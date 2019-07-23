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Популярный продукт оказался смертельно опасным

24.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Популярный продукт оказался смертельно опасным

Исследователи из Университета Сассекса в Англии выяснили, что искусственный подсластитель аспартам может быть опасен для здоровья человека. Оказалось, что Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) обесценивало результаты исследований, которые свидетельствовали о вреде добавки. Об этом информируют в пресс-релизе на MedicalXpress.

Ученые показали, что EFSA, которое в 2013 году заявило о безопасности аспартама, проигнорировало 73 исследования, которые говорили о его опасности для здоровья, а 84% научных работ, результаты которых продемонстрировали отсутствие очевидного вреда, представило в качестве безусловно надежных. При этом многие из 73 работ более надежные, чем те, что якобы подтверждают безопасность аспартама.

Еще с 1974 года специалисты предупреждают о рисках повреждения головного мозга, развития рака печени и легких, поражений головного мозга и нейроэндокринных расстройств из-за употребления аспартама, который добавляют в состав тысячи различных продуктов, включая диетические безалкогольные напитки. 

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Исследователи из Университета Сассекса в Англии выяснили, что искусственный подсластитель аспартам может быть опасен для здоровья человека. Оказалось, что...
 
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