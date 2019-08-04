ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

05.08.2019 07:32 — Новости Здоровья | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Еще лет 10 назад фраза «лазерная коррекция» воспринималась брестчанами как что-то сложное, дорогое и недоступное. Такие операции делали только в Минске, а их стоимость была сопоставима со стоимостью подержанного автомобиля. 

Бресте проводят лазерные коррекции зрения" alt="Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/08/1564979522525261.jpg">

Однако время не стоит на месте, и сегодня в Бресте услуги по лазерной коррекции зрения предоставляет специализированная клиника «Новое зрение», а стоимость за один глаз не превысит стоимость среднего смартфона. Приглашаем вас на познавательную виртуальную экскурсию в операционный зал данной клиники.

Введение

Первая клиника сети «Новое зрение» появилась 20 лет назад в Минске. Все эти годы основными направлениями деятельности были рефракционная хирургия (операции по замене хрусталиков и лазерные коррекции) и квалифицированная консультативно-диагностическая деятельность. В настоящее время «Новое зрение» - это уже международное предприятие, география клиник которого включает в себя всю Беларусь, а также некоторые города России, Украины и Литвы.

Брестская офтальмологическая клиника была построена 2 года назад по образцу лучших европейских офтальмологических центров. Кроме самого передового технического оснащения, она также впитала в себя весь опыт, полученный за 20 лет работы других клиник сети.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Во время виртуальной экскурсии мы проследуем за пациентом от входной двери клиники до последнего контрольного осмотра после операции и вместе будем наблюдать за хирургическим лечением так называемых «аномалий рефракции». Но для лучшего понимания сначала вспомним курс физики, а точнее - оптики. И поможет нам в этом Илья Петрович Снапок - заведующий хирургическим отделением.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Наш глаз - это система преломляющих сред или линз, задача которых - сфокусировать свет в центре сетчатки, которая в свою очередь трансформирует свет в нервный ипмульс. Далее он передается по зрительным нервам в мозг, где и происходит анализ и построение изображения окружающего мира. Когда человек видит хорошо вдаль и вблизь, преломляющая сила его линз соразмерна длине глазного яблока, а свет фокусируется прямо в центре сетчатки. Однако так бывает не всегда. Свет может фокусироваться неточно. Именно дефокусировка на сетчатке вызывает аномалии рефракции. Свет в таких глазах преломляется по-особенному, прежде чем дойдет до клеток, которые его воспринимают.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Владимир Ильич Добриянец, врач-офтальмолог/хирург высшей категории, объясняет пациенту строение глаза

Для исправления этих нюансов применяется эксимерлазерная коррекция зрения, за которой мы и проследим в ходе виртуальной экскурсии. Данная процедура - это комплекс хирургических манипуляций, задачей которого является изменение преломляющей силы переднего отрезка глаза. Идеальной структурой для этого является роговица. Благодаря своему строению и поверхностному расположению, именно из роговицы посредством эксимерного лазера хирург может «высечь» линзу, способную компенсировать оптические особенности глаза. 

Важно знать, что современные лазерные установки справляются с близорукостью в 20 диоптрий, дальнозоркостью в 6 диоптрий и астигматизмом в 6 диоптрий и выше! 

Перед коррекцией

Итак, первое, с чем встречается пациент, перешагивая порог клиники - это робот, одевающий пациенту бахилы. Далее следует аппарат для обработки рук. В клинике очень тщательно следят за удобством для посетителей, а также за чистотой и стерильностью.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Далее начинается этап диагностики, который предшествует любому (даже самому простому) оперативному вмешательству. Занимает он около двух часов. В ходе диагностики собирается более ста параметров о зрительной системе пациента.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Благодаря правильному планированию времени приема, очереди в клинике полностью отсутствует. Также это дает возможность доктору обследовать и консультировать пациента ровно столько времени, сколько требуется для постановки точного диагноза и разбора клинической ситуации. Все происходит спокойно и без спешки.

Основным обследованием перед лазерной коррекцией является кератотопография, во время которой анализируются перепады высот передней и задней поверхности роговицы и формируется цифровая 3D-модель оперируемой структуры. Прибор снимает данные в 22.000 точек. В клинике «Новое зрение» двухэтапная кератотопография проводится с использованием приборов Oculyzer® и Topolyzer®.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Во время первого этапа исследуется толщина роговицы в разных зонах, ее профиль и каркасные функции. Анализируя эти данные, хирург принимает решение о возможности проведения процедуры и долгосрочных прогнозах.

Второй этап включает в себя топографию и выполняется только тем пациентам, которые планируют операцию. 

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Данные, собранные двумя топографами, по сети отправляются в лазерную установку, где на основании этих значений формируется индивидуальная программа для работы лазера. Говоря простыми словами, лазер получает ориентир, по которому он в дальнейшем будет испарять клетки роговицы и формировать ее новый профиль. При расчете программы коррекции учитываются различные факторы: пол пациента, его возраст, степень аномалий рефракции, а также вид профессиональной деятельности.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

После этапа диагностики пациент поднимается на второй этаж в операционный блок.

5-минутная операция

Далее мы более подробно расскажем о самой операции. И покажем!

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Особое внимание хочется обратить на длительность операции: вся процедура занимает не более пяти минут на оба глаза. Это очень важный момент, ведь чем меньше время операции, тем меньше операционный стресс для пациента. Все манипуляции в клинике выполняются методом «холодной лазерной коррекции», что позволяет избежать повышения температуры в зоне абляции (испарения клеток) и, как следствие, максимально обезопасить и сохранить окружающие ткани.

Для удаления одной диоптрии близорукости, дальнозоркости или астигматизма лазеру требуется не более секунды. В «Новом зрении» смогли добиться таких результатов благодаря проведению топографически ориентированной абляции на основании технологии Contoura® Vision американской фирмы Alcon. Кстати, сейчас это самая быстрая лазерная установка в мире!

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Ввиду того, что данный прибор очень точный и чувствительный к микроклимату, огромную роль в его корректной работе играет влажность, скорость циркуляции воздушных потоков, и даже объем операционной. При несоблюдении нужных параметров корректная работа установки невозможна. В клинике «Новое зрение» перед каждым операционным днем и каждым пациентом выполняются тесты для оценки генерируемого лазерного излучения, объем операционной соответствует необходимым нормам, а за климатической составляющей следит мощная установка. Здесь все направлено на то, чтобы получить максимально возможный результат для каждого пациента.

Часто люди задают вопрос: а что будет, если во время операции отключится электричество? На этот случай все продумано: мгновенно активируются резервные источники питания, на которых все оборудование сможет работать в штатном режиме до окончания операционного дня.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Среди последних новинок, которые появились в операционной в 2019 году, хочется обратить внимание на революционную систему визуализации операционного поля. Ведь именно эта система позволила получить максимальный контроль за процессом, значительно увеличила точность проведения процедуры и позволила сократить время нахождения пациента в операционной.

Как это работает?

NGENUITY® 3D Visualization System представляет собой две HDR-видеокамеры (как два глаза у человека) высокого разрешения, 55-дюймовый 4K UHD монитор и поляризационные очки. Система имеет широчайший динамический диапазон цветопередачи, что позволяет видеть максимум деталей во время операции.

Камеры, направленные на глаз пациента, передают полученную картинку на монитор, где хирург в 3D-очках видит объемное изображение с ультравысоким разрешением и контрастностью, глубокой цветопередачей. При необходимости изображение может быть увеличено или преобразовано спектрально в другое без малейшего ущерба для качества и обзорности. В зависимости от клинической ситуации, доктор может применять различные фильтры, которые помогут ему увидеть самые мелкие структуры на операционном поле.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Какие же преимущества получает хирург, работая с данной системой, и какая польза этого для пациента?

В хирургии работает простой прицип: как ты видишь, такой результат ты и получишь. Поэтому максимально возможная обзорность является залогом хорошего результата. Доктор, сидя в операционной в удобном для себя положении, не сгибаясь над микроскопом (как это было ранее), максимально контролирует происходящее в операционном поле. Это значительно уменьшает время вмешательства, так как движения хирурга максимально точны.

Высокий итоговый результат - это суммарные усилия не только оперирующего хирурга, но и всей операционной бригады в целом. Благодаря тому, что все участники процесса находятся в операционной и получают возможность видеть все этапы операции, значительно возрастает слаженность и быстродействие персонала.

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

Еще большим плюсом новой системы визуализации является ее способность работать при очень низком световом потоке. Поэтому ничто не ослепляет пациента во время операции. Одновременно с этим снижается световая нагрузка на структуры переднего отрезка глаза и фоторецепторы на сетчатке, что полностью позволило побороть такое явление как фототоксичность.

Итоги

Теперь лазерная коррекция - это минимальный стресс для глаза. Лазерные установки, вкупе с диагностическим оборудованием последнего поколения, на основании собранных данных позволяют формировать цифровую модель оперируемой структуры и благодаря искусственному интеллекту просчитывать ход операции до ее проведения, предупреждая и страхуя доктора и пациента от возможных осложнений.

Процедура лазерной коррекции в Бресте пользуется большим спросом, поэтому для удобства пациентов в «Новом зрении» сделали гибкий график операционных дней. Это четверг, пятница и суббота. Также в клинике всегда есть рефракционный хирург и при возникновеннии форс мажорных обстоятельств в послеоперационном периоде (допустим, что-то попало в глаз), он может осмотреть и помочь в любое время 24 часа 7 дней в неделю. В совокупности уровень оснащенности клиники, опыт и подготовка хирургов позволяет осуществить выздоровление пациента за один день.

Сколько сто́ит?

Как мы говорили в начале, цена на лазерную коррекцию сейчас сопоставима с ценой смартфона. Потому что в настоящее время действует акция, благодаря которой стоимость коррекции любым из методов составит всего 500 руб. за один глаз независимо от сложности случая и оптики.

Контакты


Записаться на прием, задать интересуюшие вопросы и получить необходимую консультацию об услугах можно как по телефону, так и на сайте клиники «Новое зрение».

Телефоны: +375 162 52-59-99 или +375 162 53-09-99

Сайт: eyes.by

Время работы: 9.00-19.00 (без выходных)

Адрес: ул. Советских Пограничников, 34
 

Клиника в социальных сетях:

Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения Виртуальная экскурсия в операционную: как в Бресте проводят лазерные коррекции зрения

*На правах рекламы
ИУП "Медицинский центр "Новое зрение"
УНП 690655452

 
Теги: Брест, Минск
 
 
Ссылка на источник 65
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
   Еще лет 10 назад фраза «лазерная коррекция» воспринималась брестчанами как что-то сложное, дорогое и недоступное. Такие операции делали только в Минске, а их...
 
Новости дня
Новости здоровья
 
Смертельный банан. Чем опасны морские аттракционы?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Здоровья

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

04.08.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
05.08.2019
Новости Волковыска
Ивьевский край
Soligorsk News

Архив (Новости Здоровья)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика