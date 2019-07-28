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В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?

29.07.2019 15:05 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?
shutterstock.com

В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?Людям с плоскостопием спорт может как помочь, так и навредить. Некоторые физические нагрузки перегружают стопу, травмируют и растягивают связки, вызывают различные деформации. В то время как другие виды активности укрепляют мышцы, способствуют формированию правильного свода стопы. О том, каким спортом лучше заниматься при плоскостопии, рассказывает травматолог-ортопед, кандидат медицинских наук Юрий Глазков.

Бегать или нет?

Мне часто задают вопрос: «Можно ли бегать с плоскостопием?» Можно, но делать это следует правильно. В противном случае появятся боли в стопе. Со временем возможны различные деформации, которые устраняются лишь хирургическими методами. Вот несколько советов для тех, кто желает бегать:

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1. Используйте ортопедическую обувь. Или в свою родную обувь вставьте стельки, поддерживающие свод стопы. В идеале их следует сделать на заказ. Если на это не хватает времени или средств, можно купить готовые в магазинах медицинской техники. Но советую со временем обязательно заказать себе у ортопеда индивидуальные стельки, адаптированные именно под вашу стопу.

2. Бегайте только по мягкой поверхности. Плотная и плоская подошва, а также бег по асфальту — это факторы, которые способствуют усугублению плоскостопия. Чтобы стопа правильно развивалась, нужно обеспечивать работу её мышц. Для этого лучше бегать по мягкой поверхности. Если есть возможность, можете организовать бег по песку на пляже. Если её нет, бегайте хотя бы по траве или резине, но не по бетонному или асфальтному покрытию.

3. Следите за своим самочувствием. Небольшая нагрузка укрепляет организм человека, чрезмерная — ослабляет его. Если вы ощутили боль в стопах, лучше прекратить бег. Пока боль не пройдет, выходить на пробежку не нужно. Если же чувствуете себя хорошо, можете продолжать занятия.

Полезные и вредные виды спорта 

Как вам ни покажется странным, большинство видов спорта при плоскостопии полезны. Физические тренировки заставляют человека двигаться, укрепляют мышцы, улучшают кровообращение нижних конечностей. Особенно полезны конный спорт, восточные единоборства, плавание, скандинавская ходьба.

В армию нет, на лыжи — можно. Каким спортом можно заняться с плоскостопием?
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Избегать следует бега на коньках и лыжного спорта. При этом просто ходьба на лыжах разрешена и даже полезна. Противопоказаны также любые нагрузки, которые связаны с:

— длительным стоянием на одном месте;
— повышением осевой нагрузки на позвоночник;
— кратковременными интенсивными нагрузками на стопу.

Также вредят плоской стопе ходьба на степах (степ-аэробика), фигурное катание (снижает амортизационную способность стопы) и любые виды спорта на коньках. Наиболее вредны для стопы именно коньки. Они смещают физиологические точки фиксации стопы. Результатом этого становится неправильное формирование мышечно-связочного аппарата. Очень нежелательно играть в хоккей. У людей с плоскостопием после каждой игры зачастую болят и отекают ноги, происходит микротравматизация связочного аппарата.

Рекомендуется исключить любые виды спорта, связанные с прыжками. При плоскостопии амортизационный аппарат стопы плохо работает. Прыжки обеспечивают дополнительную нагрузку на связки.

Балет хоть и не относится к видам спорта, но всё же является физической нагрузкой, поэтому достоин упоминания. Балет вреден для ног со всех точек зрения. Он способствует отклонению первого пальца стопы, развитию артроза и варикозного расширения вен. Противопоказаны занятия балетом и при плоскостопии.

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Детский спорт и плоскостопие

Почти у всех детей до 5 лет имеется в той или иной степени плоскостопие. В этот период оно считается физиологическим и не требует лечения. У некоторых плоскостопие сохраняется и после пятилетнего возраста. Однако в этом случае следует принять меры, чтобы не допустить его прогрессирования.

Стопа у детей очень пластичная. Она может развиваться, менять свою форму. Поэтому даже значительное плоскостопие часто удается скорректировать, слегка изменив образ жизни. У детей при плоскостопии актуальны все те рекомендации, которые приведены выше относительно взрослых. Поэтому, если у ребенка плоская стопа, нежелательно отдавать его на балет, фигурное катание, хоккей, любые виды физической активности, предполагающие использование коньков или лыж.

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Мальчикам, которые тренируются с утяжелениями для наращивания мышц, следует ограничить нагрузки. Стоит избегать упражнений, предполагающих поднятие веса в положении стоя.

Но большинство видов спорта не вредят стопе и приносят пользу здоровью. Помимо физических тренировок, желательно использовать и другие методы, направленные на правильное формирование стопы. Проблему плоскостопия поможет решить массаж, ходьба босиком по неровной поверхности, а также правильно подобранные индивидуальные стельки или ортопедическая обувь.

 
 
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Многие уверены, что любой спорт при плоскостопии противопоказан, да и вообще с таким диагнозом лучше избегать любой физической активности и вести сидячий образ...
 
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