Психосоматика в действии. Почему мы болеем и как этого избежать

Источник материала: Аргументы и факты

Вас мучают головные боли, ноет спина, падает зрение, в общем, здоровье оставляет желать лучшего, но врачи только разводят руками и говорят, что с такими идеальными анализами, как у вас, нужно радоваться жизни и обходить медучреждения стороной? Возможно, все дело в психосоматической природе ваших недомоганий. Что это означает и как можно избавиться от подобных проблем, объясняет терапевт, врач функциональной диагностики Ирина Уфимцева.

Наталья Кожина, "АиФ": Ирина, принято считать, что все болезни возникают от нервов, согласны с этим?

Ирина Уфимцева: Подобное мнение появилось не сегодня. Давно считается, что астма, мигрень, аллергия и многие другие заболевания имеют именно психосоматическую природу. Однако масштабных исследований, которые бы подтверждали данную теорию, вы не найдете. Проследить четкую связь между психологическим состоянием человека и болезнью, которую оно спровоцировало, слишком сложно. И все же, исходя из своего личного опыта и опыта коллег, я такую связь не отрицаю. Зачастую у пациента сначала возникает либо чувство страха, либо неудовлетворенность каким-то аспектом своей жизни, что впоследствии приводит к различным проблемам со здоровьем.

— Яркий пример — панические атаки, когда у человека развивается сердцебиение, одышка, повышается давление, боль в сердце и другие симптомы, но на обследованиях отклонений не выявляется. Некоторые думают, что люди, которые ими страдают, просто симулируют свое состояние. Это не так. Пациенты на самом деле могут задыхаться, испытывать реальную боль, однако причиной является не заболевание, а стресс. В целом, симптомы практически любой болезни могут возникнуть на психосоматической основе.

— Каким образом это происходит?

— Если у человека имеется какой-то конфликт, например на работе или в семье, и ему не удается ни решить его, ни уйти от него, тогда тело, защищая психику, берет удар на себя. Возникают симптомы, имитирующие его заболевание, ведь они более понятны и приемлемы для нас.

Когда пациент приходит с жалобой, важно понять ее источник. Если боль в животе или головная боль носят психосоматический характер, обследования, которые вам назначит врач, не дадут никаких результатов, они покажут, что вы здоровы, но это не означает, что проблемы нет и её не нужно решать. Например, у человека есть сбои в работе желудочно-кишечного тракта, его периодически мучает диарея, однако анализы прекрасные, поэтому он продолжает жить с данным отклонением. Со временем, из-за частого стула не той консистенции, происходит вымывание нужной флоры, а это уже может спровоцировать целый каскад проблем со здоровьем, в том числе и онкологию.

Несколько лет тому назад у меня был пациент — 25-летний IT- специалист, который работал из дома. Большую часть дня он проводил в интернете, за компьютером, и практически не поддерживал связь с внешним миром. Подобный график незаметно привел его к мысли о том, что он неизлечимо болен. Парень не просто испытывал огромное чувство страха и тревоги, у него были боли в области сердца и тахикардия, из-за которой пациент начинал задыхаться. Тщательные обследования не давали ответа на вопрос, что же с ним происходит, однако даже хорошие результаты анализов его не успокаивали. В итоге все закончилось приступом стенокардии и реанимацией. Но дальнейшая работа с этим молодым человеком и проведенные исследования показали, что у него нет коронарной недостаточности или ишемии. Его отпустили домой, потому что его проблемы уже должен был решать другой специалист.

Мысль материальна? Кому грозят болезни на нервной почве Подробнее

— Какой именно? И что делать, если анализы идеальные, но чувствуете вы себя плохо?

— На этом этапе к процессу нужно подключать психотерапевта. Но проблема в том, что к людям этой профессии у многих россиян сформировалось предвзятое отношение. Часто можно услышать от пациентов — «Я не псих, зачем мне психотерапевт?».

— Но врачи тоже иногда ошибаются. Я как пациент прекрасно понимаю людей, которые не доверяют докторам и продолжают искать болезнь даже при наличии хороших анализов.

— Ищите своего врача, которому вы сможете доверять и будете расположены. Сейчас право выбора доктора есть даже в обычных поликлиниках. Бывает так, что вы с самого первого приема чувствуете к человеку неприязнь или он вас раздражает. В таком случае не надо мучать себя, просто обратитесь к новому специалисту. Кроме того, всегда можно сдать анализы в другой клинике, и если там тоже ничего не найдут и отправят вас к психотерапевту, стоит прислушаться.

В свою очередь психотерапевт — это не просто человек, который прошел трехнедельные курсы, а специалист с высшим образованием. Если он не увидит в вашем плохом самочувствии психосоматическую природу, то обратно отправит вас к доктору.

— Как работает психотерапевт?

— Этот специалист обычно использует два метода работы. Первый — медикаментозный, пациенту прописывают антидепрессанты, транквилизаторы, нейролептики. Второй — терапевтический, когда с человеком проводятся различные беседы.

Препараты помогают снять симптомы, улучшить качество жизни человека, но не решают проблему, поэтому ограничиваться только медикаментозной терапией не стоит, нужно выявлять и корректировать внутренний конфликт, ставший причиной недомогания.

Как вывести тараканов из головы и не влюбиться в своего психотерапевта? Подробнее

— Насколько я понимаю, это небыстрый процесс?

— Да, особенно, если речь идет об антидепрессантах, ведь иногда их пьют достаточно долго, и это пугает некоторых пациентов. Но первые 2-3 недели они только накапливаются в организме и эффект практически не виден, зато со временем он проявляется. Нейролептики в этом смысле действуют гораздо быстрее, однако, когда вы перестаете их пить, позитивный эффект от них быстро проходит. Кстати, если состояние пациента несильно запущено, иногда достаточно обычной терапии.

— Когда человек приходит к вам на прием, вы сразу понимаете, что его проблемы со здоровьем носят психосоматический характер?

— Как правило, таких пациентов можно вычислить буквально через несколько минут общения. Обычно это тревожные люди, они многословны, предъявляют огромное количество жалоб, рассказывают историю своей болезни издалека, очень эмоциональны, могут, например, заплакать. Некоторые настолько тщательно готовятся к визиту в поликлинику, что приносят историю болезни, расписанную на бумаге от и до. Но, безусловно, пока человек не сдаст все анализы, делать окончательные выводы нельзя.

Если говорить о гендерной составляющей, в зоне риска чаще оказываются женщины, особенно жительницы мегаполисов, ведь наши гормоны в течение месяца меняются, мужчины в этом отношении более стабильны. Хотя, в последнее время есть тенденция к распространению проблемы и среди молодых мужчин, особенно офисных служащих, с напряженным графиком жизни, установкой на карьеру, правда, они реже обращаются за медицинской помощью.

— Как вы думаете, тот факт, что сейчас СМИ очень подробно обсуждают болезни известных людей в разных программах, может провоцировать появления пациентов с признаками психосоматических заболеваний?

— Конечно, после истории с Жанной Фриске количество пациентов, которые обращались ко мне за помощью из-за головной боли, сильно возросло. Обычно они начинали свой визит с фразы: «Я прочитала в газете» или «по телевизору сказали...».

Не зря в медицинских институтах есть термин — «болезнь третьего курса». Откуда он взялся? На третьем курсе студенты начинают изучать не только общие дисциплины, но и медицинские. И когда они проходят ту или иную болезнь, то часто ошибочно диагностируют у себя ее признаки. Особенно это свойственно эмоциональным людям. Когда по телевидению с утра до вечера рассказывают о смерти какого-то популярного человека, его страшном диагнозе, на некоторых данная информация оказывает очень сильное воздействие.

— Если вы восприимчивы по своей натуре, лучше не смотрите. Но лично мне кажется, что люди, которые диагностируют у себя болезнь «как у Жанны Фриски», это те, у кого есть слишком много свободного времени. Маловероятно, что подобная проблема возникнет, например, у шахтера, потому что ему просто некогда думать о таких вещах, он работает с утра до вечера.

Но если говорить в целом о мерах профилактики — ведите здоровый образ жизни, выбирайте работу «по любви», чтобы она вам нравилась, и если вас что-то не устраивает в жизни, меняйте это, не ждите, когда тело начнет сопротивляться и болеть.

— В интернете есть таблицы, где определенные болезни тела сопоставляют с теми или иными нерешенными проблемами человека. Например, если у вас болит горло, скорее всего, вы не высказываете окружающим то, что реально думаете. Уши — вы не хотите слышать, какую-то информацию и т.д. Можно ли им доверять?

— Как врач я могу сказать, что никаких исследований на эту тему нет, а значит, доказательной базы не существует. Но если смотреть на ваш вопрос через призму восточной философии, там подобные параллели уместны. Так что, все зависит от того, кто во что верит.