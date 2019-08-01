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Клещи: зона риска. С 26 июля по 1 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 295 человек

02.08.2019 — Новости Здоровья | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Клещи: зона риска. С 26 июля по 1 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 295 человек

Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща
г.Гродно и Гродненский район

189

67

 На территории ул.Огинского – 1 случай

Частные домовладения и дачи в черте города: ул.Пригородная, ул.Кстинская, ул.Казанова, ур.Грандичи, Коптевский с/с, м-н Зарица, ул.Железнодорожная — 7

Загородные дачные участки Гожский (2) с/с, Поречский с/с (2), Подлабенский (2) с/с, Коптевский (5) с/с, Сопоцкинский (2) с/с, Озерский с/с, Квасовский с/с — 15

Лесные массивы Коптевский (16) с/с, Квасовский (2) с/с, Гожский (11) с/с, Подлабенскипй (9) с/с, Поречский (6) с/с, Озерский (12) с/с, Одельский (9) с/с, Обуховский (4) с/с, Сопоцкинский (12), Скидельский с/с, Вертилишковский с/с, Путришковский с/с (1), Индурский с/с (1), ур.Пышки (5), ур.Румлево (2), ур.Чеховщизна (3), ур.Лосоно (4),   ур.Грандичи (4), м-н Фолюш (2), м-н Зарица (3), м-н Барановичи, м-н Вишневец (2), м-н Девятовка, м-н Ольшанка (4), м-н Южный, м-н Погораны-Кошевники (2), ул.Кабяка, ул.Томина-Славинского (2), ул.Домбровского (2) — 124

Мостовский район – 8

Щучинский район – 6

Вороновский район — 1

Дятловский район – 1

Слонимский район – 1

Новогрудский район – 1

Свислочский район – 1

Дятловский район — 1

Могилевская область – 1

Минская область – 2

Республика Польша — 1

Местность не установлена – 18
Берестовицкий район

7

 

 Дачный участок д.Людвиново, д.Третьяки – 2 случая

Лесные массивы д.Эйминовцы (2), д.Ивашковцы (на озере), д.Ставы – 4

Мостовский район (на р.Неман в д.Козики) — 1
Волковысский район

6

1

 Дачные участки «Козьи горы» — 1 случай

Лесной массив г.п.Красносельский, д.Хатьковцы – 2

Свислочский район (Беловежская Пуща) — 1
Дятловский район

1

 

 Лесной массив д.Руда Яворская — 1
Зельвенский район

1

 

 Приусадебный участок д.Станелевичи — 1
Ивьевский район

3

1

 Частное домовладение д.Морино – 1

лесной массив в р-не г.Ивье, д.Гончары — 2
Кореличский район

4

1

 Частные домовладения д.Цирин, д.Крынки – 2 случая

Лесные массивы д.Рудьма, д.Горная Рута
Лидский район

30

9

 Частные домовладения г.Лида (ул.Свердлова) — 1

Дачные участки п.Дитва (3), п.Индустриальный – 4

Лесные массивы п.Молодежный (2), д.Крупово, д.Голдово, м-н Рыбиновского (3), м-н Индустриальный (2), д.Докудово (2), п.Дитва (3), д.Новоселки, д.Огородники, г.Березовка, п.Первомайский, д.Гончары, д.Далекие – 20

Новогрудский район – 1

Ивьевский район – 1

Дятловский район – 1

Вороновский район – 1

Ивьевский район — 1
Мостовский район

3

1

 Лесные массивы д.Короли, д.Нацково – 2 случая

Волковысский район (на оз.Волпа) — 1
Новогрудский район

19

4

 Частное домовладение г.Новогрудок (3), д.Яновичи, д.кмитянка, аг.Валевка – 6

Лесные массивы д.Бердовка, аг.Вселюб, д.Попковичи (2), г.п.Любча (на р.Неман), на оз.Свитязь, аг.Щорсы, д.Лещенка, д.Чемеровка – 9

Дятловский район – 2

Минская область (на оз.Кромань) — 2
Островецкий район

15

3

 Частное домовладение г.Островец (ул.Ленина), д.Вавераны, д.Субели – 3

Лесные массивы г.Островец (3), д.Рытань, д.Задворники, д.Лоша, д.Мали (2), д.Тумки, д.Дегенево, д.Рытань, д.Парвкиты — 12
Ошмянский район

3

1

 Приусадебный участок г.Ошмяны (ул.Пионерская), д.Лейлубка – 2

Островецкий район (д.Дегенево) — 1
Свислочский район

2

 

 На территории г.Свислочь ул.17 Сентября – 1

Лесной массив аг.Корнадь — 1
Слонимский район

4

2

 Лесной массив д.Бояры, д.Жировичи (2), д.Тальковщина — 4
Сморгонский район

6

2

 Частное домовладение д.Осиновка – 1

Лесные массивы д.Войниденяты, д.Лисичино, д.Богуши – 3

Мядельский район (на оз.Свирь) – 1

Могилевская область (кладбище д.Барсуки) — 1
Щучинский район

2

 

 Лесные массивы д.Н.Двор, д.Протасовщина — 2
По области

295

92

  

https://grodnonews.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Административный район Количество случаев В том числе детей Территория, на которой предположительно произошло присасывание клеща г.Гродно и Гродненский район 189...
 
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  • Клещи: зона риска. С 26 июля по 1 августа в области с укусами клещей в учреждения здравоохранения обратились 295 человек 15:29, Вороновская газета
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