Не только дача и компьютер. Чем занять ребенка на каникулах?

Источник материала: Аргументы и факты

«АиФ» собрал несколько вариантов.

Кто шагает дружно в ряд?

Классика летнего отдыха - это поездка в лагерь. Подъемы тут, конечно, ранние (примерно в 7:30-8:00), но лишь для того, чтобы успеть сделать за день как можно больше. В лагерях все начинается с зарядки, что может стать хорошей утренней привычкой. Постоянно проходят прогулки на свежем воздухе, а если на улице дождь - ребят ждут мероприятия в корпусе.

- Детям скучать тут некогда, - замечает вожатая летнего лагеря «Лесная поляна» Маргарита МАКАРЕНКО. - Постоянные мероприятия, различные площадки для игр и живое общение - все это помогает маленьким отдыхающим забыть о городской суете и насладиться летом. Обычно детей в такие поездки отправляют родители, но если ребенок уже ездил сюда, то нередко он сам просит маму или папу приобрести ему путевку.

- Мне тут очень нравится, особенно люблю дискотеки. Я нашла много новых друзей из своего города. Конечно, в первое время ты сильно скучаешь по родителям, но из-за активностей эта тоска не так сильно чувствуется, - поделилась своими впечатлениями Амелия Лапицкая, которая уже не первый год проводит лето в лагере.

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Снова в школу?

Если родители сильно волнуются и еще не готовы отправить ребенка за город одного, на помощь приходит школа. Именно на базе учебного учреждения открываются лагеря, которые помогают школьникам на каникулах не сидеть все время дома. Детей приводят в 8 часов утра, как на учебу, но это единственное, что может напомнить об уроках.

Для ребят подготовлены развлекательные программы: театры, музеи, интересные экскурсии. Например, знакомство с какой-либо профессией. Со школами сотрудничают и различные спортивные секции, где ребята могут играть в футбол, баскетбол, волейбол. Для родителей это удобно тем, что после работы можно забрать ребенка домой, зная, что он продуктивно провел день, а его лето будет насыщено новыми впечатлениями.

- У нас набирается две-три группы по 30 учеников младших классов и две группы ребят постарше. Дети до шестых классов идут в такие места охотно, а вот старшеклассники предпочитают трудовые лагеря, - рассказывает педагог-организатор СШ № 22 г. Гомеля Янина ГОРБАЧЕВСКАЯ.

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Заняться делом

- Трудовая занятость в летний период - это отличная возможность для ребят получить навыки в профессии, а также заработать первые деньги. Мой сын, например, пошел в такой лагерь в своей школе, чем я очень довольна, - рассказывает заместитель директора по воспитательной работе СШ №22 г. Гомеля Галина АСТАТОЧНАЯ.

Время занятости в таких лагерях - примерно три-четыре часа. Но даже тут ребятам обеспечивают активную деятельность: занятия спортом, экскурсии и прочее. Для мальчиков основная работа - это починка школьной мебели, а девочки обычно занимаются пошивом постельного белья. Обучение проходит под наблюдением специалистов, которые всегда готовы помочь ребятам.

- Работать столяром II разряда мне предложили в конце учебного года. Причина, по которой сюда пошёл, как для многих работающих школьников, - собственные деньги. В первые дни было тяжело, но сейчас уже привык. Такая занятость - это хорошая возможность попробовать себя в новом деле, примерить роль взрослого работающего человека и, конечно же, получить свою первую зарплату (примерно 35 рублей), - считает Илья Астаточный, ученик девятого класса СШ №43 г. Гомеля.

Секция

Если ваш ребенок занимается каким-либо видом спорта, то, безусловно, там он тоже может провести какое-то время летом. Как рассказывает тренер-преподаватель ДЮСШ Хоккейного клуба «Гомель» Сергей РАБИЗА, все начинается со второй половины июля. Это «втягивающий» период с однократными тренировками, с августа начинаются двухразовые тренировки, каждая тренировка - 60-90 минут, нагрузка дозированная. В план предсезонной подготовки включены походы в театр, кино, боулинг, уборка озера возле Ледового дворца и другие, как замечает тренер, полезные для воспитания командные мероприятия. Родители, правда, порой бывают очень капризны, и в большинстве случаев уборка мусора, командные походы в кино детьми игнорируются.

- Мне нравится такая занятость, потому что я могу продолжать тренировки даже после игрового сезона. Я уверен, что благодаря этому мы не потеряем форму и, когда начнется сезон, нам будет легче возобновить работу, - говорит игрок хоккейной команды г. Гомеля 2006 года рождения Андрей Ковалев.

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Лето в городе

Сегодня очень много организаций проводят для ребят на каникулах интересные программы. Например, «Республиканский центр экологии и краеведения», который уже не первый год организует слет юных краеведов. В программу таких мероприятий включены геологические конкурсы и соревнования, лекционные и практические занятия, различные мастер-классы и экскурсии. Ребята находят друзей из всех уголков Беларуси, много времени проводят на свежем воздухе и, самое главное, не скучают.