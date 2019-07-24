Продажа на обочине и с земли, неправильные условия хранения и отсутствие документов. Какие нарушения выявлены при торговле арбузами и дынями

Источник материала: Вороновская газета





С целью профилактики острых кишечных инфекций среди населения специалистами санитарно-эпидемиологической службы проводится мониторинг торговых объектов и рынков, реализующих плодовоовощную продукцию.

К слову, за июнь этого года в результате мониторинга 473 обследованных объектов на 23 выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.





К их числу относятся хранение продукции, продажа бахчевых в разрезанном виде, несодержание торговых мест в чистоте.

Санитарно-эпидемиологическая служба рекомендует не покупать бахчевые культуры:

– в неустановленных местах торговли — на обочинах дорог, с земли, с машин, на прилегающих к рынкам территориях, на остановочных пунктах пассажирского транспорта;

– в нарезанном или надрезанном виде;





– в местах, где не созданы необходимые условия по обработке торгового и разделочного инвентаря, оборудования и где отсутствуют условия хранения продукции;

– загнивших, подпорченных ягод, с нарушениями целостности кожуры;

– при отсутствии сопроводительных документов, подтверждающих их происхождение, качество и безопасность.





Напомним, что в сладкой и сочной мякоти даже при непродолжительном хранении, особенно в тепле, микроорганизмы размножаются и попадают вместе с продуктом в организм человека, вызывая различные кишечные заболевания.

Перед употреблением арбуз или дыню нужно тщательно вымыть.

Служба информации «ГП»

Фото: из открытых интернет-источников https://grodnonews.by/