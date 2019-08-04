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Смертельный банан. Чем опасны морские аттракционы?

05.08.2019 07:00 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Смертельный банан. Чем опасны морские аттракционы?
shutterstock.com

Вариантов развлечений на море может быть много. Для тех, кому надоел ленивый пляжный отдых, есть множество предложений. О них зазывалы начинают кричать с самого утра. Но, собираясь получить незабываемые впечатления на «таблетке» или поплавать на «банане» в кристально чистых водах моря, стоит помнить о собственной безопасности. Ведь сводки регулярно пополняются новой информацией о том, что кто-то травмировался в погоне за острыми впечатлениями.

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Таблетки и ватрушки

Катание на «таблетках» можно назвать экстремальным вариантом. Они быстрые, неустойчивые, скачут по волнам, резко приземляясь на них. Человек, катаясь, ничем не защищен, может надеяться только на силу своих рук, которыми удерживает себя в «таблетке».

В результате уже не раз фиксировались травмы. Так в российском Геленджике мужчина сломал позвоночник. Водитель водного мотоцикла, который буксировал «таблетку», в 200 метрах от берега начал выполнять опасные маневры. «Таблетку» резко подбросило, мужчина ударился о воду и получил тяжелую травму.

А в Турции туристка и вовсе не выжила после такого развлечения. Во время выполнения трюков аттракцион подпрыгнул на 6 метров в высоту, «таблетка» перевернулась в воздухе и рухнула на выпавшую из нее женщину. Пострадавшую отвезли в больницу, где выяснилось, что в процессе падения она сломала два ребра, одно из которых проткнуло ей легкое, наполнившееся после этого жидкостью, и врачи ничем не смогли помочь туристке.

По схожему принципу работает и многими любимый «банан». Бывает, что туристов просто спокойно везут подальше от берега, и там они плавают, а потом возвращаются обратно. А есть варианты, когда с «бананом» начинают проделывать опасные трюки. И вот тогда от травм, ушибов и переломов никто не застрахован. Если учесть, что на «бананы» нередко садятся дети, потому что родители считают такой вариант более безопасным, травмы приобретают особый трагизм.

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Полеты на парашютах

Удовольствие полетать над акваторией на парашюте, который тянет за собой лодка, недешевое. Красивые виды, ощущение невесомости — все это помогает человеку ощутить широкий спектр эмоций. Один из несчастных случаев, связанных с таким аттракционом, произошел в Анапе. Сильный ветер перевернул парашют, женщина упала и ударилась о буксировавший ее катер — врачи спасти пострадавшую не успели, когда они подъехали на вызов, сделать уже ничего было нельзя.

Как позже выяснилось, кататься в такую погоду не стоило вовсе, многие предприниматели на пляже из-за сильного ветра даже приостановили работу.

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Аквапарки

Горки в аквапарках не менее опасны, чем и другие развлечения. Так, один из подростков, отдыхая в аквапарке, получил при спуске с горки разрыв печени, тупую травму живота, ушибы почки и легкого. В него врезалась женщина, катившаяся за ним. И такие ситуации не единичны.

Нередко посетители различных аквапарков отмечают, что инструкторы особо не объясняют правила безопасности и как надо себя вести в парках. Расцарапанные локти и колени, ожоги из-за пребывания на открытом солнце и многое другое — все это последствия неосторожности и неосведомленности.

Как обезопаситься

Эксперты говорят, что обезопасить себя от травм можно. Во-первых, надо проверять все лицензии, сертификаты и разрешения. Так, например, точки морских развлечений должны пройти необходимые процедуры регистрации, получить все бумаги и отметиться в ГИМС МЧС. Так будет гарантия, что услуги оказывают ответственные люди.

Также стоит повременить с развлечениями — посмотреть пару дней, как оказывается услуга, куда возят, с какими скоростями, посмотреть на тех, кто оказывает услуги — если это подростки, какой с них спрос — они сами еще дети. Естественно, на такие аттракционы лучше не заходить.

Обязательно смотрите на фактическую погоду. Если на пляже висит предупреждение от спасателей, не надо считать, что это пустая угроза. Если дует ветер, а на море большие волны, не испытывайте судьбу. Лучше отложите развлечение, дождитесь, когда погодные условия изменятся на благоприятные. 

Помните, что это ваше здоровье, и только вы за него отвечаете. Не рискуйте понапрасну, есть и другие способы получить незабываемые впечатления от отдыха на море.

Смертельный банан. Чем опасны морские аттракционы?
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Морские аттракционы — одно из самых любимых развлечений отдыхающих. «Таблетки», «бананы», водные лыжи, мотоциклы, парашюты — перечислять можно долго. И далеко не...
 
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