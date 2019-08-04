Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета

Источник материала: Аргументы и факты

В городах устанавливают огромные клетки с полосатыми арбузами и к ним выстраиваются очереди сильных мужчин с авоськами. Сильных – потому что у арбуза немалый вес, его просто так и не унесешь с места продажи.

Можно ли есть арбуз в больших количествах и что будет, если устраивать себе разгрузочные дни на арбузе, рассказала «АиФ» Анна ИВАШКЕВИЧ, нутрициолог, клинический психолог-диетолог:

- Арбузы мы готовы есть и утром, и днем, и даже вечером, однако чрезмерное употребление этого продукта может негативно сказаться на нашем организме.

Польза и вред арбуза

Относится арбуз к семейству тыквенных. В состав полезных веществ входят: натрий, калий, магний, пектин и целое море витаминов вплоть до важной фолиевой кислоты (витамина B9, нужного для развития кровеносной и иммунной системы) и ниацина (витамина B3, способного предотвращать сердечно-сосудистые заболевания). В 100 граммах арбуза содержится 28-38 Ккал, 0,7-0,8 г белков, 0,1-0,2 г – жиров, 6-8 г – углеводов. Из-за такой небольшой калорийности и полезного состава арбуз считается диетическим продуктом.

Из плюсов можно выделить:

Мочегонный и слабительный эффект

Нормализацию работы ЖКТ

Противовоспалительное действие, благодаря содержанию витамина С и фолиевой кислоты

Снижение уровня холестерина в крови

Облегчение состояния при токсикозе

Но есть и ряд минусов, о которых не следует забывать:

Отеки и нарушение сна, в том случае если вы переели арбуза перед сном

С особенной осторожностью стоит употреблять арбуз людям с тяжелыми патологиями почек и печени, поджелудочной железы

Противопоказан арбуз и для страдающих сахарным диабетом (или хотя бы нужно ограничивать его употребление одним небольшим кусочком)

Под коркой арбуза может содержаться большое количество нитратов, не стоит доедать мякоть прямо до белой части.



Как выбрать хороший арбуз? Инфографика Подробнее

Арбузный перекус

Благодаря своим полезным качествам арбуз очень хорош в качестве перекуса. Но не стоит съедать больше пары долек (около 300-350 граммов), так вы получите максимум пользы. Переедание же обернется тяжестью в желудке, тошнотой и вздутием. Если арбуз окажется некачественным, то он вызовет рвоту и сильную диарею. Так что старайтесь покупать арбузы в специальных пунктах продаж и магазинах, где есть документы, подтверждающие их качество.

Сочетать арбуз с более калорийными продуктами, например, с хлебом (да, некоторые люди так едят арбузы) – не лучший вариант. Его можно приравнять к хлебу с большим количеством сахара.

Разгрузочные дни

Из-за низкой калорийности этого продукта он не подходит для монодиет или для похудения.

Представьте, что вы целый день решили посидеть на воде с добавлением сахара. Из вас будет уходить вода, и это единственное, благодаря чему вес может уйти. Но жировая ткань останется.

К тому же если съесть слишком много арбуза, гарантированы проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если у вас стоит цель сбросить вес, то вместо менее калорийного продукта, такого как арбуз, лучше выбрать, например, крупу. Калорийность у нее будет больше, но зато вы наедитесь и чувство голода долго вас не побеспокоит.

В любом случае для похудения нужно снижать калорийность питания на фоне сбалансированного рациона. И питаться таким образом в течение длительного времени. Если вы постоянно употребляете больше калорий, чем требуется организму, не важно, какая еда это будет: ягоды, огурцы или арбузы, ваш вес останется на месте или будет расти, плюс заработаете проблемы с ЖКТ.



Вперед салата не лезь. Почему порядок блюд в еде очень важен? Подробнее

Салат с арбузом и кардамоном

Рецепт шеф-повара Владимира Чистякова

400 г арбуза

5 г жареных тыквенных семечек

10 г сыра пекорино (твердый овечий сыр)

10 г салата радиччио

Для кардамоновой заправки (50 г на 1 порцию):

3 г зерен кардамона

50 мл сока лайма

15 мл сока имбиря

10 мл оливкового масла

40 г сахарного сиропа

Шаг 1. Семена кардамона размельчить в ступке.

Шаг 2. Смешать все ингредиенты для заправки, взбить венчиком и оставить настояться на 3-4 часа.

Шаг 3. Мякоть арбуза нарезать крупными кубиками и выложить на тарелку.

Шаг 4. Полить арбуз кардамоновой заправкой.

Шаг 5. Сверху натереть сыр пекорино, посыпать тыквенными семечками и украсить листьями салата радиччио.