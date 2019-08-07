Вернуть отнятое. Реабилитация после инсульта

Источник материала: Аргументы и факты

Наши эксперты – врачи ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова: – врач-невролог, заведующая неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового кровообращения, кандидат медицинских наук Екатерина ЮЦКОВА;

– заведующая отделением лечебной физкультуры Екатерина ПАВЛОВА;

– логопед Наталия ЛЕБЕДЕВА.

Первый этап реабилитации проходит в больнице и длится всего 10 дней. Совсем небольшой срок, но, как ни удивительно, этого в большинстве случаев хватает, чтобы возникла положительная динамика. Затем при необходимости человек поступает на второй этап реабилитации, который идёт либо в специальном отделении при стационаре, либо в реабилитационном центре. Третий этап проводят амбулаторно или в рамках с­анаторно-курортного лечения.

Не дать залёживаться

Реабилитацию в стационаре начинают не позднее чем через 72 часа с момента поступления больного, то есть уже в реанимации. Всё начинается с того, что больного укладывают определённым образом, помещая под разные части тела подушки, и каждые два часа поворачивают. Ведь сам человек после инсульта часто не чувствует своего тела, рук и ног и не может ими управлять. Цель таких действий – заново обучить больного двигаться. Правильное позиционирование словно обманывает головной мозг, не давая ему понять, что ослабла рука или не работает нога.

Чтобы двигательная функция восстановилась, важно как можно быстрее если не поставить больного на ноги, то хотя бы посадить, чтобы заново «запустить» его гемодинамическую и кардиореспираторную системы, тем самым увеличив выносливость организма. В этом помогает специальный поворотный стол-вертикализатор.

Крутить педали можно в постели!

После перевода из реанимации в палату больной приступает к дыхательной гимнастике, а затем и к активным упражнениям – например, занятиям на велотренажёре, который может быть установлен прямо в постели. Когда пациент чуть окрепнет, он сможет перейти к работе на тренажёрах сидя и стоя. Первые занятия проводят в палате, а затем уже в специальном зале.

Современная реабилитация немыслима без использования специальных механотерапевтических тренажёров биологической обратной связи. Один из таких – например, платформа «КОБС» (координация, опора, баланс, сила). Больной встаёт на платформу, перед ним монитор, на котором изображён герой компьютерной игры. Врач устанавливает параметры программы – и вот пациент уже ощущает себя пингвином, спускающимся с горы. Благодаря такой игре, например, можно балансировать, перемещая вес тела с одной ноги на другую, улучшать координацию.

Есть подобные тренажёры и для рук. Верхняя конечность, отёчная, ослабевшая, погружается в роботизированное устройство с ортезом и тем самым разгружается. Врач включает компьютерную игру, пациенту дают задание – например, потереть морковку. С помощью тренажёра человек выполняет это действие, наблюдая за происходящим на мониторе.

Бывают тренажёры и для разработки мелкой моторики, благодаря которым можно совершать движения пальцами. Впрочем, с этой целью могут использоваться и обычные детские игрушки: пазлы, мозаики, наборы для рукоделия.



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Речи быть не может

Когда после инсульта человек теряет возможность говорить, это могут быть преходящие нарушения. В таком случае через 2–3 дня всё возвращается само собой. Но, если этого не происходит, формируются стойкие речевые нарушения, такие как афазия (неспособность говорить и понимать речь), дисфония (проблемы с голосом) и дисфагия (следствие спазма или ослабления речевых мышц), дизартрия (затруднения в произношении звуков).

Тут уже не обойтись без помощи логопеда. Самостоятельно родственники, к сожалению, не справятся. Если у пациента имеются трудности в произнесении звуков, понадобятся специальные массажи (расслабляющий или, наоборот, активизирующий), а также дыхательная и голосовая гимнастики.

При борьбе с афазией, когда человек полностью или частично теряет дар речи, могут использоваться наглядные пособия (в виде картинок или бытовых предметов), упражнения на концентрацию внимания, а также специальные растормаживающие техники, помогающие «достать» из пациента звук. Например, логопед начинает петь знакомую с детства песню, и мозг пациента вдруг откликается на эти мелодии и выдаёт первые звуки. При нарушении понимания речи приходится ещё сложнее, и тут помимо особых техник нужно подключать ещё и интуицию, чтобы нащупать то слово, на которое пациент сможет среагировать. Чаще всего это собственные имя и фамилия человека, имена близких и детей, а также слова, многократно используемые в речи (счёт до 10, дни недели, названия месяцев года). Уже потом можно постепенно приступать к новому этапу – составлению коротких фраз.

Научиться жить заново

В последнее время большую популярность набирает новое направление реабилитации – эрготерапия, цель которого – адаптировать пациента в быту. Эрготерапевты помогают больным восстановить навыки ухода за собой, готовки, уборки, пользования бытовой техникой. Организовываются специальные эргокомнаты. Это пространство‑симулятор, в котором пациенты обучаются основным бытовым навыкам самообслуживания с помощью специальных тренажёров. Первая зона – кухня. Там больные, перенёсшие инсульт, заново учатся сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами, мыть посуду. В санитарной зоне пациенты тренируются умываться, чистить зубы и прочее.

Важно

Чтобы не допустить повторного инсульта, необходимо:

Не забывать о профилактическом приёме лекарств.

Регулярно наблюдаться у н­евролога и кардиолога.

Ежедневно измерять давление утром и вечером.

Отказаться от курения и а­лкоголя.

Избегать стрессов.

Ограничить соль и сахар.

В первый год исключить авиаперелёты, посещение бань и пляжей.