ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Об особенностях добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу

27.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

О нюансах добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу PRAVO.BY рассказали в Белгосстрахе, который с 1999 года осуществляет добровольное страхование от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу.

Об особенностях добровольного страхования от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу
В соответствии с частью 6 пункта 3 Положения о страховой деятельности в Республике Беларусь, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 25 августа 2006 г. № 530 «О страховой деятельности», условия, на которых заключается договор добровольного страхования, определяются в правилах соответствующего вида страхования, утвержденных страховщиком и согласованных с Министерством финансов Республики Беларусь.

Согласно пункту 2 статьи 833 Гражданского кодекса Республики Беларусь условия, содержащиеся в правилах страхования, в том числе не включенные в текст договора страхования или страхового полиса (свидетельства, сертификата), обязательны для страховщика и страхователя или выгодоприобретателя.

Поэтому прежде, чем заключить договор страхования, рекомендуем ознакомиться с правилами страхования, особое внимание уделив определениям, используемым в правилах страхования, событиям, не являющимся страховыми случаями и, соответственно, не оплачиваемым по договору страхования.

С условиями правил страхования можно ознакомиться на официальных сайтах страховых организаций. В соответствии с подпунктом 8.9 пункта 8 Инструкции об объеме и порядке раскрытия (опубликования, распространения, предоставления) информации о деятельности страховых организаций, страховых брокеров, утвержденной постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 19 июня 2014 г. № 35, страховая организация указывает на головной странице своего интернет-сайта ссылку на страницу, содержащую правила по видам добровольного страхования, утвержденные страховой организацией и согласованные с Министерством финансов, а также базовые страховые тарифы по видам добровольного страхования.

В соответствии с частью первой пункта 1 статьи 830 Гражданского кодекса Республики Беларусь договор страхования должен быть заключен в письменной форме, если иное не установлено законами или актами Президента Республики Беларусь. Согласно пункту 2 статьи 830 Гражданского кодекса договор добровольного страхования может быть заключен путем составления одного документа, а также путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору, либо вручения страховщиком страхователю на основании его письменного или устного заявления страхового полиса (свидетельства, сертификата), подписанного ими. К договору добровольного страхования должны прилагаться правила соответствующего вида страхования.

При заключении договора страхования страхователю потребуется ответить на ряд вопросов, ответы на которые необходимы страховщику для составления договора страхования и расчета страховой премии. На размер страховой премии могут влиять такие факторы, как территория действия договора страхования, цель поездки, занятие активным отдыхом, непрерывность пребывания за границей и др. Есть и бонусы в виде скидок постоянным страхователям.

 

По информации Национального правового Интернет-портала Республики Беларусь.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Пинский РОВД проведёт акцию по профилактике домашнего насилия
Дети-ситоры из Беларуси предложили ООН реализовать сразу 6 новых проектов в поддержку целей устойчивого развития »
Новости дня
Новости здоровья
 
Клещи: зона риска. С 19 по 25 июля в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 291 человек
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

26.07.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
27.07.2019
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Горецкий вестник

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика