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В Беларусь стало приезжать больше иностранцев, чтобы полечить зубы
03.08.2019 14:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты
Источник материала: Аргументы и факты
В Беларуси стало больше «стоматологических» туристов. Как пишет
По словам главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Андрея МАТВЕЕВА, в основном иностранцев интересует сложное лечение, которого избегают в зарубежных странах, предлагая заменить зуб на имплант. Также популярно протезирование, лечение заболеваний периодонта, отбеливание.
Отмечается, что чаще всего лечить зубы к нам едут из России, Украины, Польши, Литвы, США и других стран. Интерес к белорусской стоматологии в основном объясняется тем, что помощь у нас оказывается на высоком профессиональном уровне, а услуги стоят на порядок дешевле, чем за границей.
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В основном иностранцев интересует сложное лечение, которого избегают в зарубежных странах, предлагая заменить зуб на имплант.
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