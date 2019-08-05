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Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей?

06.08.2019 12:22 — Новости Здоровья | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей?
Хорошо детям летом в деревне. Можно на свежем воздухе в гаджеты поиграть. © / shutterstock.com

Сколько времени в день вы проводите с собственным ребёнком? У многих родителей ответ будет печальным – нисколько. Наше свободное время съедают не только домашние заботы, но и телефоны, переписки в соцсетях, просмотр страничек в Интернете.

Планшет или прогулка?

Как такое массовое использование гаджетов влияет на отношения в семьях и развитие детей? Об этом мы говорим со старшим научным сотрудником лаборатории когнитивных исследований Института общественных наук РАНХиГС, кандидатом психологических наук Кириллом ХЛОМОВЫМ.

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– Кирилл, теперь даже малыши в колясках держат в руках телефоны, а подростки и вовсе не расстаются с ними. Это проблема?

Действительно, молодые родители сегодня дают детям в руки гаджеты уже с младенчества. Недавнее исследование под руководством профессора кафедры психологии личности МГУ Галины Солдатовой показало, что большинство детей начинают знакомить с гаджетами между годом и двумя. Причём есть немало таких, кто получает в руки телефон и вовсе до года. Чаще всего - из рук матери. В этом нет ничего неожиданного или плохого. Мама обучает ребёнка многим вещам, связанным с бытом и повседневными нуждами, – также и обращению с гаджетом он учится у неё.

– Вместо обычной игрушки?

– Не только. Одна из задач, которую выполняют гаджеты в современном обществе, – снижать уровень тревоги, возбуждения, напряжения. Посмотрите: сейчас стало намного меньше конфликтов в транспорте – все просто уткнулись в свои телефоны, и тревога, напряжение реализуются через движения руками, мелкую моторику, общение в чате. Многие молодые мамы, пока ещё не вышли на работу из декрета, проводят довольно много времени с гаджетами, в Интернете, общаясь в социальных сетях и специальных группах для мам, – это помогает им снять стресс после рождения ребёнка, привыкнуть к новым условиям. То же самое у детей. Обычно, когда у малышей переизбыток возбуждения, что для них нормально, особенно для трёхлетних, они бегают, кричат. Чтобы дети легче засыпали, раньше их вечером водили на прогулки. А сейчас дают планшет – ребёнок в нём "посидел" и как бы сбросил туда своё напряжение, излишнюю энергию. Не думаю, что в этом есть что-то предосудительное, если родители контролируют ситуацию и не заменяют гаджетами большую часть общения и прогулок.

Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей?
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То ли воля, то ли неволя

– Правы ли те, кто не разрешает детям использовать гаджеты?

– Малыши от отсутствия гаджета точно не пострадают. С подростками сложнее. С одной стороны, уже доказано, что гаджеты, Интернет, соцсети – это для них средство социализации. С другой – необходимо выдерживать золотую середину. В другом исследовании Солдатовой установлено, что искажается нейрофизиологическое развитие (дети чуть хуже развиваются) – и у тех, кто недостаточно вовлечён в компьютерные технологии, и у тех, кто чрезмерно много времени проводит с гаджетами.

– А недостаточно и чрезмерно – это сколько?

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– Считается, что подросткам можно пользоваться гаджетами от часа до двух в день. Это вполне нормально. Если время возрастает до 6 часов, то возможен ущерб для развития. Западные исследователи выявили даже физиологические изменения при чрезмерном использовании гаджетов. В частности, деформируется шейная часть позвоночника, особенно страдает первый шейный позвонок, которым позвоночник крепится к черепу. Люди проводят больше времени, наклонив голову к экрану, что приводит к изменениям. Кроме того, сильнее развиваются структуры мозга, отвечающие за переключение и распределение внимания.

– Это хорошо или плохо?

– В тех областях, где требуются большая концентрация, сосредоточенность, усидчивость – математике и других точных науках, инженерных специальностях, – навыки, приобретённые из-за раннего использования гаджетов, скорее мешают. Однако есть и другая сторона медали. Поскольку использование гаджетов и компьютеров позволяет лучше развивать зоны мозга, обеспечивающие быстрое переключение между задачами и темами, такому человеку проще адаптироваться в современном мире. Мы ведь сейчас живём на высокой скорости: очень быстро происходят изменения в разных областях и обмен информацией. И в работе, где требуется постоянное переключение между задачами, нужно одновременно отслеживать несколько процессов, управлять несколькими проектами, работать с разной информацией, такие способности окажутся полезными.

Что не очень хорошо? То, что у детей формируется такой тип мышления: если перед тобой сложная задача и её не хочется решать, можно переключиться на что-то другое. Не хочется писать сочинение – найти готовое в Интернете, переставить слова, запятые – и всё. Подростки учатся избегать ситуаций, когда необходимо преодолевать трудности. Не нашёл чего-то в Интернете – решил, что всё бессмысленно, и бросил это занятие. Нет стремления к преодолению. Неудача воспринимается как знак, что надо сменить вид деятельности, а не как сигнал к тому, что следует постараться, приложить усилия, попробовать ещё и ещё раз.

Можно предположить, что в более взрослом возрасте чрезмерное увлечение гаджетами способно приводить к снижению сексуальной активности и, как следствие, снижению рождаемости. Уже сейчас многие взрослые меняют близость и живое общение друг с другом на виртуальное общение в соцсетях. Даже телефонные звонки всё чаще воспринимают как устаревшую форму коммуникации: более удобным и корректным считается сообщить о чём-то в мессенджере.

Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей?
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Саботаж родителей

– Дети смотрят на родителей, а они тоже с головой в смартфонах и соцсетях.

– По поводу детей и родителей исследование выявило любопытный факт: дети больше пользуются гаджетами в будни, а родители - в выходные. Вот такой парадокс. Это говорит о следующем: совместное времяпрепровождение, которое могло бы быть у детей и родителей, саботируется. И ответственны за этот саботаж родители. Если мы не хотим вырастить зависимое от гаджетов поколение со всеми последствиями, стоит обратить внимание на то, как проходят в семьях выходные, совместный отдых.

Как ни странно, многие подростки, подолгу зависающие в компьютерах, больше заинтересованы в реальном человеческом общении. И, если у них будет выбор, они предпочтут живое общение, интересные развлечения, дружеские компании, в том числе компанию родителей. Было бы предложение. Тех, кто непрерывно сидит в виртуальном пространстве и кого выманить оттуда на улицу можно только чудом, не так много.

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Ещё один интересный момент. За последние 10 лет уровень компьютерной грамотности, знаний интернет-технологий, защиты в Сети своих личных данных и т. д. вырос и у детей, и у родителей. Однако у детей сильнее. И разрыв между ними в целом увеличился. В этом смысле у молодых родителей есть преимущество. У них гаджеты, компьютеры и всё пространство информационных технологий остаётся возможной территорией для сближения с детьми. Это может их объединить. Но, чтобы это было на самом деле какой-то совместной деятельностью, которой так не хватает многим современным семьям, надо приложить усилия.

Советы родителям

  • Заведите традицию, что определённое время в выходные вы проводите только с ребёнком. Пусть это будут хотя бы час-два, но вы не будете отвлекаться на свои дела, вести переписку в телефоне, просматривать странички в соцсетях и т. д.
  • Планируйте вместе с ребёнком, чем заняться в выходные. Подростки могут поискать в Интернете интересные развлечения, изучить афишу кинотеатров и вообще заняться организацией совместного досуга.
  • Не бойтесь пробовать что-то новое. Новые впечатления, развлечения, которые сопровождаются позитивными эмоциями, очень важны. Это способствует развитию ребёнка, сплочению детей и родителей.
  • Если ребёнок очень увлечён интернет-технологиями, соцсетями, можно разделить с ним его увлечение. Например, вместе вести блог или влог (видеоблог), подбирать информацию, помогать делать для него фото или видео.

Прилипли к телефонам. Как смартфоны влияют на детей?
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Отсутствие гаджетов в жизни подростка так же плохо, как и чрезмерное увлечение ими.
 
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