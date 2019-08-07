Завернуть в фольгу, сбрызнуть лимоном. Как хранить продукты в холодильнике

Сложно представить современную кухню без большого холодильника. Как умудрялись наши прабабушки сохранять продукты свежими без него? Но если не знать важных тонкостей обращения с этим прибором, то продукты все равно могут быстро испортиться, даже несмотря на то, что регулятор температуры стоял на самой низкой температуре. В холодильнике может завестись плесень, он может выступать рассадником бактерий и источником неприятных запахов. Чтобы этого не случилось, предлагаем воспользоваться нашей подборкой полезных советов.
Отличная идея: писать дату приготовления на контейнерах с остатками обеда-ужина. Так вы не съедите гречку недельной давности, даже если она будет нормально пахнуть. Все равно – не стоит. Чтобы подписывать коробочки понадобится яркий маркер, чтобы стереть надпись – ватный диск, смоченный в водке.
Колбасу и сыр лучше всего завернуть в плотную бумагу или положить в контейнер.
Сильно пахнущие продукты заворачивайте в несколько слоев бумаги, так они не «заразят» своим запахом весь холодильник.
Хорошо хранятся продукты в фольге, они дышат и сохраняют свежесть – это для пирогов и бутербродов. Кроме того, можно заворачивать в фольгу стебли сельдерея, свежую капусту: брокколи, цветную, белокочанную.
Лучше всего не хранить ничего в металлических банках, а перекладывать в стеклянные. Также не слишком хороши для хранения завязанные пластиковые пакеты, их содержимое, например, купленный на рынке творог, лучше переложить в стеклянную банку или пищевой контейнер.
Овощи и фрукты нужно доставать из полиэтиленовых пакетов, в которых вы их купили, мыть, сушить и убирать в холодильник либо вообще без пакета, либо складывать в открытый контейнер – они нуждаются в доступе воздуха.
Некоторые продукты лучше не хранить рядом друг с другом. Особенно те, что сильно пахнут и хорошо впитывают запахи.
Плохие соседи
- Сыр — фрукты, овощи
- Копчености, мясные деликатесы — сыр
- Сосиски, сардельки — фрукты, овощи
- Картофель, морковь, капуста — фрукты
- Цитрусовые — бананы
- Рыба — салаты
- Рыба — хлеб
- Рыба — виноград
Большие зажимы для бумаги пригодятся, чтобы сложенные горкой бутылки, или, скажем молодые кабачки, не раскатывались в разные стороны. Просто нужно закрепить зажим на решетчатой полке.
Также можно использовать такие зажимы, чтобы закрывать распечатанные пакеты. Их даже можно подвешивать снизу полки, если нижний отсек очень высокий и остается много пустого места.
Организация пространства
Очень важно правильно разместить продукты внутри холодильника. Ведь температура в различных его частях – разная.
Например, дверца – самое теплое место холодильника. А многие из нас хранят там яйца, скоропортящийся продукт. В дверцу надо ставить те продукты, которые почти не портятся. Например, уксус, растительное масло.
Наверху холодильника хранятся те продукты, срок хранения которых очень короток. Например, мясо, рыба. Внизу – то, что может «выжить» дольше, овощи и фрукты. Но это относится к двухкамерным холодильникам, в однокамерных, там, где морозилка находится в одном пространстве с холодильной камерой, самое холодное место – рядом с морозилкой.
Важно не забивать полки холодильника, так как в этом случае воздух между продуктами циркулирует плохо, температура повышается, продукты портятся.
Запахи
Сейчас продается немало освежителей для холодильника. Часть из них впитывает запахи и влагу, часть – распространяет свой аромат, заглушая запахи продуктов. Лучше всего, разумеется, первая группа. Она экологична, да и меньше вероятности пропустить испортившийся в холодильнике продукт, «с душком».
Можно не покупать в магазине освежитель, а сделать его из подручных материалов. У нас есть много продуктов, которые впитывают запахи и влагу, и отдают свои яркие ароматы. Их и нужно использовать:
- Ржаной хлеб
- Репчатый лук (еще и антибактериальная обработка)
- Яблоки
- Пряные травы (базилик, тимьян, эстрагон, сельдерей)
- Лимон
- Соль, сахар, толченый активированный уголь (их нужно поставить в открытой емкости)
- Ветка можжевельника
- Открытая баночка с молотым кофе
Важно! Не забывайте прочищать слив для талой воды, который находится в задней стенке холодильной камеры. Это один из основных источников запаха.
Чем помыть
Вода с содой и лимонным соком или уксусом избавит от неприятных запахов, плесени, бактерий.
Если есть проблема с плесенью, то нужно регулярно обрабатывать холодильник слабым раствором уксуса. Можно туда же добавить каплю эфирного масла пачули, оно также борется с плесенью.
Нашатырный спирт, разведенный в воде, пригодится для протирки стеклянных полок и блестящих поверхностей.
Порошок горчицы хорошо очистит жирные пятна.
Морозилка
Ее нельзя размораживать горячей водой и феном, как многие любят делать, чтобы ускорить процесс разморозки. Пластиковые детали морозилки могут треснуть от резкого перепада температур. Также нельзя сбивать наросший лед ножом. Так можно повредить систему трубок с хладогентами.
Нельзя плотно набивать морозилку, в ней должно оставаться свободное пространство для циркуляции воздуха, чтобы все продукты охладились равномерно и качественно.
Для морозилки лучше не использовать обычные полиэтиленовые пакеты и пищевую пленку. От мороза они будут ломаться и разрушаться. Продаются специальные пакеты для замораживания. Если не хочется покупать, можно взять плотные пакеты, например, вымыть мягкие упаковки от молока.
Никакой продукт не может храниться в морозильной камере долгие годы. Максимум — это 1 год. А в большинстве случаев даже меньше. В процессе хранения, даже в замороженном состоянии, качество продукта снижается Особенно это касается жирных продуктов — жирная рыба, например, очень сильно теряет во вкусе, если хранится в замороженном виде больше 2-3 месяцев.