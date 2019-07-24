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Продажа на обочине и с земли, неправильные условия хранения и отсутствие документов. Какие нарушения выявлены при торговле арбузами и дынями
25.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводится мониторинг торговых объектов и рынков, реализующих плодовоовощную продукцию.
К слову, за июнь этого года в результате мониторинга 473 обследованных объектов на 23 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
К их числу относятся хранение продукции, продажа бахчевых в разрезанном виде, несодержание торговых мест в чистоте.
Санитарно-эпидемиологическая служба
– в неустановленных местах торговли — на обочинах дорог, с земли, с машин, на прилегающих к рынкам территориях, на остановочных пунктах пассажирского транспорта;
– в нарезанном или надрезанном виде;
– в местах, где не созданы необходимые условия по обработке торгового и разделочного инвентаря, оборудования и где отсутствуют условия хранения продукции;
– загнивших, подпорченных ягод, с нарушениями целостности кожуры;
– при отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.
Напомним, что в сладкой и сочной мякоти даже при непродолжительном хранении, особенно в тепле, микроорганизмы размножаются и попадают вместе с продуктом в организм человека, вызывая различные кишечные заболевания.
Перед употреблением арбуз или дыню нужно тщательно вымыть.
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Продажа на обочине и с земли, неправильные условия хранения и отсутствие документов. Какие нарушения выявлены при торговле арбузами и дынями
С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводится мониторинг торговых объектов и...
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