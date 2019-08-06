До 24 августа в Минске проходит «Марафон женского здоровья-2019»

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До 24 августа в Минске впервые проходит медико-социальный проект - «Марафон женского здоровья-2019», - в фокусе которого культура заботы о женщине.

Как отметила Ирина ИКОНОСТАСОВА, главный специалист (акушер-гинеколог) комитета по здравоохранению Мингорисполкома, автор и идейный вдохновитель проекта, мероприятия разнообразны, удобны для всех женских аудиторий и доступны для каждой. «Отмечу, что в ходе бесплатных экспресс-консультаций у нас нет задачи ставить диагноз. Мы стремимся ответить на максимальное количество вопросов, подтолкнуть к дальнейшим обследованиям наших женщин и дать рекомендации о том, как сохранить женское здоровье и красоту в любом возрасте», - сказала специалист. Ногти, глаза, цвет кожи. Мелочи, которые могут говорить о серьезной болезни

Экспертами проекта выступают профессиональные специалисты: организаторы сделали упор на возможность личного общения на всех этапах, а также на доступность активностей. Если речь идет о профилактике и развитии культуры заботы о себе, то именно доступность и простота коммуникаций - задача номер 1! Именно поэтому, вопреки стереотипам и даже предубеждениям сделан важный шаг навстречу здоровью – продумана механика консультаций в торговых центрах, включая проведение УЗИ органов малого таза и индивидуальную консультацию диетолога, нутрициолога и абсолютной чемпионки Беларуси по бодибилдингу и фитнесу Екатерины Кравченко. Активности доступны в порядке живой очереди.

Активности проходят в крупнейших торговых центрах Минска по субботам августа: например, 17 августа – в ТЦ «Дана Молл», 24 августа – в «Торговом доме на Немиге». Все происходит в формате бесплатных консультаций нон-стоп в импровизированных кабинетах, где обеспечена интимная и гигиеничная обстановка, например, для обследования маммолога.

Можно получить консультацию гинеколога, флеболога, кардиолога, эндокринолога, диетолога, детского и семейного психолога, детского гинеколога, гинеколога-эндокринолога, специалиста УЗ-диагностики.

«Марафон женского здоровья - 2019» не обойдет стороной и здоровье женщин в возрасте 50+». Как держать менопаузу под контролем и справиться с гармональными измерениями. Как поддержать сердце, сбалансировать рацион и физические нагрузки - все это лишь часть тех важных вопросов, которые гостьи смогут обсудить с экспертами проекта как лично, так и публично 22 августа по адресу Янки Купалы, 21.