Об особенностях добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу

Источник материала: Полесская правда

О нюансах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу PRAVO.BY рассказали в Белгосстрахе, который с 1999 года осуществляет добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.



В соответствии с частью 6 пункта 3 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», условия, на которых заключается договор добровольного страхования, определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком и согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь.

Согласно пункту 2 статьи 833 Гражданского кодекса Республики Беларусь условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не включенные в текст договора страхования или страхового полиса (свидетельства, сертификата), обязательны для страховщика и страхователя или выгодоприобретателя.

Поэтому прежде, чем заключить договор страхования, рекомендуем ознакомиться с правилами страхования, особое внимание уделив определениям, используемым в правилах страхования, событиям, не являющимся страховыми случаями и, соответственно, не оплачиваемым по договору страхования.

С условиями правил страхования можно ознакомиться на официальных сайтах страховых организаций. В соответствии с подпунктом 8.9 пункта 8 Инструкции об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 35, страховая организация указывает на головной странице своего интернет-сайта ссылку на страницу, содержащую правила по видам добровольного страхования, утвержденные страховой организацией и согласованные с Министерством финансов, а также базовые страховые тарифы по видам добровольного страхования.

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 830 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор страхования должен быть заключен в письменной форме, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь. Согласно пункту 2 статьи 830 Гражданского кодекса договор добровольного страхования может быть заключен путем составления одного документа, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного ими. К договору добровольного страхования должны прилагаться правила соответствующего вида страхования.

При заключении договора страхования страхователю потребуется ответить на ряд вопросов, ответы на которые необходимы страховщику для составления договора страхования и расчета страховой премии. На размер страховой премии могут влиять такие факторы, как территория действия договора страхования, цель поездки, занятие активным отдыхом, непрерывность пребывания за границей и др. Есть и бонусы в виде скидок постоянным страхователям.