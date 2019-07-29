ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы

30.07.2019 17:10 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы
shutterstock.com

Невесте 35, жених вдвое, а то и втрое старше, но это не помешало их большой и чистой любви, ведь она — обычная и ничем не примечательная британка Аманда Либерти, а он — антикварный канделябр по имени Люмьер, купленный на интернет-аукционе за 400 фунтов. Для девушки подобные странные отношения далеко не первые в ее жизни. До Люмьера она была увлечена статуей Свободы, однако «рассталась» с ней, не выдержав разлуки. С подсвечником у жительницы Туманного Альбиона Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметыесть все шансы довести дело до брака (разумеется, неофициального), Аманда настроена решительно и даже купила два обручальных кольца. Естественно, Либерти не единственная в своем роде. СМИ уже писали о «невесте» Эйфелевой башни и «жене» Берлинской стены. Почему некоторые люди увлекаются неодушевленными предметами, объясняет психолог Мария Меркулова.

Наталья Кожина, "АиФ": Мария, почему некоторые люди связывают свою жизнь с неодушевленными предметами?

Мария Меркулова: Если человек не состоит в отношениях, это не означает, что у него нет в них потребности. Особенно это касается женщин. Из-за давления общества или родных многим представительницам прекрасного пола важно выйти замуж и пережить все соответствующие этому эмоции. Но что делать, если подходящего кандидата нет на горизонте и не предвидится в ближайшем будущем? Самый простой способ — это пойти в магазин и купить его. А чтобы никто не мог придраться, можно попутно приобрести два обручальных кольца, как это сделала Аманда, таким образом девушка доказала окружающим, что реально связала себя узами брака, соблюдая общепринятые традиции, и получила заветный статус: «замужем».

Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы Не замужем и без детей. Для карьеры - хорошо, для жизни - проблема

Еще она утверждает, что «каждый вечер полирует» свой подсвечник, т. е. уделяет ему время, выступает в роли заботливой жены. Многие женщины в этом смысле с ней солидарны и спешат в ЗАГС именно потому, что «хотят о ком-нибудь заботиться». Хотя на самом деле такая установка говорит о потребности в зависимых отношениях, ведь в первую очередь нужно заботиться не о муже, а о самой себе. 

При этом обратите внимание на то, какой именно канделябр купила себе британка: он напоминает фаллический символ, т. е. девушка сознательно выбрала подсвечник с «мужской энергией», соответствующего цвета и формы. 

Опубликовано Amanda Liberty Понедельник, 10 апреля 2017 г.

— В этой ситуации можно говорить о каких-то психических отклонениях? 

— Конечно, это не норма. Для чего мы вступаем в брак? Чтобы общаться, обмениваться эмоциями, вместе путешествовать и проводить время, рожать и воспитывать детей. Когда ты выходишь замуж за неодушевленный предмет, ничего из этого списка тебе не светит. 

Однако Аманда заявляет: «Знаю, что многие считают мое увлечение странным, но я не чокнутая». Значит, самокритика ей не чужда. И она осознает свои поступки. Говорить о психическом отклонении я бы не спешила. Да, есть патология восприятия своей жизни. Девушка могла бы потратить время на более полезные вещи: уход за собой, путешествия, обучение, новые знакомства и т. д. Но купить канделябр проще. Видимо, в этом случае мы также имеем дело с низкой самооценкой.

— Какие еще особенности характера могут встречаться у людей, которые женятся на неодушевленных предметах? В данном случае можно составить какой-то психологический портрет?

— Скорее всего, это человек, который считает себя некрасивым, думает, что не умеет общаться. Наедине с самим собой и предметом обожания ему комфортнее, чем с другими людьми, под которых нужно подстраиваться. 

Возьмем случай с Амандой: ее «муж» явно не будет спорить на тему того, какие кольца нужно купить к свадьбе, как в целом провести церемонию, в каком платье будет невеста и т. д. Это же очень удобно. 

Также в таких ситуациях можно говорить о повышенной тревожности, которую человек очень хочет успокоить любым доступным способом. 

Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы
Счастливый брак. Как удачно жениться или выйти замуж по науке
Подробнее

— Может быть, это просто пиар себя?

— Если бы мы говорили о чистом пиаре, скорее всего, Аманда и те, кто в целом связывает себя узами брака с неодушевленными предметами, выбрали бы более одобряемый обществом способ. Но, безусловно, эти люди хотят выделиться из толпы и, поскольку не могут сделать это, например, реализуя себя в профессии или благодаря внешности, используют нестандартные способы.

Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы Не трать время зря. Как понять, что вы выбрали бесперспективного мужчину

— Жительница Великобритании предпочла взять в мужья канделябр, но есть те, кто связывает судьбу с Берлинской стеной, Эйфелевой башней и т. д. От чего зависит выбор объекта обожания? 

— Все просто: выбор падает либо на очень красивый объект, либо на известный. Кстати, люди такого плана часто безответно влюбляются в звезд и становятся фанатами. В их характере присутствует истероидная нотка, они не справляются с реальностью и не знают, что делать с существующими проблемами, поэтому создают себе параллельную реальность, в которой у них есть муж-канделябр или муж-Берлинская стена. 

— Такие люди могут представлять какую-то опасность для окружающих? 

— В целом это безопасное увлечение. Такие люди не приносят вреда другим, поэтому пусть выходят замуж и женятся, если хотят.

 
Теги: знакомства
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Почему некоторые люди связывают себя узами брака с неодушевленными предметами и представляют ли они опасность для окружающих, рассказывает психолог Мария...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Не заразиться раком желудка. Пройти тест на возможную онкологию могут все
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика