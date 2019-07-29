Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы

Источник материала: Аргументы и факты

Невесте 35, жених вдвое, а то и втрое старше, но это не помешало их большой и чистой любви, ведь она — обычная и ничем не примечательная британка Аманда Либерти, а он — антикварный канделябр по имени Люмьер, купленный на интернет-аукционе за 400 фунтов. Для девушки подобные странные отношения далеко не первые в ее жизни. До Люмьера она была увлечена статуей Свободы, однако «рассталась» с ней, не выдержав разлуки. С подсвечником у жительницы Туманного Альбиона есть все шансы довести дело до брака (разумеется, неофициального), Аманда настроена решительно и даже купила два обручальных кольца. Естественно, Либерти не единственная в своем роде. СМИ уже писали о «невесте» Эйфелевой башни и «жене» Берлинской стены. Почему некоторые люди увлекаются неодушевленными предметами, объясняет психолог Мария Меркулова.

Наталья Кожина, "АиФ": Мария, почему некоторые люди связывают свою жизнь с неодушевленными предметами?

Мария Меркулова: Если человек не состоит в отношениях, это не означает, что у него нет в них потребности. Особенно это касается женщин. Из-за давления общества или родных многим представительницам прекрасного пола важно выйти замуж и пережить все соответствующие этому эмоции. Но что делать, если подходящего кандидата нет на горизонте и не предвидится в ближайшем будущем? Самый простой способ — это пойти в магазин и купить его. А чтобы никто не мог придраться, можно попутно приобрести два обручальных кольца, как это сделала Аманда, таким образом девушка доказала окружающим, что реально связала себя узами брака, соблюдая общепринятые традиции, и получила заветный статус: «замужем».

Еще она утверждает, что «каждый вечер полирует» свой подсвечник, т. е. уделяет ему время, выступает в роли заботливой жены. Многие женщины в этом смысле с ней солидарны и спешат в ЗАГС именно потому, что «хотят о ком-нибудь заботиться». Хотя на самом деле такая установка говорит о потребности в зависимых отношениях, ведь в первую очередь нужно заботиться не о муже, а о самой себе.

При этом обратите внимание на то, какой именно канделябр купила себе британка: он напоминает фаллический символ, т. е. девушка сознательно выбрала подсвечник с «мужской энергией», соответствующего цвета и формы.

— В этой ситуации можно говорить о каких-то психических отклонениях?

— Конечно, это не норма. Для чего мы вступаем в брак? Чтобы общаться, обмениваться эмоциями, вместе путешествовать и проводить время, рожать и воспитывать детей. Когда ты выходишь замуж за неодушевленный предмет, ничего из этого списка тебе не светит.

Однако Аманда заявляет: «Знаю, что многие считают мое увлечение странным, но я не чокнутая». Значит, самокритика ей не чужда. И она осознает свои поступки. Говорить о психическом отклонении я бы не спешила. Да, есть патология восприятия своей жизни. Девушка могла бы потратить время на более полезные вещи: уход за собой, путешествия, обучение, новые знакомства и т. д. Но купить канделябр проще. Видимо, в этом случае мы также имеем дело с низкой самооценкой.

— Какие еще особенности характера могут встречаться у людей, которые женятся на неодушевленных предметах? В данном случае можно составить какой-то психологический портрет?

— Скорее всего, это человек, который считает себя некрасивым, думает, что не умеет общаться. Наедине с самим собой и предметом обожания ему комфортнее, чем с другими людьми, под которых нужно подстраиваться.

Возьмем случай с Амандой: ее «муж» явно не будет спорить на тему того, какие кольца нужно купить к свадьбе, как в целом провести церемонию, в каком платье будет невеста и т. д. Это же очень удобно.

Также в таких ситуациях можно говорить о повышенной тревожности, которую человек очень хочет успокоить любым доступным способом.

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— Может быть, это просто пиар себя?

— Если бы мы говорили о чистом пиаре, скорее всего, Аманда и те, кто в целом связывает себя узами брака с неодушевленными предметами, выбрали бы более одобряемый обществом способ. Но, безусловно, эти люди хотят выделиться из толпы и, поскольку не могут сделать это, например, реализуя себя в профессии или благодаря внешности, используют нестандартные способы.

— Жительница Великобритании предпочла взять в мужья канделябр, но есть те, кто связывает судьбу с Берлинской стеной, Эйфелевой башней и т. д. От чего зависит выбор объекта обожания?

— Все просто: выбор падает либо на очень красивый объект, либо на известный. Кстати, люди такого плана часто безответно влюбляются в звезд и становятся фанатами. В их характере присутствует истероидная нотка, они не справляются с реальностью и не знают, что делать с существующими проблемами, поэтому создают себе параллельную реальность, в которой у них есть муж-канделябр или муж-Берлинская стена.

— Такие люди могут представлять какую-то опасность для окружающих?

— В целом это безопасное увлечение. Такие люди не приносят вреда другим, поэтому пусть выходят замуж и женятся, если хотят.