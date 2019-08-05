Реабилитация хлеба. Диетолог развеивает мифы о правильном питании

Источник материала: Аргументы и факты

Популярные представления о правильном питании разбирает врач-диетолог Юлия ЧЕХОНИНА.

Если постоянно от всего отказываться, то такая «диета» не только не улучшит внешний вид, а наоборот, испортит. Будет испорчено настроение, возникнет депрессия, раздражительность, и все это отразится на лице. «Изнуряющие ограничения вызывают отрицательные эмоции. Важно не ограничивать себя, а четко понимать, что ты должен успеть съесть за день. Допустим, 3 белковых блюда, 3 фрукта, 2 овощных гарнира, 3 порции кисломолочных напитков. Список большой, его можно продолжать. И всё это может быть вкусным и низкокалорийным», — уверена диетолог Юлия Чехонина.

Что ещё может быть ошибочно?

Сало и сливочное масло запрещено

От хлеба, особенно белого, лучше вообще отказаться

Совершенно несправедливо обвинять хлеб в лишних килограммах. Калорийность хлеба не превышает 250-300 ккал на 100 г, независимо от того, белый он или черный. Хлеб не содержит в себе лишнего жира, за исключением тех видов хлебобулочных изделий, которые наполнены семечками, орехами, сухофруктами и т.д. Калорийность таких видов хлеба приближается к кондитерским изделиям, поэтому они больше подходят к чаепитию, а не к основной еде. А что касается обычного хлеба, то 100-150 г хлеба в день — это норма, которая позволительна даже при самых низкокалорийных диетах. Это один кусок хлеба в основной прием пищи. То есть 3-4 куска хлеба в день. И лишних килограммов вы от этого не наберете.

Если вы любите сдобную выпечку, вы можете себе позволить вашу любимую булочку один раз в день на завтрак вместо другого углеводного гарнира. Например, вместо каши. Скажем, на завтрак у вас может быть омлет и булочка с чаем. И тогда вы не выйдете за пределы допустимой калорийности.



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Молочные продукты не так уж полезны, можно их не есть

Многие несправедливо обвиняют молочные продукты в своих проблемах с избыточной массой тела и отказываются от них. Но для этого должны быть веские основания, например, лактозная недостаточность, при которой после употребления молока и кисломолочных продуктов возникают болезненные ощущения в кишечнике и общий дискомфорт. В этом случае от них, конечно, нужно отказаться. Для всех остальных молочные продукты — источник белка, кальция, витаминов, других полезных веществ.

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Если хочешь хорошую фигуру, о сладостях лучше забыть

Все зависит от того, в каком количестве их можно позволить и сколько в этом сладком содержится жира. Есть сладости, не содержащие жир или с минимальным его количеством. Например, желе, зефир, мармелад, пастила, сухофрукты, молочные конфеты типа «коровка». А вот печенье или сдобная булка — это практически кусок хлеба с маслом по калорийности, потому что в состав сдобного теста входит немалое количество жира. И как правило, это даже не сливочное масло, а маргарин и т.д., с насыщенными жирными кислотами и их трансизомерами, которые нежелательны в нашем питании, особенно для тех, кто страдает атеросклерозом.



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Летом можно вообще есть только овощи и фрукты

И получить дефицит белка. Если мы не восполняем ежедневную потребность в белке, начинается потеря мышечной массы. Организм всегда нуждается в аминокислотах, потому что это строительный материал для всех клеток и тканей, он необходим для синтеза гормонов и укрепления иммунитета. И откуда ему их брать, если мы не поставляем? Из собственных мышц. А когда мы теряем мышцы — снижается скорость обменных процессов и энерготраты. Да, можно похудеть от такой «диеты», но потом, вернувшись к прежнему питанию, все потерянное очень быстро вернется, ещё и с плюсом. Кроме того, растительный белок не может полностью заменить животный. Во-первых, его недостаточно в растительной пище. Вы представляете, сколько нужно съесть гороха, чтобы получить 70-80 г белка? В 100 г сухого гороха содержится около 24 г белка. То есть надо взять 350 г сухого гороха. А если его сварить, то будет уже почти килограмм. И если вот это все за день постараться съесть — получим как минимум дискомфорт в кишечнике. Растительный белок уступает животному по аминокислотному составу и гораздо хуже усваивается, т.к. в бобовых присутствуют ингибиторы протеаз (ферментов, расщепляющих белок) и фитиновые соединения, препятствующие усвоению белка.

Фрукты и ягоды лучше есть после еды, чтобы не перебить аппетит

Все консервы неполезны

Это не так. Если это рыбные консервы, и рыба в них в собственном соку или томатном соусе, не в масле, то такой продукт может быть и полноценным белковым блюдом, и основой для легкого полезного супа. Он допустим для ежедневного употребления. А если мы говорим о таком деликатесе, как шпроты в масле, или тушёной свинине с большим количеством жира, или мясных паштетах, то в них меньше белка, больше жира и меньше пользы. Это и лишние калории, и лишний холестерин. Отдельно стоит сказать об овощных консервах Имеются ввиду не соленые или маринованные овощи, а консервированные овощные салаты в томатном соусе или собственном соку с умеренным содержанием масла, соли и специй. В них сохраняется клетчатка, каротиноиды, которых нам не хватает в зимний период. Они вкусны и низкокалорийны и могут стать не только холодной закуской но и самостоятельным гарниром к блюдам из мяса и птицы.