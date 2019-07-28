Путеводитель по бургерам. Чем отличается гавайский от веганского

Источник материала: Аргументы и факты

Бургеры — самый популярный вид фастфуда, по крайней мере, в нашей стране. Если до начала 2010-х годов из моды не выходили суши и пицца, то теперь на каждом углу можно встретить бургерную. Даже солидные рестораны с накрахмаленными скатертями и аквариумами с устрицами могут вставить в меню парочку бургеров со сложносочиненными соусами и многоэтажной начинкой. Потому что бургеры — всем понятны и всеми любимы.

Обязательные компоненты

Суть бургера — котлета, вложенная в булочку. Чаще всего в булочку, потому что уже часто встречаются бургеры, заключенные между кружками цукини на гриле или даже салатными листами. Подборку бургеров без булочек можно найти тут >>

Обычно есть котлета и есть булочка. А вот какими они будут — зависит от фантазии повара: котлета может быть из любого мяса или рыбы, а может — вообще вегетарианской, булочка может быть пшеничной, ржаной, черной, зеленой, красной, с семечками разных видов, и так далее. Классика — это котлета из говядины и белая булочка с кунжутом.

Еще есть ингредиенты, которые добавляются к основе из булочки и котлеты. Тут тоже есть множество вариантов: помидоры, сырой или замаринованный в лимонном соке лук кольцами, различные салаты, маринованные огурцы, оливки, каперсы, острый и сладкий перец, жареный бекон, омлет или глазунья, хумус, авокадо, свежие огурцы, грибы, и даже фрукты-ягоды.

Наконец, соус. Булочка обязательно смазывается соусом. Соус может быть один, а можно сделать комбинацию из двух или трёх. Чаще всего с бургерами используют: кетчуп, майонез, соус барбекю, «1000 островов» (кетчуп + майонез + лимонный сок), соус биг-мак (майонез, маринованные огурцы, винный белый уксус, горчица, паприка, сухой лук и чеснок), ранч (сливки, сметана, майонез и зелень), сырный соус.

Разновидности бургеров

Из-за такой вариативности бургеры очень сложно классифицировать. Но приведем некоторые самые популярные варианты:

Гамбургер. Считается, что бургер — это название большой семьи блюд из булок и котлет, а гамбургер — его разновидность с мясной котлетой. Но без сыра.

Чизбургер. Тот же гамбургер, но с кусочком сыра. А возможно и не одним.

Чикенбургер. Тут котлета сделана из курицы.

Стейк-бургер. Вместо котлеты между булочками проложен стейк. Часто он нарезан тонкими ломтиками, как ростбиф, чтобы удобнее было есть.

Фиш-бургер. Все то же самое, что и выше, но вместо мясной или куриной котлеты — рыба. Это может быть котлета, а может быть кусок рыбы, например, в панировке.

Гавайский бургер. Тут главную роль играет сочетание ананаса и чаще всего курицы.

Веганский бургер. Без мяса, рыбы, сыра. В качестве начинки очень часто используется фалафель, котлеты из бобовых, может быть поджаренный тофу, иногда даже бывает шляпка большого гриба портобелло. В качестве соуса часто используют хумус, или же постный бобовый майонез.

Как едят бургеры

Бургер — именно то блюдо, которое едят руками. Нужно взять булочку, примять все содержимое бургера ладонью, чтобы было удобнее кусать. «Булку для бургера придумали как раз для того, чтобы она «впитывала» сочащийся из мяса сок, — подтверждает Руслан Поляков, шеф-повар бургерной Remy Burger — Поэтому, если говорить о правильности, то есть бургер надо без вилки и ножа. Я всегда ем бургеры руками, но знаю, что многим посетителям ресторана удобнее — приборами».

Бургер «Гавайский»

Рецепт Алексея Гавшин, бренд-шефа ресторанов Black Star Burger

1 булочка

1 мясная или куриная котлета

1 салатный лист

2 кружка помидоров

3 колечка красного лука

4 кружка соленого огурца

2 ломтика сыра моцарелла

5 кусочков ананаса (свежего или консервированного)

Салат корн

Для гавайского соуса (45 г на 1 порцию):

50 г майонеза

40 г сладкой горчицы

1 г куркумы

Шаг 1. Для соуса смешиваем все ингредиенты.

Шаг 2. Котлету обжариваем с сыром моцарелла.

Шаг 3. Булочку смазываем соусом.

Шаг 4. На булочку кладем салатный лист, нарезанные кольцами солёные огурцы, помидоры и красный лук, обжаренную котлету с сыром моцарелла.

Шаг 5. Сверху на сыр выкладываем кусочки обжаренного ананаса и завершаем нашу композицию салатом корн. Закрываем бургер второй половинкой булочки, смазанной соусом.

Фишбургер с треской

Рецепт Евгения Исаенко, шеф-повара закусочной «Воронеж»

1 булочка с добавлением картофеля

1 ломтик помидора

15 г салата айсберг

100 г трески (филе на коже)

1 ч.л. муки

50 г салата чука

50 г сельдерея

30 г орехового соуса гомодари

Соль

Паприка

Для маринада:

Соль и перец

1 ч.л. лимона

1-2 ч.л. оливкового масла

Для соуса тар-тар (40 г на 1 порцию):

30 г майонеза

10 г кетчупа

5 г каперсов

10 г корнишонов

2 г укропа

Шаг 1. Филе трески на коже замариновать на 20 минут с добавлением соли, перца, лимона и оливкового масла.

Шаг 2. Подготовить кляр: муку развести холодной водой, добавить соль и паприку.

Шаг 3. Филе трески запанировать в муке и опустить в кляр, затем поджарить в масле в течение 5-6 минут. Достать и положить на салфетку.

Шаг 4. Мелко нарубить корнишоны, укроп и нарезать каперсы.

Шаг 5. Смешать все ингредиенты для соуса.

Шаг 6. Нарезать корень сельдерея тонкой соломкой, добавить водоросли и заправить ореховым соусом гомодари.

Шаг 7. Намазать соусом булочку, положить на нее слайс помидора, лист салата айсберг и обжаренную треску.

Шаг 8. Сверху выложить салат из корня сельдерея и чуки.

Шаг 9. Накрыть второй половинкой булочки, также смазав ее соусом тар-тар.