатором выступила одна из радиостанций. По правилам, предложенным диджеями-организаторами соревнования, выиграть должен был тот, кто выпьет больше всех воды, не посещая уборной. Дженнифер смогла побить рекорд и осилила 6,5 л. Но через 5 часов после этого она скончалась из-за водного отравления. Сотрудников радиостанции, проводивших это опасное состязание, уволили, посчитав, что они превысили свои должностные инструкции и обязанности.

Еще один случай, схожий по последствиям, был зафиксирован в Великобритании. В больницу поступил 44-летний житель Туманного Альбиона, который выпил 10 литров холодной воды за 8 часов, чтобы унять зубную боль, т. к. боялся принимать обезболивающее. Были проблемы с координацией и речью: казалось, что он пьян, но по анализам алкоголь выявлен не был. Выяснилось, что именно так проявляет себя нарушение баланса электролитов в тканях мозга, которое развилось из-за интоксикации водой. Оказалось, что мужчина выпивал по 10 литров воды за ограниченное время уже третий день подряд. Сердце не выдержало таких испытаний.

Как отмечают врачи, питьевая болезнь в таких ситуациях развивается из-за того, что жидкость не успевает пройти фильтрацию почками, которые отвечают за водно-солевой баланс. Вместо этого вода начинает поступать в другие органы, которые из-за такого изобилия набухают. Хуже всего приходится мозгу, который ограничен черепом. Набухание его клеток приводит к развитию судорог, коме и остановке дыхания. В норме почки могут пропускать до литра жидкости в час, но не стоит испытывать организм на крепость. Достаточно грамотно следовать инструкциям врача касательно водного режима. И тогда проблем не будет, а вода не окажется смертельно опасной.

 
 
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