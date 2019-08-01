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Клещи: зона риска. С 26 июля по 1 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 295 человек
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Источник материала:
Вороновская газета
|Административный район
|Количество случаев
|В том числе детей
|Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
|г.Гродно и Гродненский район
|
189
|
67
|На территории ул.Огинского – 1 случай
Частные домовладения и дачи в черте города: ул.Пригородная, ул.Кстинская, ул.Казанова, ур.Грандичи, Коптевский с/с, м-н Зарица, ул.Железнодорожная — 7
Загородные дачные участки Гожский (2) с/с, Поречский с/с (2), Подлабенский (2) с/с, Коптевский (5) с/с, Сопоцкинский (2) с/с, Озерский с/с, Квасовский с/с — 15
Лесные массивы Коптевский (16) с/с, Квасовский (2) с/с, Гожский (11) с/с, Подлабенскипй (9) с/с, Поречский (6) с/с, Озерский (12) с/с, Одельский (9) с/с, Обуховский (4) с/с, Сопоцкинский (12), Скидельский с/с, Вертилишковский с/с, Путришковский с/с (1), Индурский с/с (1), ур.Пышки (5), ур.Румлево (2), ур.Чеховщизна (3), ур.Лосоно (4), ур.Грандичи (4), м-н Фолюш (2), м-н Зарица (3), м-н Барановичи, м-н Вишневец (2), м-н Девятовка, м-н Ольшанка (4), м-н Южный, м-н Погораны-Кошевники (2), ул.Кабяка, ул.Томина-Славинского (2), ул.Домбровского (2) — 124
Мостовский район – 8
Щучинский район – 6
Вороновский район — 1
Дятловский район – 1
Слонимский район – 1
Новогрудский район – 1
Свислочский район – 1
Дятловский район — 1
Могилевская область – 1
Минская область – 2
Республика Польша — 1
Местность не установлена – 18
|Берестовицкий район
|
7
|
|Дачный участок д.Людвиново, д.Третьяки – 2 случая
Лесные массивы д.Эйминовцы (2), д.Ивашковцы (на озере), д.Ставы – 4
Мостовский район (на р.Неман в д.Козики) — 1
|Волковысский район
|
6
|
1
|Дачные участки «Козьи горы» — 1 случай
Лесной массив г.п.Красносельский, д.Хатьковцы – 2
Свислочский район (Беловежская Пуща) — 1
|Дятловский район
|
1
|
|Лесной массив д.Руда Яворская — 1
|Зельвенский район
|
1
|
|Приусадебный участок д.Станелевичи — 1
|Ивьевский район
|
3
|
1
|Частное домовладение д.Морино – 1
лесной массив в р-не г.Ивье, д.Гончары — 2
|Кореличский район
|
4
|
1
|Частные домовладения д.Цирин, д.Крынки – 2 случая
Лесные массивы д.Рудьма, д.Горная Рута
|Лидский район
|
30
|
9
|Частные домовладения г.Лида (ул.Свердлова) — 1
Дачные участки п.Дитва (3), п.Индустриальный – 4
Лесные массивы п.Молодежный (2), д.Крупово, д.Голдово, м-н Рыбиновского (3), м-н Индустриальный (2), д.Докудово (2), п.Дитва (3), д.Новоселки, д.Огородники, г.Березовка, п.Первомайский, д.Гончары, д.Далекие – 20
Новогрудский район – 1
Ивьевский район – 1
Дятловский район – 1
Вороновский район – 1
Ивьевский район — 1
|Мостовский район
|
3
|
1
|Лесные массивы д.Короли, д.Нацково – 2 случая
Волковысский район (на оз.Волпа) — 1
|Новогрудский район
|
19
|
4
|Частное домовладение г.Новогрудок (3), д.Яновичи, д.кмитянка, аг.Валевка – 6
Лесные массивы д.Бердовка, аг.Вселюб, д.Попковичи (2), г.п.Любча (на р.Неман), на оз.Свитязь, аг.Щорсы, д.Лещенка, д.Чемеровка – 9
Дятловский район – 2
Минская область (на оз.Кромань) — 2
|Островецкий район
|
15
|
3
|Частное домовладение г.Островец (ул.Ленина), д.Вавераны, д.Субели – 3
Лесные массивы г.Островец (3), д.Рытань, д.Задворники, д.Лоша, д.Мали (2), д.Тумки, д.Дегенево, д.Рытань, д.Парвкиты — 12
|Ошмянский район
|
3
|
1
|Приусадебный участок г.Ошмяны (ул.Пионерская), д.Лейлубка – 2
Островецкий район (д.Дегенево) — 1
|Свислочский район
|
2
|
|На территории г.Свислочь ул.17 Сентября – 1
Лесной массив аг.Корнадь — 1
|Слонимский район
|
4
|
2
|Лесной массив д.Бояры, д.Жировичи (2), д.Тальковщина — 4
|Сморгонский район
|
6
|
2
|Частное домовладение д.Осиновка – 1
Лесные массивы д.Войниденяты, д.Лисичино, д.Богуши – 3
Мядельский район (на оз.Свирь) – 1
Могилевская область (кладбище д.Барсуки) — 1
|Щучинский район
|
2
|
|Лесные массивы д.Н.Двор, д.Протасовщина — 2
|По области
|
295
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92
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Теги
: Гродно
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 189...
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Клещи: зона риска. С 26 июля по 1 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 295 человек
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