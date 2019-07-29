Как помочь себе справиться со своими эмоциональными переживаниями? Советы дает психолог

Источник материала: Нясвижскiя навiны

Поделитесь с друзьями











Как можно помочь себе, если произошла не очень хорошая ситуация, всё тело в напряжении, и вы думаете, как всё это пережить и не впасть в депрессию. Как можно справиться со своими эмоциями? Поверьте, выход есть всегда. Первоначально, чтобы подготовить свое подсознание к переменам, нужно сделать глубокий вдох и такой же выдох. Это упражнение повторяем не менее пяти раз. После этого мы переходим к первому шагу:





Составим список благодарностей. Благодарность у всех будет разная. Например: «Я благодарен за то,что у меня самая замечательная семья».

Когда составлен этот список, вы подходите ко второму шагу:

Составляем список того, ради чего стоит жить. Что на данный момент для вас важно.

Третий шаг:

Составляем список того, что вы хотели бы сделать. Неважно, что о вас подумают люди. Сконцентрируйте себя на этой мысли и поверьте: у вас всё получится.

Следующее, что вы для себя сделаете:

Обозначите шаги, т. е. куда поставить ногу для решения некоторых задач.

Помните, что спокойствие и самоконтроль дадут вам силу. Сила и разум подарят вам волю. Воля и стойкость позволят вам получить желаемое.

Будьте здоровы.

Наталья ГРАЩЕНКО,

психолог Несвижской ЦРБ.