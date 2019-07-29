Врач-валеолог рассказала об особенностях питания людей пожилого возраста и привела примерное меню на день

Источник материала: Полесская правда

Особенности питания в пожилом возрасте корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович:



— По многовековым наблюдениям, продолжительность жизни землян постоянно растет. Если в начале прошлого века средняя продолжительность жизни составляла 35-40 лет и 50-летние считались глубокими стариками, то к концу 20 века средняя продолжительность жизни увеличилась до 70-75 лет.

Согласно возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, биологический возраст человека в настоящее время существенно изменился. От 25 до 44 лет – это молодой возраст; 44-60 лет – это средний возраст; 60-75 лет – пожилой возраст; 75-90 лет – старческий возраст; 90 лет и старше – это долгожители. Причем во многих развитых странах наблюдается увеличение людей пожилого, старческого возрастов и долгожителей.

Ученые не пришли к единому мнению относительно причин столь резкого увеличения продолжительности жизни. Одни связывают это с развитием цивилизации: от пещерной жизни человек перешел в теплые жилища, обеспечил себя достаточным количеством пищи, медицинским обслуживанием и т.п. Другие объясняют это эволюционным развитием рода человеческого.

Как бы там ни было, но немаловажное влияние на жизнедеятельность человека любого возраста, а тем более пожилого, оказывает питание. Неправильное питание в пожилом возрасте нередко приводит к таким серьезным заболеваниям, как хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический гепатит, хронический панкреатит, хронический колит, сахарный диабет и др.

Во избежание таких болезней необходимо строго соблюдать принципы питания, удовлетворять потребность организма в пищевых веществах, придерживаться режима питания.