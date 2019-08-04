Как предотвратить инсульт. Биофизики придумали лекарство от болезни века

Источник материала: Аргументы и факты

У нас часто скептически относятся к возможностям учёных из стран бывшего СССР создавать новые лекарственные препараты. Есть мнение, что они могут рождаться только на Западе. Но это не так. К примеру, в соседней России в этой сфере есть очень оригинальные исследования, связанные с серьёзной наукой.

Семейная история

Одно из таких оригинальных лекарств для лечения инсульта разработано в Институте биофизики клетки РАН в Пущине. Это нейропротектор, или средство, защищающее нервные клетки.

Идея препарата родилась в результате фундаментальных исследований (их проводят ради науки как таковой, а не для того, чтобы получить конкретный результат на практике). «Мы изучаем механизмы повреждения и гибели клеток мозга, а также механизмы их устойчивости и восстановления, – рассказывает кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Института биофизики клетки Егор ТУРОВСКИЙ. – Зная их, мы можем разрабатывать способы их защиты, и нейропротекция как раз один из них. Идея препарата возникла у нас с супругой Марией (мы работаем вместе), когда в 2010 г. мы планировали тему её кандидатской диссертации. Мы понимали, какие процессы происходят внутри нервных клеток при ишемическом инсульте, понимали, как и чем на них можно влиять, и у нас была отработана экспериментальная модель инсульта у крыс. Мы вызывали окклюзию (закупорку) артерии, питающей мозг кровью, что приводило к недостаточному притоку крови. Точно так же бывает и при ишемическом инсульте у человека. В эксперименте было изучено много соединений, которые могли ослабить повреждение нервных клеток. Самой эффективной оказалась комбинация из четырёх компонентов. Два из них обладали противовоспалительным действием, а два были антиоксидантами, усиливающими эффект первых».

Оба этих эффекта очень важны для защиты мозга при инсульте. Дело в том, что из-за кислородного голодания при этом состоянии часть клеток погибает, а вокруг них образуется переходная зона ишемии, клетки в которой могут либо восстановиться, либо погибнуть. Негативную роль начинает играть воспаление, возникающее при гибели клеток. И если его погасить, зона поражения будет меньше, а восстановление станет происходить быстрее. Все эти эффекты в эксперименте на крысах и демонстрировал новый нейропротектор.

Главную роль в нём играл интерлейкин 10 – это вещество с противовоспалительной активностью производит наш организм. Но при инсульте его очень мало и, наоборот, много его антагонистов, способствующих усилению воспалительной реакции. Остальные компоненты препарата помогают интерлейкину 10 и усиливают его действие. Все они натуральные, и некоторые тоже синтезируются в организме, играя регуляторную роль.



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Но своим главным достижением Егор Туровский считает даже не создание нейропротектора: «В процессе этих исследований мы открыли новые внутриклеточные механизмы регуляции, и это для нас важнее – мы изучаем фундаментальные процессы, связанные с жизнью клеток мозга».

Лекарство будет

«Мы, конечно, сделаем всё возможное, чтобы этот нейропротектор стал настоящим лекарством, и такой опыт у нас есть, – говорит доктор биологических наук, руководитель лаборатории внутриклеточной сигнализации Института биофизики клетки Валерий ЗИНЧЕНКО. Он руководитель Егора и Марии Туровских. – Ребята проделали отличную работу и в процессе подготовки сделали несколько серьёзных открытий, которые опубликованы в международных журналах и получили поддержку в виде нескольких грантов. Они воодушевлены этим, им очень интересно работать дальше в этом направлении. Исследования Туровских представляют собой яркий пример того, как фундаментальные открытия в области управления защитными функциями клеток указывают путь создания новых эффективных лекарств».

Вообще проводимые в институте исследования очень перспективны. Например, в лаборатории Е. Фесенко под руководством профессора В. Новоселова был выделен регуляторный белок, который в эксперименте на животных обеспечивал 100-процентное выживание после, казалось бы, смертельных доз облучения. Заживление ран после обработки этим белком происходило без образования рубца. Такие уникальные свойства белка открывают перед ним большие перспективы стать в будущем препаратом, незаменимым при лечении ожогов, при операциях на лице, в косметологической хирургии.