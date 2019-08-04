Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета

В городах устанавливают огромные клетки с полосатыми арбузами и к ним выстраиваются очереди сильных мужчин с авоськами. Сильных – потому что у арбуза немалый вес, его просто так и не унесешь с места продажи.
Можно ли есть арбуз в больших количествах и что будет, если устраивать себе разгрузочные дни на арбузе, рассказала «АиФ» Анна ИВАШКЕВИЧ, нутрициолог, клинический психолог-диетолог:
- Арбузы мы готовы есть и утром, и днем, и даже вечером, однако чрезмерное употребление этого продукта может негативно сказаться на нашем организме.
Польза и вред арбуза
Относится арбуз к семейству тыквенных. В состав полезных веществ входят: натрий, калий, магний, пектин и целое море витаминов вплоть до важной фолиевой кислоты (витамина B9, нужного для развития кровеносной и иммунной системы) и ниацина (витамина B3, способного предотвращать сердечно-сосудистые заболевания). В 100 граммах арбуза содержится 28-38 Ккал, 0,7-0,8 г белков, 0,1-0,2 г – жиров, 6-8 г – углеводов. Из-за такой небольшой калорийности и полезного состава арбуз считается диетическим продуктом.
Из плюсов можно выделить:
- Мочегонный и слабительный эффект
- Нормализацию работы ЖКТ
- Противовоспалительное действие, благодаря содержанию витамина С и фолиевой кислоты
- Снижение уровня холестерина в крови
- Облегчение состояния при токсикозе
Но есть и ряд минусов, о которых не следует забывать:
- Отеки и нарушение сна, в том случае если вы переели арбуза перед сном
- С особенной осторожностью стоит употреблять арбуз людям с тяжелыми патологиями почек и печени, поджелудочной железы
- Противопоказан арбуз и для страдающих сахарным диабетом (или хотя бы нужно ограничивать его употребление одним небольшим кусочком)
- Под коркой арбуза может содержаться большое количество нитратов, не стоит доедать мякоть прямо до белой части.
Арбузный перекус
Благодаря своим полезным качествам арбуз очень хорош в качестве перекуса. Но не стоит съедать больше пары долек (около 300-350 граммов), так вы получите максимум пользы. Переедание же обернется тяжестью в желудке, тошнотой и вздутием. Если арбуз окажется некачественным, то он вызовет рвоту и сильную диарею. Так что старайтесь покупать арбузы в специальных пунктах продаж и магазинах, где есть документы, подтверждающие их качество.
Сочетать арбуз с более калорийными продуктами, например, с хлебом (да, некоторые люди так едят арбузы) – не лучший вариант. Его можно приравнять к хлебу с большим количеством сахара.
Разгрузочные дни
Из-за низкой калорийности этого продукта он не подходит для монодиет или для похудения.
Представьте, что вы целый день решили посидеть на воде с добавлением сахара. Из вас будет уходить вода, и это единственное, благодаря чему вес может уйти. Но жировая ткань останется.
К тому же если съесть слишком много арбуза, гарантированы проблемы с желудочно-кишечным трактом.
Если у вас стоит цель сбросить вес, то вместо менее калорийного продукта, такого как арбуз, лучше выбрать, например, крупу. Калорийность у нее будет больше, но зато вы наедитесь и чувство голода долго вас не побеспокоит.
В любом случае для похудения нужно снижать калорийность питания на фоне сбалансированного рациона. И питаться таким образом в течение длительного времени. Если вы постоянно употребляете больше калорий, чем требуется организму, не важно, какая еда это будет: ягоды, огурцы или арбузы, ваш вес останется на месте или будет расти, плюс заработаете проблемы с ЖКТ.
Салат с арбузом и кардамоном
Рецепт шеф-повара Владимира Чистякова
- 400 г арбуза
- 5 г жареных тыквенных семечек
- 10 г сыра пекорино (твердый овечий сыр)
- 10 г салата радиччио
Для кардамоновой заправки (50 г на 1 порцию):
- 3 г зерен кардамона
- 50 мл сока лайма
- 15 мл сока имбиря
- 10 мл оливкового масла
- 40 г сахарного сиропа
Шаг 1. Семена кардамона размельчить в ступке.
Шаг 2. Смешать все ингредиенты для заправки, взбить венчиком и оставить настояться на 3-4 часа.
Шаг 3. Мякоть арбуза нарезать крупными кубиками и выложить на тарелку.
Шаг 4. Полить арбуз кардамоновой заправкой.
Шаг 5. Сверху натереть сыр пекорино, посыпать тыквенными семечками и украсить листьями салата радиччио.