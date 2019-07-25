Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек

|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
193
|
48
|Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.Окульная, ул.Белуша), оз.Юбилейное (2), с/т «Химик-Азот» (3) — 7 случаев
Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Гожский с/с, Озерский с/с, Подлабенский (3) с/с, Сопоцкинский с/с, Обуховский с/с — 9
Лесные массивы Вертилишковский (4) с/с, Подлабенский (10) с/с, Гожский (8) с/с, Поречский (22) с/с, Озерский (6) с/с, Одельский (2) с/с, Обуховский (3) с/с, Сопоцкинский (6) с/с, Скидельский с/с, Коптевский (21) с/с, Квасовский (3) с/с, ур.Пышки (8), ур.Румлево (6), ур.Лососно (5), ур.Чеховщизна (7), ур.Грандичи, м-н Зарица, м-н Барановичи (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (3), м-н Ольшанка (4), м-н Девятовка (3), ул.Томина-Славинского, р-н КСМ, Понемунь, Аульс – 134
Щучинский район — 8
Мостовский район — 5
Берестовицкий район – 5
Слонимский район – 2
Свислочский район — 2
Лидский район – 1
Дятловский район — 1
Новогрудский район – 1
Минская область — 1
Витебская область – 1
Норвегия – 1
Республика Польша — 1
Местность не установлена – 14
|Берестовицкий район
|
5
|
1
|Частное домовладение д.Кулики – 1
Дачный участок г.п.Б.Берестовица – 1
Лесной массив п.Пограничный, на озере д.Ивашковцы – 2
Свислочский район (д.Гринки) — 1
|Волковысский район
|
11
|
4
|Частные домовладения д.Изабелдин – 1
Дачные участки в р-е «Дамбы» — 2
Лесной массив аг.Матвеевцы, д.Хатьковцы (2), д.Теолин, «Замковый» – 5
Берестовицкий район – 1
Свислочский район — 1
Брестская область («Беловежская пуща») — 1
|Дятловский район
|
5
|
3
|Лесопарк г.п.Козловщина – 1 случай
Лесные массивы д.Стетковщина, д.Охоново, д.Еленка, г.Дятлово — 4
|Зельвенский район
|
1
|
1
|Частное домовладение г.п.Зельва (ул.Гагарина) — 1
|Ивьевский район
|
3
|
|Частное домовладение д.Лежневичи, хутор Хованщина — 2
Лесной массив д.Совгути — 1
|Кореличский район
|
1
|
|Приусадебный участок д.Зеленец
|Лидский район
|
15
|
4
|Лесные массивы д.Докудово (2), д.Островля (2), м-н «Рыбиновского» (2), п.Молодежный, д.Новоселки (2), д.Стерково, д.Семашки, д.Таремово (2), д.Дворище – 14
Новогрудский район — 1
|Мостовский район
|
6
|
4
|Частные домовладения д.Б.Озерки, д.Б.Степанишки – 2 случая
Лесные массивы д.Куриловичи, д.Слижи Подгребельные, д.Ковшово, за подвесным мостом в г.Мосты — 4
|Новогрудский район
|
20
|
7
|Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Чкалова), д.Каменка (2), аг.Валевка, д.Куровичи, д.Родогоща, д.Тростянка, д.Брольники, г.п.Любча – 9 случаев
Дачные участки аг.Вселюб — 1
Лесные массивы д.Лагодки, д.Отминово (2), д.Кмитянка (2), д.Гагарино, д.Бор, на озерах «Молодежное», «Водопад», «Песчаное» — 10
|Островецкий район
|
9
|
1
|Частные домовладения д.Миндяны, д.Тумки – 2 случая
Лесные массивы г.Островец (4), д.Палуши, д.Ольховщина, д.Карвели — 7
|Ошмянский район
|
1
|
0
|Лесной массив д.Мур-Ошмянка
|Свислочский район
|
1
|
|Лесной массив д.Рыбалы
|Слонимский район
|
10
|
3
|Лесные массивы д.Деревная (2), Поречского лесничества (3), Алтьбертинского лесничества, д.Чемеры, д.Пироним, д.Бабыничи – 9 случаев
Зельвенское водохранилище — 1
|Сморгонский район
|
7
|
3
|Частное домовладение г.Сморгонь (2), д.Гаути, д.Ивашковцы – 4 случая
Лесные массивы д.Реревесье, д.Желигово, по ул.Весенняя — 3
|Щучинский район
|
3
|
|Приусадебные участки д.Кимяны, д.Зачепичи – 2 случая
Лесной массив д.Протасовщина — 1
|По области
|
291
|
79
|