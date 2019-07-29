ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие?

30.07.2019 17:16 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Аргументы и факты

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие?
www.globallookpress.com

— Накопить можно только жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), которые содержатся преимущественно в продуктах животного происхождения, — поясняет кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Вероника Шабанова. — Витамины и микроэлементы, которыми богаты сезонные ягоды и фрукты, про запас отложить нельзя. Они приносят пользу «здесь и сейчас». 

Есть ягоды и фрукты ведрами бессмысленно. Организм даже из такого объема возьмет столько, сколько ему требуется. А избыток фруктовой клетчатки (пищевых волокон) в рационе может привести к нарушениям в работе кишечника, метеоризму и вздутию живота. Врачи советуют не превышать рекомендованную дневную порцию потребления. Для ягод она составляет 2 стакана (400 г в день), для фруктов в среднем — 5-8 плодов в день в зависимости от размера. 

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие? «Агрэст» - наша ягода. Чем полезен крыжовник и что из него приготовить

Желудок подскажет

У пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта свои нормы. 

— Например, для того, чтобы гастрит (одно из самых распространенных желудочно-кишечных заболеваний) протекал без осложнений, можно есть некислые яблоки (стимулируют все функции желудочно- кишечного тракта), груши (хорошо влияют на моторику кишечника), сливы, хурму, арбузы, — рассказывает доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. — В небольшом количестве допустимы черешня и вишня. Смородину, малину, клубнику, крыжовник употреблять с осторожностью: они влияют на степень кислотности желудочного сока, а их мелкие косточки служат раздражителем для воспалённой слизистой оболочки и могут обострить болезнь. Также усугубить гастрит могут дыня, виноград, персики, гранат. Фрукты лучше очищать от кожицы и измельчать с помощью блендера (фруктовое пюре легче усваивается). 

Также при гастрите следует избегать овощей и фруктов с высоким содержанием кислот (цитрусовых). Не увлекаться виноградом (его ягоды вызывают брожение). А все ягоды и фрукты употреблять отдельно от первых и вторых блюд. 

Любые сырые овощи и фрукты противопоказаны при панкреатите.

Противопоказанием к употреблению ягод служат воспалительные заболевания кишечника, панкреатит и язва. Нежелательны они и после операций на желудке или кишечнике. 

Овощи с высоким содержанием щавелевой кислоты и эфирных масел (шпинат, щавель, редис, чеснок, лук) нельзя есть при заболеваниях печени и желчного пузыря. 

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие?
Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть
Подробнее

На здоровье! 

Для людей со здоровым желудком и кишечником ягоды и фрукты — то, что доктор прописал. Большинство из них — не только кладезь полезных веществ, но и подспорье в лечении некоторых заболеваний. 

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие? Как уменьшить количество нитратов в овощах?

Слива 

Обладает выраженным и вместе с тем мягким слабительным действием, эффективно помогает при запорах. 

Врачи часто рекомендуют сливу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ней содержится много калия, который участвует в регуляции сердечных сокращений. 

Также в сливе присутствует достаточное количество витамина Р, который укрепляет кровеносные сосуды и способствует снижению артериального давления. Соединения калия оказывают мочегонное действие, поэтому слива назначается и при заболеваниях, которые приводят к образованию отеков. 

Груша 

Также славится высоким содержанием калия. Помимо этого, отвары, компоты из сушеной груши богаты танинами, которые обладают вяжущим эффектом, что делает их незаменимыми при расстройствах кишечника. Важное уточнение: лечебным эффектом обладают только зрелые плоды с мягкой консистенцией. «Дубовые» груши годятся только на варенье! 

Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие? Чем полезны оранжевые овощи и фрукты?

Персики, абрикосы 

В абрикосах много железа, поэтому они часто рекомендуются при малокровии. Персики подавляют гнилостные процессы в желудочно-кишечном тракте, рекомендуются при заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Быстро выводят из организма токсичные вещества, поэтому полезны при подагре и ревматизме. 

Арбуз 

Арбуз на 80% состоит из воды, поэтому обладает ярко выраженным мочегонным действием, что не дает вредной микрофлоре шансов на размножение ни в почках, ни в мочевом пузыре. Употребление арбуза рекомендуется при заболеваниях мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, в качестве профилактики мочекаменной болезни). Арбуз быстро выводит из организма вредные вещества, поэтому рекомендуется при заболеваниях, которые сопровождаются их накоплением (подагра, артрит и т. д.). 

Ягоды 

Главное достоинство ягод — высокая антиоксидантная активность и содержание антоцианидинов. Считается, что эти вещества защищают от рака. Во всяком случае, эксперименты на мышах показали, что они блокируют активность двух белков, которые необходимы для деления раковых клеток и их распространения в организме. 


Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие?
Фото: АиФ

 

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето — фруктовый сезон. Принято считать, что за три летних месяца нужно «запастись» витаминами на долгую холодную зиму, а для этого надо есть ягоды и фрукты «от...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Замуж за канделябр. Почему люди влюбляются в неодушевлённые предметы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Асiповiцкi край
Новости Хотимска

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика