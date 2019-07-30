Профилактика стресса

Источник материала: Кричевская жизнь

Сейчас принято много говорить о вреде стресса для человека. Однако стресс – это естественная физиологическая реакция человеческого организма. И не стоит расценивать ее исключительно как патологический процесс.

Нельзя говорить о том, что стресс однозначно вреден. Ведь это особая функция, позволяющая организму выжить. И когда речь идет о молодом и здоровом человеке, то реакция организма на раздражение стрессом проходит почти безболезненно.

Стресс легко переносится, если после него удается «разрядиться». Сам по себе стресс – это выброс большого количества различных биологически активных веществ, ускоряющих все процессы в организме.

Природа предусмотрела этот процесс, чтобы человек в критической ситуации мог мобилизоваться и совершать эффективные физические действия: бежать, драться, поднимать тяжести. У современного человека все стрессовые гормоны выбрасываются в организм так же, как и у далеких предков, но часто не применяются по назначению – для физической активности.

Если у человека уже есть сердечно-сосудистые заболевания, стресс способен усугубить их течение. Когда речь идет о молодых и здоровых людях, постоянное психоэмоциональное напряжение, как результат стрессов, чаще всего провоцирует развитие артериальной гипертонии. Это заболевание – проблема молодых людей, проживающих в городах. Специалисты посчитали, что вероятность развития гипертонии в сельской местности значительно ниже.

У людей пожилых стресс провоцирует нарушение сердечного ритма. В этом же возрасте возрастает риск развития инфаркта и инсульта.

Но если инсульт в этом возрасте – обычно следствие гипертонии, то инфаркт может возникать без повышения давления и нередко провоцируется стрессовой ситуацией.

Как бороться с последствиями стресса?

Научитесь правильному ответу на стрессовую ситуацию, чтобы реакция организма на стресс была минимальной.

Кто-то достаточно спокоен в силу темперамента. Но очень эмоциональным людям, остро реагирую­щим на малейшее потрясение в жизни, стоит посетить психолога или психотерапевта. Специа­лист научит управлять реакцией на жизненные коллизии.

Кроме того, правильно выходите из стресса, если он все-таки состоялся. Если есть возможность выполнить физические упражнения сразу после стрессовой ситуации, мобилизованный на борьбу организм получит необходимую разрядку. Трудно представить офисного работника, который после разноса у руководства вышел из кабинета и отправился на пробежку. Но всегда есть возможность какой-то физической активности – пробежаться по лестнице, выполнить несколько отжиманий или подтягиваний. После этого реакция организма на стресс пройдет значительно легче.

Проверьте себя:

Если вам уже есть 35–40 лет, определите, насколько у вас серьезны факторы развития сердечно-сосудистых заболеваний. Для этого проверьте уровень артериального давления и холестерина и определите наличие вредных привычек.

Если уровень риска высок, сходите на углубленное обследование у специалистов. Возможно, вам пора начать прием специальных препаратов, защищающих сердечно-сосудистую систему. Среди них существуют также способные понизить выброс гормонов стресса и эмоциональную реакцию на травмирующую ситуацию.

И самое важное!

Стресс – это естественный и необходимый организму процесс, который у современного человека протекает по неправильной схеме. Поэтому стресс приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям. Лучший способ борьбы с последствиями стресса – это физическая активность и своевременное обращение к врачу.

Н. Сакович,

фельдшер-валеолог.