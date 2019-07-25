﻿ Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек. 21.by
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Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек

26.07.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

193

48

 Частные домовладения и дачи в черте города: г.Гродно (ул.Окульная, ул.Белуша), оз.Юбилейное (2), с/т «Химик-Азот» (3) — 7 случаев

Загородные дачные участки Коптевский (2) с/с, Гожский с/с, Озерский с/с, Подлабенский (3) с/с, Сопоцкинский с/с, Обуховский с/с — 9

Лесные массивы Вертилишковский (4) с/с, Подлабенский (10) с/с, Гожский (8) с/с, Поречский (22) с/с, Озерский (6) с/с, Одельский (2) с/с, Обуховский (3) с/с, Сопоцкинский (6) с/с, Скидельский с/с, Коптевский (21) с/с, Квасовский (3) с/с, ур.Пышки (8), ур.Румлево (6), ур.Лососно (5), ур.Чеховщизна (7), ур.Грандичи, м-н Зарица, м-н Барановичи (3), м-н Южный (3), м-н Вишневец (3), м-н Ольшанка (4), м-н Девятовка (3), ул.Томина-Славинского, р-н КСМ, Понемунь, Аульс – 134

Щучинский район — 8

Мостовский район — 5

Берестовицкий район – 5

Слонимский район – 2

Свислочский район — 2

Лидский район – 1

Дятловский район — 1

Новогрудский район – 1

Минская область — 1

Витебская область – 1

Норвегия – 1

Республика Польша — 1

Местность не установлена – 14
Берестовицкий район

5

1

 Частное домовладение д.Кулики – 1

Дачный участок г.п.Б.Берестовица – 1

Лесной массив п.Пограничный, на озере д.Ивашковцы – 2

Свислочский район (д.Гринки) — 1
Волковысский район

11

4

 Частные домовладения д.Изабелдин – 1

Дачные участки в р-е «Дамбы» — 2

Лесной массив аг.Матвеевцы, д.Хатьковцы (2), д.Теолин, «Замковый» – 5

Берестовицкий район – 1

Свислочский район — 1

Брестская область («Беловежская пуща») — 1
Дятловский район

5

3

 Лесопарк г.п.Козловщина – 1 случай

Лесные массивы д.Стетковщина, д.Охоново, д.Еленка, г.Дятлово — 4
Зельвенский район

1

1

 Частное домовладение г.п.Зельва (ул.Гагарина) — 1
Ивьевский район

3

 

 Частное домовладение д.Лежневичи, хутор Хованщина — 2

Лесной массив д.Совгути — 1
Кореличский район

1

 

 Приусадебный участок д.Зеленец
Лидский район

15

4

 Лесные массивы д.Докудово (2), д.Островля (2), м-н «Рыбиновского» (2), п.Молодежный, д.Новоселки (2), д.Стерково, д.Семашки, д.Таремово (2), д.Дворище – 14

Новогрудский район — 1
Мостовский район

6

4

 Частные домовладения д.Б.Озерки, д.Б.Степанишки – 2 случая

Лесные массивы д.Куриловичи, д.Слижи Подгребельные, д.Ковшово, за подвесным мостом в г.Мосты — 4
Новогрудский район

20

7

 Частные домовладения г.Новогрудок (ул.Чкалова), д.Каменка (2), аг.Валевка, д.Куровичи, д.Родогоща, д.Тростянка, д.Брольники, г.п.Любча – 9 случаев

Дачные участки аг.Вселюб — 1

Лесные массивы д.Лагодки, д.Отминово (2), д.Кмитянка (2), д.Гагарино, д.Бор, на озерах «Молодежное», «Водопад», «Песчаное» — 10
Островецкий район

9

1

 Частные домовладения д.Миндяны, д.Тумки – 2 случая

Лесные массивы г.Островец (4), д.Палуши, д.Ольховщина, д.Карвели — 7
Ошмянский район

1

0

 Лесной массив д.Мур-Ошмянка
Свислочский район

1

 

 Лесной массив д.Рыбалы
Слонимский район

10

3

 Лесные массивы д.Деревная (2), Поречского лесничества (3), Алтьбертинского лесничества, д.Чемеры, д.Пироним, д.Бабыничи – 9 случаев

Зельвенское водохранилище — 1
Сморгонский район

7

3

 Частное домовладение г.Сморгонь (2), д.Гаути, д.Ивашковцы – 4 случая

Лесные массивы д.Реревесье, д.Желигово, по ул.Весенняя — 3
Щучинский район

3

 

 Приусадебные участки д.Кимяны, д.Зачепичи – 2 случая

Лесной массив д.Протасовщина — 1
По области

291

79

  

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Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 193...
 
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