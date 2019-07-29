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Не заразиться раком желудка. Пройти тест на возможную онкологию могут все

30.07.2019 17:06 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Не заразиться раком желудка. Пройти тест на возможную онкологию могут все
shutterstock.com

Но оказывается, можно не допустить развития этой болезни. Рак желудка – болезнь инфекционная. В 9 случаях из 10 его вызывает особая бактерия. И если её уничтожить, злокачественная опухоль не разовьётся.

Переворот в медицине

«В 90% случаев рак желудка развивается на фоне длительного течения гастрита, вызванного бактерией хеликобактер пилори, – объясняет доктор медицинских наук Дмитрий Бордин. – Первичной профилактикой злокачественной опухоли является своевременное выявление и уничтожение хеликобактера с помощью антибиотиков. Эффективность такого подхода продемонстрирована во многих странах. Например, в Японии лечение хеликобактерного гастрита проводится бесплатно с 2013 г., и там стремительно снижается заболеваемость раком желудка».

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У медиков нет сомнений, что язвенная болезнь, гастрит и рак желудка имеют общую инфекционную природу. Раньше язвенную болезнь и гастрит считали связанными со стрессами и неправильным питанием, причину рака считали неизвест­ной. Но всё стало быстро меняться после того, как в 1984 г. австралийский учёный Барри Маршалл сознательно заразил себя, выпив стакан с хеликобактерами, а потом вылечил развившийся гастрит антибиотиками. В ­1990-е гг. язву и гастрит стали лечить комбинациями лекарств, в которые обязательно входили антибиотики. А в 2005 г. Маршалл и его соавтор Робин Уоррен получили за свои исследования Нобелевскую премию.

«Распространённость хелико­бактерной инфекции в России высокая, – говорит Дмитрий Бордин. – Есть регионы, как Восточная Сибирь, где эта бактерия присутствует у 90% населения. Заражение обычно происходит в семье. И если у родителей есть хеликобактер, то высока вероятность инфицирования детей. Основной путь передачи инфекции фекально-оральный, поэтому самый надёжный способ остановить распространение хеликобактера в семье – тщательное мытьё рук после туалета и перед едой».

Не заразиться раком желудка. Пройти тест на возможную онкологию могут все

Болеют не все

«Нужно понимать, что если гастрит возникает практически у всех, инфицированных хеликобактером, то раком желудка заболевают лишь 1–2%. У остальных он не развивается, – говорит Дмитрий Станиславович. – В группе риска находятся в первую очередь те, у кого отягощена наследственность. Это люди, у которых родственники первой степени (родители, бабушки и дедушки, братья и сёстры) болели раком желудка. Если у них обнаруживают хеликобактерную инфекцию, то нужно провести лечение, чтобы полностью уничтожить эти бактерии. Лучше сделать это в возрасте 20–30 лет, ещё до развития предраковых изменений слизистой желудка. Естественно, для этого нужно определить, инфицирован человек хеликобактером или нет».

Проще всего это сделать с помощью дыхательного теста, он называется «­13С-уреазный дыхательный тест» (как он проходит – см. инфографику). Это безболезненное обследование, основано на анализе воздуха, выдыхаемого пациентом. Его стоит пройти всем, у кого близкие родственники болели раком желудка. Если человек испытывает сильный страх перед болезнью, то такое исследование тоже лишним не будет.

Распознать гастрит

Такое же лечение с помощью антибиотиков для удаления хеликобактера обязательно при язвенной болезни и гастрите. Типичные признаки гастрита – ноющая боль в области желудка и чувство распирания, возникающие вскоре после еды. А при воспалении двенадцатиперстной кишки (дуоденит) боли обычно, наоборот, бывают натощак. И после еды успокаиваются – пища связывает кислоту.

Сегодня хорошо изучено, как развивается рак желудка. Это связано с долгим течением гаст­рита. Со временем примерно у половины больных происходит уменьшение количества нормальных клеток слизистой желудка (это так называемая стадия атрофического гастрита). Потом могут появляться изменённые клетки (предраковые), которые в конечном итоге приведут к появлению злокачественной опухоли. Этот процесс занимает десятилетия и до развития тяжёлой атрофии полностью обратим, если устранить хеликобактера. 

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Поэтому на начальных стадиях достаточно просто пролечить эту инфекцию. Но на более продвинутых после лечения потребуются наблюдение за пациентом и регулярное проведение эндоскопии. Её цель – раннее выявление рака на той стадии, при которой возможно эндоскопическое удаление поражённого участ­ка слизистой и не требуется удаления желудка. 

 

Наибольший успех возможен при сочетании первичной профилактики (устранение хеликобактера) и вторичной (точное знание о стадии гастрита). Делать эндоскопию должен грамотный специалист, используя аппаратуру высокого разрешения, и лучше в условиях седации – под лёгким наркозом. Для точной оценки стадии процесса необходима биопсия (забор кусочков слизистой) для микроскопического исследования.

 
 
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Рак желудка – одна из самых страшных болезней. Диаг­ностируют её обычно поздно, и после лечения лишь 20% людей живут дольше 5 лет.
 
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