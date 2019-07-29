Ягоды от рака, арбуз от цистита. Кому показаны фрукты и какие?

Источник материала: Аргументы и факты

— Накопить можно только жирорастворимые витамины (А, D, Е, К), которые содержатся преимущественно в продуктах животного происхождения, — поясняет кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Вероника Шабанова. — Витамины и микроэлементы, которыми богаты сезонные ягоды и фрукты, про запас отложить нельзя. Они приносят пользу «здесь и сейчас».

Есть ягоды и фрукты ведрами бессмысленно. Организм даже из такого объема возьмет столько, сколько ему требуется. А избыток фруктовой клетчатки (пищевых волокон) в рационе может привести к нарушениям в работе кишечника, метеоризму и вздутию живота. Врачи советуют не превышать рекомендованную дневную порцию потребления. Для ягод она составляет 2 стакана (400 г в день), для фруктов в среднем — 5-8 плодов в день в зависимости от размера.

Желудок подскажет

У пациентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта свои нормы.

— Например, для того, чтобы гастрит (одно из самых распространенных желудочно-кишечных заболеваний) протекал без осложнений, можно есть некислые яблоки (стимулируют все функции желудочно- кишечного тракта), груши (хорошо влияют на моторику кишечника), сливы, хурму, арбузы, — рассказывает доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко. — В небольшом количестве допустимы черешня и вишня. Смородину, малину, клубнику, крыжовник употреблять с осторожностью: они влияют на степень кислотности желудочного сока, а их мелкие косточки служат раздражителем для воспалённой слизистой оболочки и могут обострить болезнь. Также усугубить гастрит могут дыня, виноград, персики, гранат. Фрукты лучше очищать от кожицы и измельчать с помощью блендера (фруктовое пюре легче усваивается).

Также при гастрите следует избегать овощей и фруктов с высоким содержанием кислот (цитрусовых). Не увлекаться виноградом (его ягоды вызывают брожение). А все ягоды и фрукты употреблять отдельно от первых и вторых блюд.

Любые сырые овощи и фрукты противопоказаны при панкреатите.

Противопоказанием к употреблению ягод служат воспалительные заболевания кишечника, панкреатит и язва. Нежелательны они и после операций на желудке или кишечнике.

Овощи с высоким содержанием щавелевой кислоты и эфирных масел (шпинат, щавель, редис, чеснок, лук) нельзя есть при заболеваниях печени и желчного пузыря.

Меряем стаканами. Сколько ягод в день можно съесть Подробнее

На здоровье!

Для людей со здоровым желудком и кишечником ягоды и фрукты — то, что доктор прописал. Большинство из них — не только кладезь полезных веществ, но и подспорье в лечении некоторых заболеваний.

Слива

Обладает выраженным и вместе с тем мягким слабительным действием, эффективно помогает при запорах.

Врачи часто рекомендуют сливу пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В ней содержится много калия, который участвует в регуляции сердечных сокращений.

Также в сливе присутствует достаточное количество витамина Р, который укрепляет кровеносные сосуды и способствует снижению артериального давления. Соединения калия оказывают мочегонное действие, поэтому слива назначается и при заболеваниях, которые приводят к образованию отеков.

Груша

Также славится высоким содержанием калия. Помимо этого, отвары, компоты из сушеной груши богаты танинами, которые обладают вяжущим эффектом, что делает их незаменимыми при расстройствах кишечника. Важное уточнение: лечебным эффектом обладают только зрелые плоды с мягкой консистенцией. «Дубовые» груши годятся только на варенье!

Персики, абрикосы

В абрикосах много железа, поэтому они часто рекомендуются при малокровии. Персики подавляют гнилостные процессы в желудочно-кишечном тракте, рекомендуются при заболеваниях почек, печени и желчного пузыря. Быстро выводят из организма токсичные вещества, поэтому полезны при подагре и ревматизме.

Арбуз

Арбуз на 80% состоит из воды, поэтому обладает ярко выраженным мочегонным действием, что не дает вредной микрофлоре шансов на размножение ни в почках, ни в мочевом пузыре. Употребление арбуза рекомендуется при заболеваниях мочевыводящих путей (почек, мочевого пузыря, в качестве профилактики мочекаменной болезни). Арбуз быстро выводит из организма вредные вещества, поэтому рекомендуется при заболеваниях, которые сопровождаются их накоплением (подагра, артрит и т. д.).

Ягоды

Главное достоинство ягод — высокая антиоксидантная активность и содержание антоцианидинов. Считается, что эти вещества защищают от рака. Во всяком случае, эксперименты на мышах показали, что они блокируют активность двух белков, которые необходимы для деления раковых клеток и их распространения в организме.