Ученые работают над контактными линзами, способными увеличивать изображение

Источник материала: Аргументы и факты

Контактные линзы, способные при необходимости увеличивать изображение, например, если трудно прочесть шрифт на этикетке, существуют, но это проектная разработка, и рано говорить об их выпуске в серийное производство. Однако ученые из Калифорнийского университета в Сан­-Диего продолжают работу над проектом.

Именно они создали контактные линзы, которые могут увеличивать масштаб по команде пользователя. Контактная линза управляется при помощи движения глаз.

Человек по желанию может увеличить видимое изображение. Для этого необходимо моргнуть дважды, а мягкое биометрическое устройство считает электрические сигналы, возникающие при движении век, и сработает как «зум» в объективе фотоаппарата. Такое устройство могут носить и люди с нарушением зрения.