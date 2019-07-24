Вопросы к заводу АйПауэр как были, так и остались: комментарии к ответу 1AK-GROUP

Источник материала: Виртуальный Брест

ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды» выдало официальное заключение экологической экспертизы по проекту «Аккумуляторный завод ООО «АйПауэр» с собственной котельной на природном газе по адресу: Брестский район, СЭЗ «Брест», район «Аэропорт». Внесение изменений» от 16.07.2019 г.





В результате рассмотрения проектной документации было утверждено отрицательное заключение государственной экологической экспертизы в части внесения изменений, связанных с перераспределением показателей на источниках выбросов. При внесении изменений общий заявленный в проекте объём выбросов не изменялся.

Перераспределение показателей

Есть труба, это источник выбросов, есть выброс, это количество загрязненного воздуха или газа, удаляемого в эту трубу от источника выделения, в основном принудительно, вентилятором. Перераспределение – это взять часть загрязненного воздуха посредством отведения от источника выделения – станка, установки, куском воздуховода. Воткнуть кусок этой трубы в другую трубу другого выброса, в итоге получить на одной трубе якобы уменьшение, на другой трубе якобы увеличение количества воздуха с загрязнением. Как осуществить технически – полностью переделав все системы вентиляции, то есть полностью изменив проект в данной части. Вывод – крайне дорогостояще, нерационально.

Основной причиной отрицательного решения стало не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов) ГУ «Республиканский центр аналитического контроля», которое проводило инструментальный контроль выбросов загрязняющих веществ на предмет соответствия проектных параметров выбросов фактическим результатам.

Не полное предоставление заказчиком проекта результатов измерений (протоколов)

Вообще-то на экспертизу отправляется проект (расчеты, чертежи), а не протоколы факта реализации проекта. Заказчик готовился к экспертизе, но почему то не получил полный комплект всех протоколов. Или протоколы, которые были представлены на экспертизу (протоколы экспертизе не подлежат) это были НЕ ТЕ ПРОТОКОЛЫ? И что он хотел показать протоколами – что завод работает, выбросы выбрасываются, и их количественный состав не соответствует проекту.

После получения всех протоколов от ГУ «Республиканский центр аналитического контроля» ООО «АйПауэр» вернется в процесс получения положительного экологического заключения в части внесения изменений и продолжит процесс ввода объекта строительства в эксплуатацию в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Получение положительного экологического заключения

Опять же - протоколы экспертизе не подлежат. Экспертизе подлежит проектная документация. Учитывая желание возврата в процесс – опять будет изменение проектной документации? Что еще изменит заказчик со своим личным карманным проектировщиком в проекте – ИЛИ ВСЕ-ТАКИ В ПРОТОКОЛЕ, какие красивые цифрочки нарисует, чтобы все было «ХАРАШО».

А то, каким будет заключение, решает эксперт.

В настоящее время по проекту есть действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы, выданное в феврале 2019 года ГУО «Республиканский центр государственной экологической экспертизы и повышения квалификации руководящих работников и специалистов Минприроды».

Положительное заключение государственной экологической экспертизы

Проект завода АйПауэр – это удивительный проект. Он имеет 2 положительных и одно отрицательное заключение. И все заключения якобы действующие. Беспрецедентный случай в истории экспертизы. Интересно, как закон трактует эту бесконечную карусель изменений, экспертиз и заключений?

Заключения выданы по всем изменениям, которые вносятся и вносятся проектировщиком для подгонки фактических результатов выбросов (протоколы) под первичные 3 кг, ловушка, в которую по тупости и жадности сам себя загнал заказчик. Посчитали 3 кг – обеспечьте 3 кг.

Так можно любой проект в государстве подгонять и догонять до результата, НУЖНОГО заинтересованному заказчику.

Напоминаем, что по просьбе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь ООО «АйПауэр» провело дополнительную процедуру проверки корректности настройки газоочистного оборудования в различных режимах технологического процесса.

Дополнительная процедура проверки корректности настройки газоочистного оборудования в различных режимах технологического процесса

Принцип работы всех моделей ГОУ на заводе – это фильтрация через тряпочки или картриджи, что тоже по сути своей фильтры. Тупо одинаково при всех режимах. Тряпочку или картридж как ни крути, как не корректируй – она все равно останется тряпочкой или картриджем. Да, было видно, как работники завода запенивали дыры в корпусе фильтра, проклеивали резиновые уплотнители. Ну купили некондицию (или технический second-hand). Есть информация, что меняли ХЕПА-фильтры (фотографии в интернете), потому что из них выдрало фильтрующую начинку – не там установили. Корректировали, проводили тонкую настройку.

Как выглядит ПРОЦЕДУРА проверки КОРРЕКТНОСТИ настройки в реальном техническом пространстве, или это просто набор умных, но ничем не связанных слов? Вы же не рояль настраиваете.

Различные режимы технологического процесса

Для того, чтобы подтвердить проектные значения, газоочистное оборудование должно быть опробовано на единственном режиме - полной (максимальной ) загрузке: должны быть в работе все 4 котла плавки и 1 литья, все 4800 АКБ - на зарядке на участке формирования заряда, в полном производственном объеме загружена линия пастонамазки. Только такие режимы могут быть приняты к протоколированию при отборе проб и учтены на подтверждение проектных показателей. Другие режимы в счет не идут, они покажут заведомо меньший выброс. А это будет обман - мол, у нас все нормально, мы не будем заострять внимание, что работал только один котел из 5-ти, это не важно.

По состоянию на 16.06.2019 из 22 источников выбросов, определенных центром экспертиз для целей принятия завода в эксплуатацию, не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении одного источника (участок пастонамазки, источник выброса № 20, ГОУ АС-1).

Не подтверждены проектные показатели нормативов допустимых выбросов в отношении одного источника

Согласно официального письма Брестского облкомитета ПРиООС, подтверждены превышения на 8 источниках выбросов. Отозвано Разрешение на выбросы в атмосферу для завода АйПауэр. Рассчитаны суммы ущерба за сверхнормативный выброс. 1AK-GROUP или скрывает эту информацию, или не придает ей значения.

К тому же в информации, ранее широко представленной АйПауэр общественности (цветная таблица), почему-то отсутствует один из самых основных источников выбросов аэрозолей свинца – от 4-х котлов плавления свинца. Есть только МАШИНА литья цилиндриков, а котел литья отсутствует. То есть в предоставленной таблице с одним разрекламированным источником с превышением вообще нет многих важных источников выбросов, таких, как от установки залива электролита в АКБ (производится в вытяжном шкафу специальной конструкции с выбросом непосредственно в атмосферу), и многих других. АйПауэр показал, что сам решил и захотел, а что действительно важно – общественности и прессе знать не надо.

О том, что не соответствует, или не соответствует проекту по выбросам в атмосферу, может официально делать заявление только проверяющая сторона с независимой лабораторией, а не сам заинтересованный заказчик со своей лабораторией.