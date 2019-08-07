Завернуть в фольгу, сбрызнуть лимоном. Как хранить продукты в холодильнике

Источник материала: Аргументы и факты

Сложно представить современную кухню без большого холодильника. Как умудрялись наши прабабушки сохранять продукты свежими без него? Но если не знать важных тонкостей обращения с этим прибором, то продукты все равно могут быстро испортиться, даже несмотря на то, что регулятор температуры стоял на самой низкой температуре. В холодильнике может завестись плесень, он может выступать рассадником бактерий и источником неприятных запахов. Чтобы этого не случилось, предлагаем воспользоваться нашей подборкой полезных советов.

Отличная идея: писать дату приготовления на контейнерах с остатками обеда-ужина. Так вы не съедите гречку недельной давности, даже если она будет нормально пахнуть. Все равно – не стоит. Чтобы подписывать коробочки понадобится яркий маркер, чтобы стереть надпись – ватный диск, смоченный в водке.

Колбасу и сыр лучше всего завернуть в плотную бумагу или положить в контейнер.

Сильно пахнущие продукты заворачивайте в несколько слоев бумаги, так они не «заразят» своим запахом весь холодильник.

Хорошо хранятся продукты в фольге, они дышат и сохраняют свежесть – это для пирогов и бутербродов. Кроме того, можно заворачивать в фольгу стебли сельдерея, свежую капусту: брокколи, цветную, белокочанную.

Лучше всего не хранить ничего в металлических банках, а перекладывать в стеклянные. Также не слишком хороши для хранения завязанные пластиковые пакеты, их содержимое, например, купленный на рынке творог, лучше переложить в стеклянную банку или пищевой контейнер.

Овощи и фрукты нужно доставать из полиэтиленовых пакетов, в которых вы их купили, мыть, сушить и убирать в холодильник либо вообще без пакета, либо складывать в открытый контейнер – они нуждаются в доступе воздуха.

Некоторые продукты лучше не хранить рядом друг с другом. Особенно те, что сильно пахнут и хорошо впитывают запахи.



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Плохие соседи

Сыр — фрукты, овощи

Копчености, мясные деликатесы — сыр

Сосиски, сардельки — фрукты, овощи

Картофель, морковь, капуста — фрукты

Цитрусовые — бананы

Рыба — салаты

Рыба — хлеб

Рыба — виноград

Большие зажимы для бумаги пригодятся, чтобы сложенные горкой бутылки, или, скажем молодые кабачки, не раскатывались в разные стороны. Просто нужно закрепить зажим на решетчатой полке.

Также можно использовать такие зажимы, чтобы закрывать распечатанные пакеты. Их даже можно подвешивать снизу полки, если нижний отсек очень высокий и остается много пустого места.

Организация пространства

Очень важно правильно разместить продукты внутри холодильника. Ведь температура в различных его частях – разная.

Например, дверца – самое теплое место холодильника. А многие из нас хранят там яйца, скоропортящийся продукт. В дверцу надо ставить те продукты, которые почти не портятся. Например, уксус, растительное масло.

Наверху холодильника хранятся те продукты, срок хранения которых очень короток. Например, мясо, рыба. Внизу – то, что может «выжить» дольше, овощи и фрукты. Но это относится к двухкамерным холодильникам, в однокамерных, там, где морозилка находится в одном пространстве с холодильной камерой, самое холодное место – рядом с морозилкой.

Важно не забивать полки холодильника, так как в этом случае воздух между продуктами циркулирует плохо, температура повышается, продукты портятся.



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Запахи

Сейчас продается немало освежителей для холодильника. Часть из них впитывает запахи и влагу, часть – распространяет свой аромат, заглушая запахи продуктов. Лучше всего, разумеется, первая группа. Она экологична, да и меньше вероятности пропустить испортившийся в холодильнике продукт, «с душком».

Можно не покупать в магазине освежитель, а сделать его из подручных материалов. У нас есть много продуктов, которые впитывают запахи и влагу, и отдают свои яркие ароматы. Их и нужно использовать:

Ржаной хлеб

Репчатый лук (еще и антибактериальная обработка)

Яблоки

Пряные травы (базилик, тимьян, эстрагон, сельдерей)

Лимон

Соль, сахар, толченый активированный уголь (их нужно поставить в открытой емкости)

Ветка можжевельника

Открытая баночка с молотым кофе

Важно! Не забывайте прочищать слив для талой воды, который находится в задней стенке холодильной камеры. Это один из основных источников запаха.

Чем помыть

Вода с содой и лимонным соком или уксусом избавит от неприятных запахов, плесени, бактерий.

Если есть проблема с плесенью, то нужно регулярно обрабатывать холодильник слабым раствором уксуса. Можно туда же добавить каплю эфирного масла пачули, оно также борется с плесенью.

Нашатырный спирт, разведенный в воде, пригодится для протирки стеклянных полок и блестящих поверхностей.

Порошок горчицы хорошо очистит жирные пятна.

Морозилка

Ее нельзя размораживать горячей водой и феном, как многие любят делать, чтобы ускорить процесс разморозки. Пластиковые детали морозилки могут треснуть от резкого перепада температур. Также нельзя сбивать наросший лед ножом. Так можно повредить систему трубок с хладогентами.

Нельзя плотно набивать морозилку, в ней должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, чтобы все продукты охладились равномерно и качественно.

Для морозилки лучше не использовать обычные полиэтиленовые пакеты и пищевую пленку. От мороза они будут ломаться и разрушаться. Продаются специальные пакеты для замораживания. Если не хочется покупать, можно взять плотные пакеты, например, вымыть мягкие упаковки от молока.

Никакой продукт не может храниться в морозильной камере долгие годы. Максимум — это 1 год. А в большинстве случаев даже меньше. В процессе хранения, даже в замороженном состоянии, качество продукта снижается Особенно это касается жирных продуктов — жирная рыба, например, очень сильно теряет во вкусе, если хранится в замороженном виде больше 2-3 месяцев.