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Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета

05.08.2019 10:50 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета
shutterstock.com

В городах устанавливают огромные клетки с полосатыми арбузами и к ним выстраиваются очереди сильных мужчин с авоськами. Сильных – потому что у арбуза немалый вес, его просто так и не унесешь с места продажи.

Можно ли есть арбуз в больших количествах и что будет, если устраивать себе разгрузочные дни на арбузе, рассказала «АиФ» Анна ИВАШКЕВИЧ, нутрициолог, клинический психолог-диетолог:

Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета Ягоды - от рака, арбуз - от цистита. Кому показаны фрукты и какие?

- Арбузы мы готовы есть и утром, и днем, и даже вечером, однако чрезмерное употребление этого продукта может негативно сказаться на нашем организме.

Польза и вред арбуза

Относится арбуз к семейству тыквенных. В состав полезных веществ входят: натрий, калий, магний, пектин и целое море витаминов вплоть до важной фолиевой кислоты (витамина B9, нужного для развития кровеносной и иммунной системы) и ниацина (витамина B3, способного предотвращать сердечно-сосудистые заболевания). В 100 граммах арбуза содержится 28-38 Ккал, 0,7-0,8 г белков, 0,1-0,2 г – жиров, 6-8 г – углеводов. Из-за такой небольшой калорийности и полезного состава арбуз считается диетическим продуктом.

Из плюсов можно выделить:

  • Мочегонный и слабительный эффект
  • Нормализацию работы ЖКТ
  • Противовоспалительное действие, благодаря содержанию витамина С и фолиевой кислоты
  • Снижение уровня холестерина в крови
  • Облегчение состояния при токсикозе

Но есть и ряд минусов, о которых не следует забывать:

  • Отеки и нарушение сна, в том случае если вы переели арбуза перед сном
  • С особенной осторожностью стоит употреблять арбуз людям с тяжелыми патологиями почек и печени, поджелудочной железы
  • Противопоказан арбуз и для страдающих сахарным диабетом (или хотя бы нужно ограничивать его употребление одним небольшим кусочком)
  • Под коркой арбуза может содержаться большое количество нитратов, не стоит доедать мякоть прямо до белой части.

Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета
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Арбузный перекус

Благодаря своим полезным качествам арбуз очень хорош в качестве перекуса. Но не стоит съедать больше пары долек (около 300-350 граммов), так вы получите максимум пользы. Переедание же обернется тяжестью в желудке, тошнотой и вздутием. Если арбуз окажется  некачественным, то он вызовет рвоту и сильную диарею. Так что старайтесь покупать арбузы в специальных пунктах продаж и магазинах, где есть документы, подтверждающие их качество.

Сочетать арбуз с более калорийными продуктами, например, с хлебом (да, некоторые люди так едят арбузы) – не лучший вариант. Его можно приравнять к хлебу с большим количеством сахара.

Разгрузочные дни

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Если вы решили устроить себе разгрузочный день на арбузе, то, если у вас нет проблем с почками, печенью, поджелудочной железой, вы не страдаете сахарным диабетом, с вами не случится ничего плохого. Один день не нанесет вреда. Но и пользы тоже будет не много.

Из-за низкой калорийности этого продукта он не подходит для монодиет или для похудения.

Представьте, что вы целый день решили посидеть на воде с добавлением сахара. Из вас будет уходить вода, и это единственное, благодаря чему вес может уйти. Но жировая ткань останется.

К тому же если съесть слишком много арбуза, гарантированы проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Если у вас стоит цель сбросить вес, то вместо менее калорийного продукта, такого как арбуз, лучше выбрать, например, крупу. Калорийность у нее будет больше, но зато вы наедитесь и чувство голода долго вас не побеспокоит.

В любом случае для похудения нужно снижать калорийность питания на фоне сбалансированного рациона. И питаться таким образом в течение длительного времени. Если вы постоянно употребляете больше калорий, чем требуется организму, не важно, какая еда это будет: ягоды, огурцы или арбузы, ваш вес останется на месте или будет расти, плюс заработаете проблемы с ЖКТ.

Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета
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Салат с арбузом и кардамоном

Рецепт шеф-повара Владимира Чистякова

  • 400 г арбуза
  • 5 г жареных тыквенных семечек
  • 10 г сыра пекорино (твердый овечий сыр)
  • 10 г салата радиччио

Для кардамоновой заправки (50 г на 1 порцию):

  • 3 г зерен кардамона
  • 50 мл сока лайма
  • 15 мл сока имбиря
  • 10 мл оливкового масла
  • 40 г сахарного сиропа

Шаг 1. Семена кардамона размельчить в ступке.

Шаг 2. Смешать все ингредиенты для заправки, взбить венчиком и оставить настояться на 3-4 часа.

Шаг 3. Мякоть арбуза нарезать крупными кубиками и выложить на тарелку.

Шаг 4. Полить арбуз кардамоновой заправкой.

Шаг 5. Сверху натереть сыр пекорино, посыпать тыквенными семечками и украсить листьями салата радиччио.

Осторожно, почки. Чем опасна арбузная диета
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Каждый год мы с нетерпением ждем начала августа. Не потому, что это последний месяц лета, но потому, что начинается арбузный сезон.
 
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