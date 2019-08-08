«Сувенир» с отдыха. Как избавиться от педикулёза

Источник материала: Аргументы и факты

Наш эксперт – врач-педиатр Елена ЗОЛОТОВСКАЯ.

Если вам кажется, что педикулёз – болезнь хоть и постыдная, но неопасная, то вы ошибаетесь. Вши могут быть переносчиками сыпного и возвратного тифа, волынской лихорадки, туляремии. Они способны вызывать аллергию, экзему, дерматит, не говоря уже о нестерпимом зуде, расчёсах, гнойничках и колтунах на голове. Поэтому, если заразились, не тяните с лечением. А совет остальным – позаботиться о профилактике.

От тесного общения

Не стоит думать, что педикулёз – это что-то из давнего прошлого времён Гражданской войны, когда по стране бродили толпы беспризорников. Заболеваемость сегодня не только не снижается, а даже растёт. По оценкам ВОЗ, педикулёз – самая распространённая паразитарная инфекция.

Причём заболеваемость многократно выше не в глубинке, а в городах. И чем крупнее мегаполис, тем выше риск подцепить там вшей. В группе риска не столько асоциальные личности, сколько дети, в основном 3–6 лет. Те, кто постарше, уже более тщательно блюдут личное пространство, а вот малыши склонны к тесному общению друг с другом.

Впрочем, заразиться педикулёзом может любой и произойти это может где угодно. Например, в парикмахерской (если мастер не простерилизовал расчёску) или при примерке головного убора в магазине, при купании в бассейне и на речке (в воде вша живёт до 2 дней). Это может случиться в автобусной толкучке и в очереди (особенно, если вы носите длинные распущенные волосы). Конечно, нельзя забывать про гигиену, но это не значит, что чистюли вне опасности, ведь для заражения нужен лишь близкий контакт с инфицированным или его личными вещами.



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Опасные эксперименты

Чем только люди не борются со вшами! Начиная от давно запрещённого дуста, медицинского спирта, уксусной эссенции и «Белизны» и заканчивая лаком и красками для волос, горячим феном и электрическими щипцами для завивки. Но если использование лака и красок, содержащих перекись водорода, а также натуральных свежевыжатых кислых соков (клюквы, граната), скорее всего, просто не поможет, то после спирта, уксусной эссенции и раскалённых щипцов помимо педикулёза придётся лечить ещё и ожоги кожи головы. Бензин, керосин, дихлофос также опасны, особенно для детей – из-за риска интоксикации. А чемеричная вода ядовита для малышей и будущих мам. Что касается травяных экстрактов и наносимых на волосы эфирных масел (мяты, розмарина, чайного дерева, лаванды), то они хороши лишь для профилактики.

Травить и душить

В состав шампуней, лосьонов, гелей и мазей от педикулёза могут входить либо нейротоксины, разрушающие нервную систему насекомых: фенотрин, перметрин, малатион (НОК, Медифокс, Пара-Плюс, Никс, Рид, Ниттифор), либо компоненты, которые обволакивают вшей силиконовой плёнкой и не дают им дышать (Паранит, Д‑95, Оксифтирин, Клеарол).

Считается, что средства, которые работают механическим путём, более эффективны. Дело в том, что вши со временем вырабатывают устойчивость к ядам, и их уже так просто не возьмёшь. Поэтому из группы химических инсектицидов лучше выбирать те, что имеют более сложный состав (где помимо перметрина есть, например, фосфорорганический инсектицид малатион, способный поражать не только вшей, но и гнид). Однако использовать средства с малатионом (если они не противопоказаны) надо очень осторожно – это вещество токсично.

Детям до 1 года, а также беременным и кормящим женщинам подходит очень ограниченное число препаратов. Поэтому перед применением обязательно нужно прочитать инструкцию, особенно в части противопоказаний.



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Иногда они возвращаются

Однократной обработки головы специальным препаратом для излечения, как правило, недостаточно. Ведь и­требить самих вшей легко. А вот их яйца – гниды – куда более живучие. Не уничтожив их, можно уже через неделю столкнуться со «вторым пришествием» педикулёза. Когда и сколько раз следует применять средство, указано в инструкции. Но даже если производитель уверяет, что для результата довольно одной обработки, лучше всё-таки через 5–7 дней процесс повторить.

Кроме того, после санобработки головы следует тщательно вычесать всех гнид до единой. А это непросто, так как благодаря специальному клейкому веществу держатся они на волосах очень крепко. Обычной расчёской тут не справиться – нужен мелкий гребешок (обычно он идёт в комплекте со средством). Чтобы облегчить процесс, волосы можно смазать растительным маслом или вазелином.

Ещё один важный момент – лучше в профилактических целях помыть голову противопедикулёзным средством всем членам семьи, чтобы избежать круговорота вшей внутри квартиры. А после лечения ещё и прокипятить в содовом растворе одежду, постельное и нательное бельё, полотенца и личные вещи больного и обработать специальными средствами (Нит Фри, А‑пар) все игрушки, расчёски, заколки и поверхности, которых касалась его голова (диванные подушки и кресла, например). Ведь на предметах и тканях вши могут жить от 12 часов до 10 суток, в зависимости от температуры и влажности.

Важно

Как правильно применять средства от вшей:

обработку проводите в хорошо проветриваемом помещении;

не используйте кондиционер для волос, так как он плохо смывается и помешает активным веществам впитаться;

наносите средство в полиэтиленовых или резиновых перчатках, голову оберните сначала целлофаном, а потом полотенцем, чтобы средство не затекло в глаза;

после смывания препарата прополощите волосы 5%-ным раствором уксуса, через полчаса повторите процедуру;

гребнем вычешите гниды и мёртвых вшей;

строго соблюдайте кратность применения средства, как написано в инструкции, и тогда болезнь не вернётся.

Как снизить риск заражения

запретите ребёнку пользоваться чужими личными вещами (расчёской, полотенцем, постельным бельём, заколками, головными уборами, резиновой шапочкой). И объясните, что нельзя другим людям давать свои личные вещи;

не только стирайте, но и гладьте детскую одежду (в том числе кепки и панамки);

не позволяйте ребёнку ходить с распущенными волосами;

избегайте тесного контакта (голова к голове), особенно с малознакомыми людьми;

регулярно осматривайте голову ребёнка, особенно после приезда с отдыха.