Смертность от туберкулеза в Беларуси снизилась практически на 70%

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На базе образовательного центра РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии в Минске открылся Центр сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения по внедрению новых препаратов и режимов для лечения туберкулеза с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (М/ШЛУ­ТБ).

По данным пресс-службы Министерства здравоохранения, в марте этого года Минздрав получил письменное уведомление от Европейского бюро ВОЗ с предложением назначить таким центром РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии.

Доверие к медикам

Центр, который образован в стране впервые, стал частью международной сети сотрудничающих учреждений, которые поддерживают программную деятельность ВОЗ. По словам министра здравоохранения Владимира КАРАНИКА, это событие свидетельствует о доверии к белорусской системе здравоохранения и высокой квалификации сотрудников РНПЦ. Беларусь достигла серьезных успехов в борьбе с туберкулезом, что позволило значительно снизить заболеваемость и смертность. Но одной из основных проблем остается распространенность лекарственно устойчивых форм туберкулеза. Осознание этой проблемы, по словам министра, привело к объединению усилий для борьбы с данной патологией государственной системы здравоохранения, общественных организаций, международных фондов. Республика стала одной из первых, кто получил в 2015 году новые препараты для лечения резистентных форм туберкулеза.

Проекты

Благодаря этому сегодня получили лечение 1,9 тыс. пациентов с данной патологией. Прорабатывается новый механизм финансирования, который предполагает уменьшение количества коек и перераспределение средств на амбулаторный этап оказания помощи. Внедрение новых методик лечения и наблюдения позволит добиться лучших клинических результатов и социальной адаптации пациентов, отметил Владимир Караник.