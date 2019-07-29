﻿ Врач-валеолог рассказала об особенностях питания людей пожилого возраста и привела примерное меню на день. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Врач-валеолог рассказала об особенностях питания людей пожилого возраста и привела примерное меню на день

30.07.2019 — Новости Здоровья | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Особенности питания в пожилом возрасте корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович:

Врач-валеолог рассказала об особенностях питания людей пожилого возраста и привела примерное меню на день
— По многовековым наблюдениям, продолжительность жизни землян постоянно растет. Если в начале прошлого века средняя продолжительность жизни составляла 35-40 лет и 50-летние считались глубокими стариками, то к концу 20 века средняя продолжительность жизни увеличилась до 70-75 лет.

Согласно возрастной классификации Всемирной организации здравоохранения, биологический возраст человека в настоящее время существенно изменился. От 25 до 44 лет – это молодой возраст; 44-60 лет – это средний возраст; 60-75 лет – пожилой возраст; 75-90 лет – старческий возраст; 90 лет и старше – это долгожители. Причем во многих развитых странах наблюдается увеличение людей пожилого, старческого возрастов и долгожителей.

Ученые не пришли к единому мнению относительно причин столь резкого увеличения продолжительности жизни. Одни связывают это с развитием цивилизации: от пещерной жизни человек перешел в теплые жилища, обеспечил себя достаточным количеством пищи, медицинским обслуживанием и т.п. Другие объясняют это эволюционным развитием рода человеческого.

Как бы там ни было, но немаловажное влияние на жизнедеятельность человека любого возраста, а тем более пожилого, оказывает питание. Неправильное питание в пожилом возрасте нередко приводит к таким серьезным заболеваниям, как хронический гастрит, язвенная болезнь, хронический гепатит, хронический панкреатит, хронический колит, сахарный диабет и др.

Во избежание таких болезней необходимо строго соблюдать принципы питания, удовлетворять потребность организма в пищевых веществах, придерживаться режима питания.

 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
> Особенности питания в пожилом возрасте корреспонденту pinsknews.by рассказала врач-валеолог УЗ «Пинская центральная поликлиника» Алла Войтович: — По...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Как помочь себе справиться со своими эмоциональными переживаниями? Советы дает психолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа итальянских сумок в москве ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика