28 июля- Всемирный день борьбы с гепатитом. О коварной болезни и её лечении читателям рассказал главный государственный санитарный врач района Владимир Леонидович Гращенко

Источник материала: Клiч Радзiмы

28 июля – Всемирный день борьбы с гепатитом. Всемирной организацией здравоохранения (далее – ВОЗ) эта дата выбрана не случайно: 28 июля 1925 года родился американский учёный Барух Самуэль, лауреат Нобелевской премии, открывший вирус гепатита B.

По данным ВОЗ около 30% населения планеты переболели гепатитом В или С, и более 500 миллионов людей страдают этим заболеванием хронически (более полугода). Многие зараженные даже не догадываются о своем заболевании и неосознанно могут стать источником вируса для других людей. Согласно проведенным исследованиям, вирусные гепатиты уносят жизни более 1,4 миллиона человек каждый год

Внушительное количество пострадавших привело к тому, что в 2016 году страны – участники Всемирной организации здравоохранения, солидарно поставили цель – к 2030 году искоренить гепатит типа B и C во всем мире. В результате чего, к 2030 году удастся спасти более 7 миллионов жизней. С тех пор ежегодно 28 июля в мире проходят мероприятия, направленные на привлечение общественности к этой проблеме.

Что такое гепатит?

Гепатит – это опасное заболевание печени, вызываемое вирусной инфекцией. Известно пять основных типов: A, B, C, D и E.

Заражение типами А и Е связано с несоблюдением требований санитарных норм и правил, а инфицирование типами В, С, D происходит через кровь.

Подавляющее большинство гепатитов (90%) имеют алкогольную, вирусную или лекарственную этиологию.

Гепатит А – является наиболее распространенным типом, передается через зараженную воду или продукты питания и тесно связан с ненадлежащей гигиеной. Симптомы болезни схожи с проявлениями гриппа и могут сопровождаться повышением температуры. В 80% случаев пациент выздоравливает самостоятельно без назначения активного лечения.

Гепатит В – инфицирование типом В происходит через кровь (например, при нарушении условий стерилизации медицинского инструментария), при незащищенном половом контакте, от матери – ребенку (во время родов). На ранней стадии болезнь может протекать без симптомов, отсутствие симптомов может длиться десятилетиями. Бывают случаи, когда начинает повышаться температура, возникает слабость, боль в суставах, тошнота. Инфекция этого типа может становиться хронической и даже приводить к летальному исходу.

Гепатит С – одна из наиболее сложных форм вирусного гепатита. Чаще всего данным типом болеют люди после переливания крови. Пути заражения схожи с гепатитом В. Хроническое течение развивается примерно у 70–80% больных, после чего течение болезни может перейти в цирроз и рак печени.

Гепатит D – передача данного типа происходит через кровь. Этот тип по-другому называют «болезнь спутник», поскольку появляется лишь у тех, кто болен гепатитом B и осложняет течение болезни.

Гепатит E – вирус гепатита Е выделяется с экскрементами инфицированных людей и внедряется в организм человека через кишечник. Он передается главным образом через зараженную питьевую воду. Обычно инфекция проходит самостоятельно через 2-6 недель.

Профилактика.

Неспецифическая профилактика вирусных гепатитов заключается в соблюдении общих санитарных правил, независимо от вида возбудителя: всегда мыть руки после прихода с улицы, после туалета и перед едой, пить кипяченую или фильтрованную воду, тщательно мыть фрукты и овощи. Избегать контакта с кровью и остальными биологическими жидкостями других людей. Кровь может содержаться на бритве, зубной щетке, ножницах для маникюра и др. Поэтому важно всегда пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены. Пользоваться средствами предохранения при сексуальных контактах. Лечить зубы, наносить татуировки, делать пирсинг стерильным инструментом. Никогда не пользоваться шприцем, который был в употреблении. Перед поездкой в страны с неудовлетворительными санитарными условиями делать прививки от гепатита.

Помните – вирус гепатита очень долго живет в открытом пространстве, сохраняется до нескольких недель на любых поверхностях. Вирус гепатитов В и С передается от матери к ребенку при родах, в период беременности или лактации.

Специфическая профилактика против гепатита В и А – это вакцинация.

Против гепатита В вакцинируются новорожденные в первые 12 часов жизни, дети в возрасте 2, 3, 4 месяцев, медицинские работники и контактные лица в очагах гепатита В, против гепатита А вакцинация проводится по эпидемиологическим показаниям в очагах инфицирования.

Лечение.

Лечение гепатита проводится в соответствии с типом и течением заболевания. Лечение острого гепатита проводится стационарно в организации здравоохранения, назначается диета, полупостельный режим, запрещается употребление алкоголя и гепатотоксичных лекарственных средств. При хроническом гепатите больным назначается строгая диета, снижение физических нагрузок, запрещается употребление алкоголя. Гепатит типа А и В заканчивается выздоровлением в 80% случаев,

гепатиты C и D требуют противовирусного лечения. При отказе от вредных привычек и строгом соблюдении всех назначений врача увеличиваются шансы на полное выздоровление.

В. ГРАЩЕНКО, главный государственный санитарный врач Шарковщинского района