Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще лет 10 назад фраза «лазерная коррекция» воспринималась брестчанами как что-то сложное, дорогое и недоступное. Такие операции делали только в Минске, а их стоимость была сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля.

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Однако время не стоит на месте, и сегодня в Бресте услуги по лазерной коррекции зрения предоставляет специализированная клиника «Новое зрение», а стоимость за один глаз не превысит стоимость среднего смартфона. Приглашаем вас на познавательную виртуальную экскурсию в операционный зал данной клиники.

Введение

Первая клиника сети «Новое зрение» появилась 20 лет назад в Минске. Все эти годы основными направлениями деятельности были рефракционная хирургия (операции по замене хрусталиков и лазерные коррекции) и квалифицированная консультативно-диагностическая деятельность. В настоящее время «Новое зрение» - это уже международное предприятие, география клиник которого включает в себя всю Беларусь, а также некоторые города России, Украины и Литвы.

Брестская офтальмологическая клиника была построена 2 года назад по образцу лучших европейских офтальмологических центров. Кроме самого передового технического оснащения, она также впитала в себя весь опыт, полученный за 20 лет работы других клиник сети.





Во время виртуальной экскурсии мы проследуем за пациентом от входной двери клиники до последнего контрольного осмотра после операции и вместе будем наблюдать за хирургическим лечением так называемых «аномалий рефракции». Но для лучшего понимания сначала вспомним курс физики, а точнее - оптики. И поможет нам в этом Илья Петрович Снапок - заведующий хирургическим отделением.





Наш глаз - это система преломляющих сред или линз, задача которых - сфокусировать свет в центре сетчатки, которая в свою очередь трансформирует свет в нервный ипмульс. Далее он передается по зрительным нервам в мозг, где и происходит анализ и построение изображения окружающего мира. Когда человек видит хорошо вдаль и вблизь, преломляющая сила его линз соразмерна длине глазного яблока, а свет фокусируется прямо в центре сетчатки. Однако так бывает не всегда. Свет может фокусироваться неточно. Именно дефокусировка на сетчатке вызывает аномалии рефракции. Свет в таких глазах преломляется по-особенному, прежде чем дойдет до клеток, которые его воспринимают.





Владимир Ильич Добриянец, врач-офтальмолог/хирург высшей категории, объясняет пациенту строение глаза

Для исправления этих нюансов применяется эксимерлазерная коррекция зрения, за которой мы и проследим в ходе виртуальной экскурсии. Данная процедура - это комплекс хирургических манипуляций, задачей которого является изменение преломляющей силы переднего отрезка глаза. Идеальной структурой для этого является роговица. Благодаря своему строению и поверхностному расположению, именно из роговицы посредством эксимерного лазера хирург может «высечь» линзу, способную компенсировать оптические особенности глаза.

Важно знать, что современные лазерные установки справляются с близорукостью в 20 диоптрий, дальнозоркостью в 6 диоптрий и астигматизмом в 6 диоптрий и выше!

Перед коррекцией

Итак, первое, с чем встречается пациент, перешагивая порог клиники - это робот, одевающий пациенту бахилы. Далее следует аппарат для обработки рук. В клинике очень тщательно следят за удобством для посетителей, а также за чистотой и стерильностью.









Далее начинается этап диагностики, который предшествует любому (даже самому простому) оперативному вмешательству. Занимает он около двух часов. В ходе диагностики собирается более ста параметров о зрительной системе пациента.





Благодаря правильному планированию времени приема, очереди в клинике полностью отсутствует. Также это дает возможность доктору обследовать и консультировать пациента ровно столько времени, сколько требуется для постановки точного диагноза и разбора клинической ситуации. Все происходит спокойно и без спешки.

Основным обследованием перед лазерной коррекцией является кератотопография, во время которой анализируются перепады высот передней и задней поверхности роговицы и формируется цифровая 3D-модель оперируемой структуры. Прибор снимает данные в 22.000 точек. В клинике «Новое зрение» двухэтапная кератотопография проводится с использованием приборов Oculyzer® и Topolyzer®.





Во время первого этапа исследуется толщина роговицы в разных зонах, ее профиль и каркасные функции. Анализируя эти данные, хирург принимает решение о возможности проведения процедуры и долгосрочных прогнозах.

Второй этап включает в себя топографию и выполняется только тем пациентам, которые планируют операцию.





Данные, собранные двумя топографами, по сети отправляются в лазерную установку, где на основании этих значений формируется индивидуальная программа для работы лазера. Говоря простыми словами, лазер получает ориентир, по которому он в дальнейшем будет испарять клетки роговицы и формировать ее новый профиль. При расчете программы коррекции учитываются различные факторы: пол пациента, его возраст, степень аномалий рефракции, а также вид профессиональной деятельности.





После этапа диагностики пациент поднимается на второй этаж в операционный блок.

5-минутная операция

Далее мы более подробно расскажем о самой операции. И покажем!





Особое внимание хочется обратить на длительность операции: вся процедура занимает не более пяти минут на оба глаза. Это очень важный момент, ведь чем меньше время операции, тем меньше операционный стресс для пациента. Все манипуляции в клинике выполняются методом «холодной лазерной коррекции», что позволяет избежать повышения температуры в зоне абляции (испарения клеток) и, как следствие, максимально обезопасить и сохранить окружающие ткани.

Для удаления одной диоптрии близорукости, дальнозоркости или астигматизма лазеру требуется не более секунды. В «Новом зрении» смогли добиться таких результатов благодаря проведению топографически ориентированной абляции на основании технологии Contoura® Vision американской фирмы Alcon. Кстати, сейчас это самая быстрая лазерная установка в мире!





Ввиду того, что данный прибор очень точный и чувствительный к микроклимату, огромную роль в его корректной работе играет влажность, скорость циркуляции воздушных потоков, и даже объем операционной. При несоблюдении нужных параметров корректная работа установки невозможна. В клинике «Новое зрение» перед каждым операционным днем и каждым пациентом выполняются тесты для оценки генерируемого лазерного излучения, объем операционной соответствует необходимым нормам, а за климатической составляющей следит мощная установка. Здесь все направлено на то, чтобы получить максимально возможный результат для каждого пациента.

Часто люди задают вопрос: а что будет, если во время операции отключится электричество? На этот случай все продумано: мгновенно активируются резервные источники питания, на которых все оборудование сможет работать в штатном режиме до окончания операционного дня.





Среди последних новинок, которые появились в операционной в 2019 году, хочется обратить внимание на революционную систему визуализации операционного поля. Ведь именно эта система позволила получить максимальный контроль за процессом, значительно увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной.

Как это работает?

NGENUITY® 3D Visualization System представляет собой две HDR-видеокамеры (как два глаза у человека) высокого разрешения, 55-дюймовый 4K UHD монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи, что позволяет видеть максимум деталей во время операции.

Камеры, направленные на глаз пациента, передают полученную картинку на монитор, где хирург в 3D-очках видит объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей. При необходимости изображение может быть увеличено или преобразовано спектрально в другое без малейшего ущерба для качества и обзорности. В зависимости от клинической ситуации, доктор может применять различные фильтры, которые помогут ему увидеть самые мелкие структуры на операционном поле.





Какие же преимущества получает хирург, работая с данной системой, и какая польза этого для пациента?

В хирургии работает простой прицип: как ты видишь, такой результат ты и получишь. Поэтому максимально возможная обзорность является залогом хорошего результата. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом (как это было ранее), максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга максимально точны.

Высокий итоговый результат - это суммарные усилия не только оперирующего хирурга, но и всей операционной бригады в целом. Благодаря тому, что все участники процесса находятся в операционной и получают возможность видеть все этапы операции, значительно возрастает слаженность и быстродействие персонала.





Еще большим плюсом новой системы визуализации является ее способность работать при очень низком световом потоке. Поэтому ничто не ослепляет пациента во время операции. Одновременно с этим снижается световая нагрузка на структуры переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке, что полностью позволило побороть такое явление как фототоксичность.

Итоги

Теперь лазерная коррекция - это минимальный стресс для глаза. Лазерные установки, вкупе с диагностическим оборудованием последнего поколения, на основании собранных данных позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и благодаря искусственному интеллекту просчитывать ход операции до ее проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений.

Процедура лазерной коррекции в Бресте пользуется большим спросом, поэтому для удобства пациентов в «Новом зрении» сделали гибкий график операционных дней. Это четверг, пятница и суббота. Также в клинике всегда есть рефракционный хирург и при возникновеннии форс мажорных обстоятельств в послеоперационном периоде (допустим, что-то попало в глаз), он может осмотреть и помочь в любое время 24 часа 7 дней в неделю. В совокупности уровень оснащенности клиники, опыт и подготовка хирургов позволяет осуществить выздоровление пациента за один день.

Сколько сто́ит?

Как мы говорили в начале, цена на лазерную коррекцию сейчас сопоставима с ценой смартфона. Потому что в настоящее время действует акция, благодаря которой стоимость коррекции любым из методов составит всего 500 руб. за один глаз независимо от сложности случая и оптики.

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