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Для спасения тяжело больных малышей и взрослых: в УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови

08.08.2019 — Новости Здоровья | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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6 и 8 августа в межрайонном отделении переливания крови УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови в поддержку республиканской акции «Безвозмездный донор  — гордость Минщины».  Эритроциты и плазма, заготовленные в отделении, используются для спасения тяжело больных малышей и взрослых. Становясь донором, человек спасает чью-то жизнь, дарит шанс на выздоровление. Ведь неслучайно «донор» от латинского «donare» — дарить.

Для спасения тяжело больных малышей и взрослых: в УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови

К акции работники РОЧС подошли с настроением. На снимке — начальник дежурной смены ПАСЧ №1 г. Несвиж С.С. Войтик и старший пожарный В.С. Карпач беседуют с одним из опытнейших работников отделения В.В. Ничипоровской

В этот раз к миссии донорства подключились и работники Несвижского РОЧС. Именно они, спасая людей на пожарах и в других чрезвычайных ситуациях, знают, насколько иногда тонка грань между жизнью и смертью, и как важно вовремя протянуть руку помощи.

Для спасения тяжело больных малышей и взрослых: в УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови

Операционная медсестра А.Г. Бритвич завершает процедуру забора крови у инспектора ИНиП
Несвижского РОЧС О.Р. Антоновича

— Мы очень благодарны тем, кто откликнулся и пришел, чтобы принять участие в этом мероприятии. Аналогичные акции проводятся у нас не реже одного раза в квартал.  Например, предыдущая прошла накануне Дня донора крови. В течение двух недель, перед 14 июня, шла безвозмездная заготовка и эритроцитов, и плазмы, — рассказывает заведующий межрайонным отделением, врач-трансфузиолог Наталия Малец. — Заготовка крови — это благое дело. В данный момент аналогов донорской крови нет. Заготавливаем мы свежезамороженную плазму в объеме 350 литров в год. Этот продукт для переливания пациентам идет в лечебную сеть Несвижской и Клецкой райбольниц,  обращаются иногда к нам за помощью медики учреждений здравоохранения Копыля, Слуцка, Столбцов, Солигорска. Излишки плазмы мы сдаем в Республиканский научно-практический центр трансфузиологии и медицинских биотехнологий для производства лекарственного средства «альбумин», который готовится только из донорской плазмы.

Для спасения тяжело больных малышей и взрослых: в УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови

Заведующий отделением переливания крови УЗ «Несвижская ЦРБ» врач-трансфузиолог
Н.В. Малец беседует с донорами И.С. Татуром и А.Н. Сенько перед предстоящей процедурой

Второй продукт, который мы готовим в отделении, — эритроциты. Используются они при лечении тяжелых пациентов с анемиями, с ожоговой болезнью, тех, у кого низкий уровень и эритроцитов, и гемоглобина. Эритроциты назначаются пациентам только по жизненно важным показаниям.

Сдача крови в отделении проходит в несколько этапов. Лабораторные исследования, посещение врача для допуска к донации, принятие питания и забор крови в операционном зале, где за состоянием каждого человека после кровосдачи установлено наблюдение специалиста. А затем — запись на следующую донацию.

Именно такое решение принимали и спасатели. Для молодых людей из районного отдела по чрезвычайным ситуациям это знакомая процедура. Но некоторые участвовали в акции впервые. Среди них и дежурная смена ПАСП №11 г. Несвиж — старшие прапорщики внутренней службы Игорь Татур и Александр Сенько.

Обсуждая тему донорства, оба были уверены, что решение приняли правильное.

Интересно, что решение Александра Николаевича стать донором практически совпало с его очередным днем рождения.

Игорь Станиславович, который за десятилетия службы видел не одну человеческую трагедию и в авариях, и на пожарах, уверен: каждый человек, если придется, также подарит надежду на жизнь другому. Ведь нельзя исключить  того, что завтра или через несколько часов донору самому не потребуется кровь.

Такого мнения придерживается и исполняющий обязанности начальника ПАСП №14  аг. Снов младший сержант внутренней службы Сергей Дудко. Он поделился своей жизненной позицией:

— Считаю, что донорство — дело добровольное, и каждый решает сам, как поступать. Но уверен, что спасать людей — наша работа. Сдача крови — тоже спасение кого-то. Я впервые участвую в такой акции, но знаю, что сестра неоднократно становилась донором. Беседовал с ней на эту тему, интересовался многим. У нее семья, работа, малыши. Но донорство никогда не становилось помехой чему-либо. Сейчас у нее пауза в донорстве, так как она в третий раз готовится стать мамой, — сообщил Сергей Сергеевич.

— Участие в донорстве — это наш определенный вклад в безопасность страны. Ведь наличие запаса крови так же важно, как и наличие таких препаратов, как инсулин или антибиотики — то, без чего жизнь человека невозможна, —  подчеркнул в заключение заместитель начальника РОЧС В.Н. Желенговский. — Наши спасатели состоят в организационной структуре районной организации Белорусского Общества  Красного Креста. А безвозмездное донорство — это тоже, в первую очередь, показатель высоких нравственных принципов человека — гуманизма, доброты, отзывчивости. Пусть наше стремление поделиться частичкой себя поможет сделать мир лучше, добрее и даст кому-то надежду на выздоровление. Мы благодарны медицинскому персоналу отделения за обслуживание. Некоторые наши ребята пришли уже подготовленными к вопросу донорства. Для кого-то беседа с заведующим отделением переливания крови Наталией Витальевной Малец развеяла сомнения в пользе донорства.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.


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6 и 8 августа в межрайонном отделении переливания крови УЗ «Несвижская ЦРБ» проходит акция безвозмездной заготовки крови в поддержку республиканской
 
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