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В Беларусь стало приезжать больше иностранцев, чтобы полечить зубы

03.08.2019 14:11 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Беларусь стало приезжать больше иностранцев, чтобы полечить зубы
Фото из открытых источников

В Беларуси стало больше «стоматологических» туристов. Как пишет sb.by, в 2018 году стоматологов госмедучреждений посетили около 11,8 тыс. иностранных пациентов. Это на 0,6 тыс. больше, чем в 2017 году. Им оказали услуги на сумму порядка $1,3 млн.

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По словам главного врача Республиканской стоматологической поликлиники Андрея МАТВЕЕВА, в основном иностранцев интересует сложное лечение, которого избегают в зарубежных странах, предлагая заменить зуб на имплант. Также популярно протезирование, лечение заболеваний периодонта, отбеливание.

Отмечается, что чаще всего лечить зубы к нам едут из России, Украины, Польши, Литвы, США и других стран. Интерес к белорусской стоматологии в основном объясняется тем, что помощь у нас оказывается на высоком профессиональном уровне, а услуги стоят на порядок дешевле, чем за границей.

 
 
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В основном иностранцев интересует сложное лечение, которого избегают в зарубежных странах, предлагая заменить зуб на имплант.
 
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